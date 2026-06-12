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Новости Мобилизация в Украине
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Минобороны готовит поэтапную реформу ТЦК, - Свириденко

Реформа ТЦК: Свириденко рассказала о подготовке

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что Минобороны в настоящее время готовит поэтапную реформу ТЦК и СП.

Об этом она заявила во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, передает Цензор.НЕТ.

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"Мы действительно работаем над реформой ТЦК. Вы сказали, что ни одна европейская страна не знает, что такое бусификация и ТЦК (обратилась премьер-министр к нардепу Гончаренко. — Ред.). К счастью для них, они не знают, что такое война.

Реформе ТЦК, этой сложной реформе, будет предшествовать реформа оплаты труда. Это то, над чем сейчас работает министр обороны", — пояснила она.

Читайте: Завышали число мобилизованных в отчетах: разоблачены три руководителя ТЦК на Тернопольщине , - СБУ

Также, по словам Свириденко, дальше будут контракты для пехоты и штурмовиков.

"Далее — изменения сроков службы. И, соответственно, переход к реформе ТЦК — самой сложной реформе и самому сложному вопросу, которые сегодня стоят перед украинским обществом. Над этим работает министр обороны. В ближайшие недели, как я обещала, на первом этапе мы сможем поделиться с вами результатами. И уже перейти к следующим шагам", — добавила глава правительства.

Что предшествовало?

Ранее Свириденко заявила, что Министерство обороны Украины готовит реформу, которая предусматривает увеличение доплат для военнослужащих и определение конкретных сроков службы.

Читайте: Свириденко заявила, что концепцию армейской реформы представят в июле, - Гончаренко

Автор: 

реформы (3925) мобилизация (3095) Свириденко Юлия (483) ТЦК (1150)
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Топ комментарии
+23
Все за що беруться зе мразі перетворюється на хаос і зраду. По іншому не буде.
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12.06.2026 10:48 Ответить
+18
Коротше пи₴донула ні про що. Бусифікація продовжуватиметься.
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12.06.2026 10:48 Ответить
+18
ТЦК перейменують на "Офіси комплектування" на тому вся реформа і завершиться. Це ж треба було вміти, просрати довіру громадян, а коли почало пекти нижче спини, почати розповідати про "реформи".
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12.06.2026 10:54 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Все за що беруться зе мразі перетворюється на хаос і зраду. По іншому не буде.
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12.06.2026 10:48 Ответить
Свириденко мабуть дуже хвилюється за реформу ЗСУ, щоб свого брата-військовозобов'язаного, встигнути зачислити до лав Захисників України!!?? Цього ж вони з миловановим, за такі ГРОШІ, і студентів навчають ??? Єрмак її чомусь навчив, як супроводжуючу особу-«екскортницю» з Будину Уряду, під час його численних мандрів ??!!?
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12.06.2026 11:11 Ответить
Або мобілізація, за Законом, і захист України, або окупація орками України і кінець її існуванню, в концтаборах на Мордовії!!
Повернулося уже чимало Українців з полону від орків, і мають свою думку про катівні !! Оленівка та Ізоляція, цьому яскраве підтвердження!!
Смерть московітам!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
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12.06.2026 11:18 Ответить
Звичайно що мобілізація треба, але не заради мобілізації, а заради ефективного захисту країни, в чому влада не зацікавлена. Зє треба щоб війна була такою щоб не можна було провести вибори.
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12.06.2026 12:07 Ответить
Тому що команда Зеленського не розуміє базових речей в управлінні та економіці. Це випадкові люди в політиці та економіці! Все що робить Зеленський не призводить до системних змін, завтра Зеленського не оберуть у владу і не залишиться ніяких здобутків роботи команди Зеленського. Тимчасові рішення, тимчасові заходи, тимчасові люди - жодної державної політики, одні махінації та маніпуляції! Військові це дуже закрита, кланова спільнота, схильна до порушень всього що тільки можна, та приховування і спотворення інформації. Військова спільнота яка завжди створює корупцію на всіх ланках управління! ТЦК з військовими на чолі однозначно породжують корупцію та порушення всіх нормативів та правил, всіх законів та підзаконних актів, що ми і бачимо на практиці! Повний правовий нігілізм який прикривається корпоративною порукою! Щоб змінити ситуацію ТЦК мають бути підпорядковані міноборони і їх мають очолювати цивільні менеджери.
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12.06.2026 11:19 Ответить
Коротше пи₴донула ні про що. Бусифікація продовжуватиметься.
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12.06.2026 10:48 Ответить
Як в старому анекдоті про бордель та меблі.
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12.06.2026 11:10 Ответить
Не буде ніяких термінів служби, вам вже ніхто не вірить і віри вам не має
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12.06.2026 10:51 Ответить
Всі їхні реформи призводять до гіршого результату!
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12.06.2026 10:51 Ответить
ТЦК перейменують на "Офіси комплектування" на тому вся реформа і завершиться. Це ж треба було вміти, просрати довіру громадян, а коли почало пекти нижче спини, почати розповідати про "реформи".
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12.06.2026 10:54 Ответить
Для початку всіх народників депутатів чоловічої статі відправити на фронт на нуль, а їх заміни в Верховній Раді жінками хто там дальше по списку. Оце була б дійсно реформа, яку нарід би одобрів
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12.06.2026 10:58 Ответить
їх родичів друзів лізоблюдів....
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12.06.2026 11:01 Ответить
😱💩 мародери !
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12.06.2026 11:06 Ответить
Реформі ТЦК, цій складній реформі, передуватиме реформа оплати праці. Це те, над чим зараз працює міністр оборони", Джерело: https://censor.net/ua/n4008004

В чому їхня складність?
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12.06.2026 11:03 Ответить
Зробити так, щоб бусифікація й далі продовжувалась, але загорнути це все у красивий фантик для лохтората, й так, щоб він повірив. Те саме стосується й так званої військової рехворми щодо зарплат й термінів служби. Тут дійсно треба "попрацювати".
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12.06.2026 12:03 Ответить
Ухилянти ФАС!
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12.06.2026 11:12 Ответить
Може закриете їх нафіг? І всіх на фронт, якщо хто це зробить, рейтинг собі підніме до небес
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12.06.2026 11:12 Ответить
Такі реформатори зареформують армію до смерті
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12.06.2026 11:16 Ответить
Реформі ТЦК, цій складній реформі, передуватиме реформа оплати праці. добавимо грошей для репресивної машини тцкашників, які часто використовують протизаконні дії по відношенні до громадян України.Узаконимо високопроплачене(з податків українського народу) беззаконня в Україні проти громадян України...
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12.06.2026 11:18 Ответить
А за чий же рахунок? Не міндіч же з Вовою переведуть накрадене назад в Україну.
І Юзік не продасть нерухомість за кордоном.
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12.06.2026 11:49 Ответить
ми з вами і заплатимо...податки,штрафи,акцизи,тарифи....олх з дирявими шкарпетками спонсор року🤣🤣🤣
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12.06.2026 11:53 Ответить
А преЗЕдент взяв цю реформу під особистий контроль?....
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12.06.2026 11:21 Ответить
Поїзд вже поїхав, Свериденко. Обіцянками якихось реформ його вже не повернути. Занадто далеко заїхав.
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12.06.2026 11:46 Ответить
Там з тим тцк взагалі купа проблем, вони начебто під командуванням ЗСУ, а ведуть себе як гібрид ментів з бандитами. Звісно що накази потрібно виконувати, але чому не летять голови тих кто надає такі накази і взагалі нащо ця вся купа бюрократів, які нездатні навести лад з відвертим бардаком, що гірше, людоловством, колись за браконєрство давали 10 років в'язниці, а тут людоловство, це порушує усі базові демократичні принципи, навіть найжорстокіші диктатори так не вчиняли. Жах якийсь.
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12.06.2026 11:53 Ответить
Президент опять молчит.... А воздух реформами сотрясают его "потужні менеджери"
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12.06.2026 11:53 Ответить
zельоні гниди пАтужно змінять "ТЦК та СП" на "СП та ТЦК"
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12.06.2026 12:04 Ответить
Коли пані Свириденко щось говорить про " реформу"- це означає що побалакають ,поговорять на телеекранах і все далі залишиться так як було..вже доведено цією владою..або буде ще гірше...
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12.06.2026 12:33 Ответить
 
 