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Новости Незаконные действия ТЦК
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Завышали число мобилизованных в отчетах: разоблачены три руководителя ТЦК на Тернопольщине, - СБУ

Трое руководителей районных ТЦК Тернопольской области уличены в фальсификации показателей мобилизации.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Чиновники вносили недостоверные данные в электронный реестр мобилизованных и тем самым искусственно завышали их количество в отчетных материалах.

Для этого фигуранты повторно регистрировали данные ранее призванных граждан и представляли их как новое пополнение рядов Вооруженных Сил Украины", — говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что по результатам таких махинаций чиновники создавали видимость выполнения мобилизационных планов вместо реального призыва военнообязанных.

Документально подтверждено, что только на одном из этапов совершения преступления злоумышленники фальсифицировали данные более чем на 70 призывников.

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В настоящее время фигурантам сообщено о подозрении по чч. 1, 3 ст. 362 Уголовного кодекса Украины (несанкционированные действия с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах).

Должностные лица отстранены от исполнения служебных обязанностей. Ведется расследование.

Им грозит до 6 лет лишения свободы.

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Руководители ТЦК завышали количество мобилизованных: что известно?
Руководители ТЦК завышали количество мобилизованных: что известно?

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подлог (1289) СБУ (20759) ТЦК (1143) Тернопольская область (829)
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11.06.2026 14:11 Ответить
Справа чічікова живе і процвітає 🤦 ради грошей і плану вони на все підуть, навіть свою рідню впишуть
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11.06.2026 14:21 Ответить
Приписки до плану по заготівлі м"яса! Так в СРСР це називалось!
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11.06.2026 14:22 Ответить
Добре хоч співвідношення втрат не завищують, тут все чесно. Просто з 30 тисяч до фронту доїжджає 5, решта розбігається, а втрати дуже маленькі.
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11.06.2026 14:26 Ответить
Вот и ответ почему при мобилизации в 30к до фронта доходит 5к. Реальных гораздо меньше и тех половина разбегается. Оказывается сзч гораздо меньше. Казалось бы что-то с этим нужно делать, но этот вопрос нужно было задавать года два назад. Сейчас уже действительно нет смысла. Пусть уже идёт самотёком. Если начинать что-то кардинально менять, то ещё печальнее все будет.
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11.06.2026 14:31 Ответить
Премія сама себе не заробить. Мусять крутитися, креативити хлопці.
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11.06.2026 14:37 Ответить
У трьох районах Тернопільщини закінчилися діди 50+, у будь-якому стані здоров'я...
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11.06.2026 14:39 Ответить
Чого не вистачає в проведенні мобілізації - справедливості, системності та виконання рамок закону. Зараз це - дискредитація, вибірковість, порушення на всіх рівнях, корупція. Але немає альтернативи ТЦК. Просто поціновувачі рейтингів не хочуть розгрібати цій гній який там накопичився.
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11.06.2026 14:55 Ответить
Тут або план або пропав
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11.06.2026 15:05 Ответить
 
 