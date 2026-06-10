25 нефтяных объектов в течение 40 суток поразили Силы беспилотных систем, - командующий Мадяр
С 1 мая по 10 июня бойцы СБС нанесли удары по 25 нефтяным объектам российских оккупантов.
Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр), сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
25-м объектом стал Куйбышевский НПЗ в Самаре. Его атаковали пилоты 1 ОЦ СБС и 9 батальона "Кайрос" 414 ОБр "Птахи Мадяра" совместно с силами ССО и ГУР.
Перечень атакованных объектов нефтяной инфраструктуры:
- 08 июня Нефтехаб "Грушовая" (НОВОРОССИЙСК, Краснодарский край, РФ) — 1 ОЦ БпС, ССО и другие подразделения СОУ;
- 06 июня Нефтебаза "Петергофская" (ЛОМОНОСОВ, Ленинградская обл., РФ) — 1 ОЦ БпС, 412 ОБр БпС, СБУ;
- 06 июня Нефтетерминал "Несте" (ЛОМОНОСОВ, Ленинградская обл., РФ) — 1 ОЦ БпС, 413 ОП БпС, СБУ;
- 04 июня НПЗ "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" (КСТОВО, Нижегородская обл., РФ) — 1 ОЦ БпС и ГУР;
- 10.06.2026 НПС "Второво" (ПЕНКИНА, Владимирская обл., РФ) — СБУ;
- 10.06.2026 НПС "Лобково" (ПОИСК, Владимирская обл., РФ) — СБУ;
- 08.06.2026 НПС "Красноармейск" (Саратовская обл., РФ) — ССО;
- 08.06.2026 ЛВДС "Красный Яр" (КРАСНЫЙ ЯР, Волгоградская обл., РФ) — ССО;
- 07.06.2026 Нефтебаза "Семиколодезянская" (ЛЕНИНО, АР Крым) — ССО;
- 07.06.2026 Морской нефтяной терминал (Феодосия, АР Крым) — ССО, отдельно СБС;
- 07.06.2026 НБ "Гвардейская" (ГВАРДЕЙСКОЕ, АР Крым) — ССО;
- 06.06.2026 НБ "8 марта" (ЕДИЛОВО, Тульская обл., РФ) — СБУ;
- 06.06.2026 НБ "Усть-Лабинск" (УСТЬ-ЛАБИНСК, Краснодарский край, РФ) — СБУ;
- 05.06.2026 ЛВДС "Староликеево" (КСТОВО, Нижегородская обл., РФ) — ГУР.
Также было атаковано более 10 нефтебаз и нефтеперекачивающих станций.
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коли треба щось дуже позитивне, про зелених юдо мародерів, дістають мадяра.
еххх....
роберт роберт.
поясни мені. роберт!
навіщо бойовому генералу, командувачу оця переможна звітність?
нема більш важливої роботи?
чи, добровільно примусово записали в серіал голобородька?
мусиш відігравати роль?
я, не ти!
чого, так збудився?
чи, нє?
то, не ти пішов пісцяти і десь зник?
а, ось ти де?