836 1
Пилот с позывным "Фін" 103-й ОБрТрО за сутки уничтожил 22 российских БПЛА "Гербера". ВИДЕО
Оператор дронов экипажа "Бойки" 103-й отдельной бригады территориальной обороны установил рекорд по результативности во время отражения очередной воздушной атаки противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, всего за сутки украинский защитник уничтожил 22 российских беспилотника типа "Гербера".
Отмечается, что пилот с позывным "Фін" выполнял перехват воздушных целей с помощью аналоговых дронов-перехватчиков STING от "Диких шершнів".
Кадрами поделились "Дикі шершні" в своем Telegram-канале.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
vit603
показать весь комментарий09.06.2026 17:04 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль