Пілоти МіГ-29МУ1 бомбами AASM HAMMER знищили пункт управління російських операторів БпЛА. ВIДЕО
Екіпажі Повітряних сил ЗСУ завдали авіаудару по пункту управління російських операторів безпілотників, який розташовувався в одній з будівель.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ураження цілі пілоти винищувачів МіГ-29МУ1 застосували високоточні авіабомби AASM HAMMER.
У результаті удару було уражено пункт управління, який окупанти використовували для координації роботи своїх безпілотних систем.
Кадри бойової роботи опублікував один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі.
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Kozyuk
показати весь коментар09.06.2026 22:06 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
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