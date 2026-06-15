Понад 57000 знищених цілей: ефективність української ППО протягом травня утримувалася на рівні 88%, - ЗСУ. ФОТОрепортаж

Підрозділи Сил оборони України демонструють високу та стабільну результативність у відбитті російських повітряних атак. Попри безпрецедентну інтенсивність нальотів у весняний період 2026 року, показник збиття ворожих цілей тримається у межах 88–90%.

Про це на брифінгу в Укрінформі повідомили головний науковий співробітник управління Державного науково-дослідного інституту випробувань і сертифікації озброєння та військової техніки, полковник Олександр Заруба та офіцер відділу взаємодії з медіа Управління зв'язків з громадськістю ГУК ЗСУ, майор Андрій Ковальов, інформує Цензор.НЕТ.

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Ефективність ППО та знищені цілі

Зокрема, за підсумками травня 2026 року загальна ефективність перехоплення російських ракет і дронів становила понад 88%. Протягом місяця українські захисники неба ліквідували вже більше ніж 57 000 ворожих засобів повітряного нападу.

Таких показників вдається досягати завдяки комплексному підходу:

Розгортанню глибоко ешелонованої системи оборони;

Активному впровадженню та застосуванню мереж акустичних датчиків;

Масованому та ефективному використанню засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ);

Превентивним ударам Сил оборони по військовій інфраструктурі на території РФ.

Частина засобів повітряного нападу все ж досягає цілей

Водночас військові наголошують, що утримувати такі високі показники стає дедалі важче через постійну технологічну еволюцію засобів повітряного нападу противника. Росія веде війну "на виснаження", використовуючи дешеві дрони для перевантаження нашої ППО та атакуючи цивільну інфраструктуру.

Крім того, зафіксовано випадки, коли ударні безпілотники використовуються ворогом як повітряні платформи-носії для скидання протипіхотних чи протитанкових мін, касетних боєприпасів та навіть запусків FPV-дронів.

Частина засобів через ці оновлення все ж досягає цілей. Окрім того, серйозну небезпеку для людей становлять уламки під час збиття ракет і БпЛА, а також вибухонебезпечні пастки, які вони скидають під час падіння.

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