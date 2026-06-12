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Новини Мобілізація в Україні
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Міноборони готує поетапну реформу ТЦК, - Свириденко

Реформа ТЦК: Свириденко розповіла про підготовку

Прем'єрка Юлія Свириденко розповіла, що Міноборони наразі готує поетапну реформу ТЦК та СП.

Про це вона заявила під час години запитань до Уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Ми дійсно працюємо над реформою ТЦК. Ви сказали, що жодна європейська країна не знає, що таке бусифікація та ТЦК (звернулася прем'єрка до нардепа Гончаренка. - Ред.). На щастя для них, вони не знають, що таке війна.

Реформі ТЦК, цій складній реформі, передуватиме реформа оплати праці. Це те, над чим зараз працює міністр оборони", - пояснила вона.

Читайте: Завищували кількість мобілізованих у звітах: викрито трьох керівників ТЦК на Тернопільщині, - СБУ

Також, за словами Свириденко, далі будуть контракти для піхоти і штурмовиків.

"Далі - зміни термінів служби. І відповідно перехід до реформи ТЦК - найскладнішою реформи та найскладнішого питання, які є сьогодні в українському суспільстві. Над цим міністр оборони працює. Найближчі тижні, як я пообіцяла, першим етапом ми зможемо з вами поділитися результатами. І вже перейти далі до наступних кроків", - додала глава уряду.

Що передувало?

Раніше Свириденко заявила, що Міністерство оборони України готує реформу, яка передбачає збільшення доплат для військовослужбовців та визначення конкретних термінів служби.

Читайте: Свириденко заявила, що концепцію армійської реформи представлять у липні, - Гончаренко

Автор: 

реформи (3219) мобілізація (3444) Свириденко Юлія (937) ТЦК та СП (1200)
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Топ коментарі
+20
Все за що беруться зе мразі перетворюється на хаос і зраду. По іншому не буде.
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12.06.2026 10:48 Відповісти
+17
Коротше пи₴донула ні про що. Бусифікація продовжуватиметься.
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12.06.2026 10:48 Відповісти
+17
ТЦК перейменують на "Офіси комплектування" на тому вся реформа і завершиться. Це ж треба було вміти, просрати довіру громадян, а коли почало пекти нижче спини, почати розповідати про "реформи".
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12.06.2026 10:54 Відповісти
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Все за що беруться зе мразі перетворюється на хаос і зраду. По іншому не буде.
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12.06.2026 10:48 Відповісти
Свириденко мабуть дуже хвилюється за реформу ЗСУ, щоб свого брата-військовозобов'язаного, встигнути зачислити до лав Захисників України!!?? Цього ж вони з миловановим, за такі ГРОШІ, і студентів навчають ??? Єрмак її чомусь навчив, як супроводжуючу особу-«екскортницю» з Будину Уряду, під час його численних мандрів ??!!?
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12.06.2026 11:11 Відповісти
Або мобілізація, за Законом, і захист України, або окупація орками України і кінець її існуванню, в концтаборах на Мордовії!!
Повернулося уже чимало Українців з полону від орків, і мають свою думку про катівні !! Оленівка та Ізоляція, цьому яскраве підтвердження!!
Смерть московітам!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
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12.06.2026 11:18 Відповісти
Звичайно що мобілізація треба, але не заради мобілізації, а заради ефективного захисту країни, в чому влада не зацікавлена. Зє треба щоб війна була такою щоб не можна було провести вибори.
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12.06.2026 12:07 Відповісти
Тому що команда Зеленського не розуміє базових речей в управлінні та економіці. Це випадкові люди в політиці та економіці! Все що робить Зеленський не призводить до системних змін, завтра Зеленського не оберуть у владу і не залишиться ніяких здобутків роботи команди Зеленського. Тимчасові рішення, тимчасові заходи, тимчасові люди - жодної державної політики, одні махінації та маніпуляції! Військові це дуже закрита, кланова спільнота, схильна до порушень всього що тільки можна, та приховування і спотворення інформації. Військова спільнота яка завжди створює корупцію на всіх ланках управління! ТЦК з військовими на чолі однозначно породжують корупцію та порушення всіх нормативів та правил, всіх законів та підзаконних актів, що ми і бачимо на практиці! Повний правовий нігілізм який прикривається корпоративною порукою! Щоб змінити ситуацію ТЦК мають бути підпорядковані міноборони і їх мають очолювати цивільні менеджери.
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12.06.2026 11:19 Відповісти
Коротше пи₴донула ні про що. Бусифікація продовжуватиметься.
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12.06.2026 10:48 Відповісти
Як в старому анекдоті про бордель та меблі.
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12.06.2026 11:10 Відповісти
Не буде ніяких термінів служби, вам вже ніхто не вірить і віри вам не має
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12.06.2026 10:51 Відповісти
Всі їхні реформи призводять до гіршого результату!
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12.06.2026 10:51 Відповісти
ТЦК перейменують на "Офіси комплектування" на тому вся реформа і завершиться. Це ж треба було вміти, просрати довіру громадян, а коли почало пекти нижче спини, почати розповідати про "реформи".
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12.06.2026 10:54 Відповісти
Для початку всіх народників депутатів чоловічої статі відправити на фронт на нуль, а їх заміни в Верховній Раді жінками хто там дальше по списку. Оце була б дійсно реформа, яку нарід би одобрів
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12.06.2026 10:58 Відповісти
їх родичів друзів лізоблюдів....
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12.06.2026 11:01 Відповісти
😱💩 мародери !
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12.06.2026 11:06 Відповісти
Реформі ТЦК, цій складній реформі, передуватиме реформа оплати праці. Це те, над чим зараз працює міністр оборони", Джерело: https://censor.net/ua/n4008004

В чому їхня складність?
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12.06.2026 11:03 Відповісти
Зробити так, щоб бусифікація й далі продовжувалась, але загорнути це все у красивий фантик для лохтората, й так, щоб він повірив. Те саме стосується й так званої військової рехворми щодо зарплат й термінів служби. Тут дійсно треба "попрацювати".
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12.06.2026 12:03 Відповісти
Ухилянти ФАС!
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12.06.2026 11:12 Відповісти
Може закриете їх нафіг? І всіх на фронт, якщо хто це зробить, рейтинг собі підніме до небес
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12.06.2026 11:12 Відповісти
Такі реформатори зареформують армію до смерті
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12.06.2026 11:16 Відповісти
Реформі ТЦК, цій складній реформі, передуватиме реформа оплати праці. добавимо грошей для репресивної машини тцкашників, які часто використовують протизаконні дії по відношенні до громадян України.Узаконимо високопроплачене(з податків українського народу) беззаконня в Україні проти громадян України...
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12.06.2026 11:18 Відповісти
А за чий же рахунок? Не міндіч же з Вовою переведуть накрадене назад в Україну.
І Юзік не продасть нерухомість за кордоном.
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12.06.2026 11:49 Відповісти
ми з вами і заплатимо...податки,штрафи,акцизи,тарифи....олх з дирявими шкарпетками спонсор року🤣🤣🤣
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12.06.2026 11:53 Відповісти
А преЗЕдент взяв цю реформу під особистий контроль?....
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12.06.2026 11:21 Відповісти
Поїзд вже поїхав, Свериденко. Обіцянками якихось реформ його вже не повернути. Занадто далеко заїхав.
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12.06.2026 11:46 Відповісти
Там з тим тцк взагалі купа проблем, вони начебто під командуванням ЗСУ, а ведуть себе як гібрид ментів з бандитами. Звісно що накази потрібно виконувати, але чому не летять голови тих кто надає такі накази і взагалі нащо ця вся купа бюрократів, які нездатні навести лад з відвертим бардаком, що гірше, людоловством, колись за браконєрство давали 10 років в'язниці, а тут людоловство, це порушує усі базові демократичні принципи, навіть найжорстокіші диктатори так не вчиняли. Жах якийсь.
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12.06.2026 11:53 Відповісти
Президент опять молчит.... А воздух реформами сотрясают его "потужні менеджери"
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12.06.2026 11:53 Відповісти
zельоні гниди пАтужно змінять "ТЦК та СП" на "СП та ТЦК"
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12.06.2026 12:04 Відповісти
 
 