25 нафтових об’єктів протягом 40 діб уразили Сили безпілотних систем, - командувач Мадяр. ВIДЕО
Із 1 травня по 10 червня воїни СБС атакували 25 нафтових об'єктів російських окупантів.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
25-м об'єктом став Куйбишевський НПЗ у Самарі. Його атакували пілоти 1 ОЦ СБС та 9 батальйону "Кайрос" 414 ОБр "Птахи Мадяра" разом із силами ССО та ГУР.
Перелік атакованих об'єктів нафтової інфраструктури:
- 08 червня Нафто-хаб "Грушовая" (НОВОРОСІЙСЬК, Краснодарський край, рф) - 1 ОЦ БпС, ССО та інші підрозділи СОУ;
- 06 червня Нафтобаза "Петергофская" (ЛОМОНОСОВ, Ленінградська обл., рф) - 1 ОЦ БпС, 412 ОБр БпС, СБУ;
- 06 червня Нафтотермінал "Несте" (ЛОМОНОСОВ, Ленінградська обл., рф) - 1 ОЦ БпС, 413 ОП БпС, СБУ;
- 04 червня НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (КСТОВО, Нижньогородська обл., рф) 1 ОЦ БпС та ГУР;
- 10.06.2026 НПС "Второво" (ПЄНКІНА, Володимирська обл., рф) - СБУ;
- 10.06.2026 НПС "Лобково" (ПОІСК, Володимирська обл., рф) - СБУ;
- 08.06.2026 НПС "Красноармейск" (Саратовської обл. рф) - ССО;
- 08.06.2026 ЛВДС "Красний Яр" (КРАСНИЙ ЯР, Волгоградської обл., рф) - ССО;
- 07.06.2026 Нафтобаза "Семиколодезянська" (ЛЕНИНО, АР Крим) - ССО;
- 07.06.2026 Морський нафтовий термінал (ФЕОДОСІЯ, АР Крим) - ССО, окремо СБС;
- 07.06.2026 НБ "Гвардійська" (ГВАРДІЙСЬКЕ, АР Крим) - ССО;
- 06.06.2026 НБ "8 марта" (ДЄДІЛОВО, Тульська обл., рф) - СБУ;
- 06.06.2026 НБ "Усть-Лабінськ" (УСТЬ-ЛАБИНСК, Краснодарський край, рф) - СБУ;
- 05.06.2026 ЛВДС "Староликеево" (КСТОВО, Нижньогородська обл., рф) - ГУР.
Також було атаковано понад 10 нафтобаз та станцій нафтоперекачки.
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коли треба щось дуже позитивне, про зелених юдо мародерів, дістають мадяра.
еххх....
роберт роберт.
поясни мені. роберт!
навіщо бойовому генералу, командувачу оця переможна звітність?
нема більш важливої роботи?
чи, добровільно примусово записали в серіал голобородька?
мусиш відігравати роль?
я, не ти!
чого, так збудився?
чи, нє?
то, не ти пішов пісцяти і десь зник?
а, ось ти де?