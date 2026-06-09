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Новости Видео Оккупанты-самоубийцы Ликвидация российских окукпантов Бои на Сумщине
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Раненый оккупант, заметив украинский дрон, самоликвидировался выстрелом в голову на Сумском направлении. ВИДЕО

Бойцы 71-й отдельной егерской бригады засняли момент самоубийства оккупанта на Сумском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевого вылета операторы беспилотников обнаружили раненого рашиста, который лежал в зарослях.

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Украинские воины готовились нанести удар по захватчику с помощью FPV-дрона, однако тот решил не дожидаться поражения и выстрелил себе в голову.

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Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

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Автор: 

армия РФ (23014) Сумская область (4217) уничтожение (9999) дроны (7325) 71-я отдельная егерская бригада (38)
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Економне рішення свого нікчемного існування на болотах ******!!
СКотиняка!!
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09.06.2026 19:43 Ответить
Прекрасный поступок, достойный подражания. Так держать! Ой, простите, так стрелять!
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09.06.2026 19:44 Ответить
Шана хорошому русському за збереження здоров'я дрона!
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09.06.2026 19:47 Ответить
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09.06.2026 19:49 Ответить
Частіше б вони так робили ...
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09.06.2026 19:50 Ответить
Підозрюю що самогубство скоюють на камеру дрона ті хто хоче щоб їх тіло було ідентифіковане і родина отримала виплати. Ми не проти, адже чим більше виплат родичам тим дорожче ***** обійдеться війна.
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09.06.2026 20:10 Ответить
Менше мозку = менше головного болю 😁
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09.06.2026 20:17 Ответить
 
 