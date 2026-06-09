Раненый оккупант, заметив украинский дрон, самоликвидировался выстрелом в голову на Сумском направлении. ВИДЕО

Бойцы 71-й отдельной егерской бригады засняли момент самоубийства оккупанта на Сумском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время боевого вылета операторы беспилотников обнаружили раненого рашиста, который лежал в зарослях.

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Украинские воины готовились нанести удар по захватчику с помощью FPV-дрона, однако тот решил не дожидаться поражения и выстрелил себе в голову.

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