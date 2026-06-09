Рашист, отстреливаясь от украинского дрона, споткнулся о пень и погиб от удара FPV-дрона. ВИДЕО

Пилоты ударных беспилотников Центра специальных операций "Альфа" СБУ уничтожили российского военнослужащего во время боевого вылета в лесистой местности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах оккупант пытается отстреливаться от украинского беспилотника, однако это не помогает ему избежать поражения.

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Во время попытки отойти от дрона захватчик двигался спиной вперед, споткнулся о пень и упал на землю.

Именно в этот момент операторы FPV-дронов ЦСО "Альфа" нанесли точный удар и ликвидировали оккупанта.

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