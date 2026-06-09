РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
Новости Видео Дроны против оккупантов Уничтожение российских оккупантов Ликвидация российских окукпантов
1 560 6

Рашист, отстреливаясь от украинского дрона, споткнулся о пень и погиб от удара FPV-дрона. ВИДЕО

Пилоты ударных беспилотников Центра специальных операций "Альфа" СБУ уничтожили российского военнослужащего во время боевого вылета в лесистой местности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах оккупант пытается отстреливаться от украинского беспилотника, однако это не помогает ему избежать поражения.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Во время попытки отойти от дрона захватчик двигался спиной вперед, споткнулся о пень и упал на землю.

Именно в этот момент операторы FPV-дронов ЦСО "Альфа" нанесли точный удар и ликвидировали оккупанта.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Раненый оккупант, заметив украинский дрон, самоликвидировался выстрелом в голову на Сумском направлении. ВИДЕО 18+

Смотрите также: Пилоты истребителей совместно с аэроразведкой 34-й бригады уничтожили в Олешках пункт российских операторов БПЛА и десантников. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (23014) СБУ (20750) уничтожение (9999) дроны (7325)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Підніжка і кури в мішку
показать весь комментарий
09.06.2026 20:28 Ответить
А пенёк-то был не простой, а мастер спорта по вольной борьбе.
показать весь комментарий
09.06.2026 20:30 Ответить
Головне щоб пеньок не постраждав
показать весь комментарий
09.06.2026 20:35 Ответить
не знаю, хто пише заголовки до таких відео, але цією людиною захоплююсь
показать весь комментарий
09.06.2026 20:37 Ответить
ПЕНЕК ТО УКРАИНСКИЙ)
показать весь комментарий
09.06.2026 20:39 Ответить
Не загинув, а подох...
показать весь комментарий
09.06.2026 20:58 Ответить
 
 