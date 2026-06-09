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Артиллеристы 147-й бригады ДШВ уничтожили ДРГ оккупантов, орудия, БПЛА и средства связи. ВИДЕО

Артиллеристы 147-й отдельной артиллерийской бригады ДШВ в составе 7-го корпуса быстрого реагирования продолжают уничтожать боевой потенциал российских войск и вести контрбатарейную борьбу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во взаимодействии с подразделениями беспилотных систем, разведкой и другими огневыми средствами украинские воины наносят удары по обнаруженным целям противника.

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На обнародованных кадрах зафиксировано поражение диверсионно-разведывательных групп оккупантов, орудий, артиллерийских позиций, вражеских FPV-дронов, антенн связи и средств наблюдения.

Также показана боевая работа реактивной системы M142 HIMARS по позициям российских войск.

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Автор: 

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