25 нефтяных объектов в течение 40 суток поразили Силы беспилотных систем, - командующий Мадяр

С 1 мая по 10 июня бойцы СБС нанесли удары по 25 нефтяным объектам российских оккупантов.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр), сообщает Цензор.НЕТ.

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25-м объектом стал Куйбышевский НПЗ в Самаре. Его атаковали пилоты 1 ОЦ СБС и 9 батальона "Кайрос" 414 ОБр "Птахи Мадяра" совместно с силами ССО и ГУР.

Перечень атакованных объектов нефтяной инфраструктуры:

08 июня Нефтехаб "Грушовая" (НОВОРОССИЙСК, Краснодарский край, РФ) — 1 ОЦ БпС, ССО и другие подразделения СОУ;

06 июня Нефтебаза "Петергофская" (ЛОМОНОСОВ, Ленинградская обл., РФ) — 1 ОЦ БпС, 412 ОБр БпС, СБУ;

06 июня Нефтетерминал "Несте" (ЛОМОНОСОВ, Ленинградская обл., РФ) — 1 ОЦ БпС, 413 ОП БпС, СБУ;

04 июня НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (КСТОВО, Нижегородская обл., РФ) — 1 ОЦ БпС и ГУР;

10.06.2026 НПС "Второво" (ПЕНКИНА, Владимирская обл., РФ) — СБУ;

10.06.2026 НПС "Лобково" (ПОИСК, Владимирская обл., РФ) — СБУ;

08.06.2026 НПС "Красноармейск" (Саратовская обл., РФ) — ССО;

08.06.2026 ЛВДС "Красный Яр" (КРАСНЫЙ ЯР, Волгоградская обл., РФ) — ССО;

07.06.2026 Нефтебаза "Семиколодезянская" (ЛЕНИНО, АР Крым) — ССО;

07.06.2026 Морской нефтяной терминал (Феодосия, АР Крым) — ССО, отдельно СБС;

07.06.2026 НБ "Гвардейская" (ГВАРДЕЙСКОЕ, АР Крым) — ССО;

06.06.2026 НБ "8 марта" (ЕДИЛОВО, Тульская обл., РФ) — СБУ;

06.06.2026 НБ "Усть-Лабинск" (УСТЬ-ЛАБИНСК, Краснодарский край, РФ) — СБУ;

05.06.2026 ЛВДС "Староликеево" (КСТОВО, Нижегородская обл., РФ) — ГУР.

Также было атаковано более 10 нефтебаз и нефтеперекачивающих станций.

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