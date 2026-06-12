Минобороны готовит поэтапную реформу ТЦК, - Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Минобороны в настоящее время готовит поэтапную реформу ТЦК и СП.

Об этом она заявила во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Мы действительно работаем над реформой ТЦК. Вы сказали, что ни одна европейская страна не знает, что такое бусификация и ТЦК (обратилась премьер-министр к нардепу Гончаренко. — Ред.). К счастью для них, они не знают, что такое война.

Реформе ТЦК, этой сложной реформе, будет предшествовать реформа оплаты труда. Это то, над чем сейчас работает министр обороны", — пояснила она.

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Также, по словам Свириденко, дальше будут контракты для пехоты и штурмовиков.

"Далее — изменения сроков службы. И, соответственно, переход к реформе ТЦК — самой сложной реформе и самому сложному вопросу, которые сегодня стоят перед украинским обществом. Над этим работает министр обороны. В ближайшие недели, как я обещала, на первом этапе мы сможем поделиться с вами результатами. И уже перейти к следующим шагам", — добавила глава правительства.

Что предшествовало?

Ранее Свириденко заявила, что Министерство обороны Украины готовит реформу, которая предусматривает увеличение доплат для военнослужащих и определение конкретных сроков службы.

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