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Пілоти МіГ-29МУ1 бомбами AASM HAMMER знищили пункт управління російських операторів БпЛА. ВIДЕО

Екіпажі Повітряних сил ЗСУ завдали авіаудару по пункту управління російських операторів безпілотників, який розташовувався в одній з будівель.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ураження цілі пілоти винищувачів МіГ-29МУ1 застосували високоточні авіабомби AASM HAMMER.

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У результаті удару було уражено пункт управління, який окупанти використовували для координації роботи своїх безпілотних систем.

Кадри бойової роботи опублікував один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі.

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Подяка пілотам. Наші знову використали бомби партнерів. Невже за 7 років правління президента, в якого в руках вся влада, не можемо зробити свої бомби і ракети?
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09.06.2026 22:06 Відповісти
 
 