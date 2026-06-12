Міноборони готує поетапну реформу ТЦК, - Свириденко
Прем'єрка Юлія Свириденко розповіла, що Міноборони наразі готує поетапну реформу ТЦК та СП.
Про це вона заявила під час години запитань до Уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Ми дійсно працюємо над реформою ТЦК. Ви сказали, що жодна європейська країна не знає, що таке бусифікація та ТЦК (звернулася прем'єрка до нардепа Гончаренка. - Ред.). На щастя для них, вони не знають, що таке війна.
Реформі ТЦК, цій складній реформі, передуватиме реформа оплати праці. Це те, над чим зараз працює міністр оборони", - пояснила вона.
Також, за словами Свириденко, далі будуть контракти для піхоти і штурмовиків.
"Далі - зміни термінів служби. І відповідно перехід до реформи ТЦК - найскладнішою реформи та найскладнішого питання, які є сьогодні в українському суспільстві. Над цим міністр оборони працює. Найближчі тижні, як я пообіцяла, першим етапом ми зможемо з вами поділитися результатами. І вже перейти далі до наступних кроків", - додала глава уряду.
Що передувало?
Раніше Свириденко заявила, що Міністерство оборони України готує реформу, яка передбачає збільшення доплат для військовослужбовців та визначення конкретних термінів служби.
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