Пилот с позывным "Фін" 103-й ОБрТрО за сутки уничтожил 22 российских БПЛА "Гербера". ВИДЕО

Оператор дронов экипажа "Бойки" 103-й отдельной бригады территориальной обороны установил рекорд по результативности во время отражения очередной воздушной атаки противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, всего за сутки украинский защитник уничтожил 22 российских беспилотника типа "Гербера".

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Отмечается, что пилот с позывным "Фін" выполнял перехват воздушных целей с помощью аналоговых дронов-перехватчиков STING от "Диких шершнів".

Кадрами поделились "Дикі шершні" в своем Telegram-канале.

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