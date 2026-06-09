Пілот із позивним "Фін" 103-ї ОБрТрО за добу знищив 22 російські БпЛА "Гербера". ВIДЕО
Оператор дронів екіпажу "Бойки" 103-ї окремої бригади територіальної оборони встановив рекорд результативності під час відбиття чергової повітряної атаки противника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, лише за одну добу український захисник знищив 22 російські безпілотники типу "Гербера".
Зазначається, що пілот із позивним "Фін" виконував перехоплення повітряних цілей за допомогою аналогових дронів-перехоплювачів STING від "Диких шершнів".
Кадрами поділилися "Дикі шершні" у своєму телеграм-каналі.
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vit603
показати весь коментар09.06.2026 17:04 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
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