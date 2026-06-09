1 560 6
Рашист, отстреливаясь от украинского дрона, споткнулся о пень и погиб от удара FPV-дрона. ВИДЕО
Пилоты ударных беспилотников Центра специальных операций "Альфа" СБУ уничтожили российского военнослужащего во время боевого вылета в лесистой местности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах оккупант пытается отстреливаться от украинского беспилотника, однако это не помогает ему избежать поражения.
Во время попытки отойти от дрона захватчик двигался спиной вперед, споткнулся о пень и упал на землю.
Именно в этот момент операторы FPV-дронов ЦСО "Альфа" нанесли точный удар и ликвидировали оккупанта.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Валентин Коваль #620706
показать весь комментарий09.06.2026 20:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Boris Kravchenko
показать весь комментарий09.06.2026 20:30 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Igor #591922
показать весь комментарий09.06.2026 20:35 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
ола жмуд
показать весь комментарий09.06.2026 20:37 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Гарик Гарикович #608431
показать весь комментарий09.06.2026 20:39 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
WRX WRX
показать весь комментарий09.06.2026 20:58 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль