Артилеристи 147-ї бригади ДШВ знищили ДРГ окупантів, гармати, БпЛА та засоби зв’язку. ВIДЕО
Артилеристи 147-ї окремої артилерійської бригади ДШВ у складі 7-го корпусу швидкого реагування продовжують знищувати бойовий потенціал російських військ та вести контрбатарейну боротьбу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у взаємодії з підрозділами безпілотних систем, розвідкою та іншими вогневими засобами українські воїни завдають ударів по виявлених цілях противника.
На оприлюднених кадрах зафіксовано ураження диверсійно-розвідувальних груп окупантів, гармат, артилерійських позицій, ворожих FPV-дронів, антен зв'язку та засобів спостереження.
Також показано бойову роботу реактивної системи M142 HIMARS по позиціях російських військ.
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