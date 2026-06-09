Пілоти МіГ-29МУ1 бомбами AASM HAMMER знищили пункт управління російських операторів БпЛА. ВIДЕО

Екіпажі Повітряних сил ЗСУ завдали авіаудару по пункту управління російських операторів безпілотників, який розташовувався в одній з будівель.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ураження цілі пілоти винищувачів МіГ-29МУ1 застосували високоточні авіабомби AASM HAMMER.

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У результаті удару було уражено пункт управління, який окупанти використовували для координації роботи своїх безпілотних систем.

Кадри бойової роботи опублікував один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі.

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