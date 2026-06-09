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Новини Відео Знищення російських безпілотників Оператори дронів Дрони-перехоплювачі
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Пілот із позивним "Фін" 103-ї ОБрТрО за добу знищив 22 російські БпЛА "Гербера". ВIДЕО

Оператор дронів екіпажу "Бойки" 103-ї окремої бригади територіальної оборони встановив рекорд результативності під час відбиття чергової повітряної атаки противника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, лише за одну добу український захисник знищив 22 російські безпілотники типу "Гербера".

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Зазначається, що пілот із позивним "Фін" виконував перехоплення повітряних цілей за допомогою аналогових дронів-перехоплювачів STING від "Диких шершнів".

Кадрами поділилися "Дикі шершні" у своєму телеграм-каналі.

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Круто було б добре, щоб такі пілоти проводили навчання інших МВГ
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09.06.2026 17:04 Відповісти
 
 