Завышали число мобилизованных в отчетах: разоблачены три руководителя ТЦК на Тернопольщине, - СБУ

Трое руководителей районных ТЦК Тернопольской области уличены в фальсификации показателей мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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"Чиновники вносили недостоверные данные в электронный реестр мобилизованных и тем самым искусственно завышали их количество в отчетных материалах.

Для этого фигуранты повторно регистрировали данные ранее призванных граждан и представляли их как новое пополнение рядов Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что по результатам таких махинаций чиновники создавали видимость выполнения мобилизационных планов вместо реального призыва военнообязанных.

Документально подтверждено, что только на одном из этапов совершения преступления злоумышленники фальсифицировали данные более чем на 70 призывников.

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В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении по чч. 1, 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах).

Должностные лица отстранены от исполнения служебных обязанностей. Ведется расследование.

Им грозит до 6 лет лишения свободы.

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