Сломали руку и ударили электрошокером: Начальника группы ТЦК будут судить за избиение 60-летнего мужчины на Волыни
Начальник группы одного из отделов Ковельского РТЦК и СП, который вместе с коллегами применил силу к 60-летнему мужчине, предстанет перед судом.
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.
В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.
"20 марта в поселке Заболотье Ковельского района трое сотрудников ТЦК подошли к 60-летнему местному жителю, который рыбачил.
Несмотря на то, что мужчина уже не подлежал призыву по возрасту, пытаясь задержать его, ему заломили руку за спину и сломали кость со смещением.
После этого один из военнослужащих применил электрошокер и распылил в его сторону перцовый баллончик, что вызвало химические ожоги глаз. Также повредили колеса автомобиля, чтобы он не смог уехать", - говорится в сообщении.
В результате избиения мужчина получил телесные повреждения средней тяжести.
Начальника группы будут судить за умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.
Материалы в отношении других военнослужащих выделены в отдельное производство. Следствие продолжается.
Матеріали щодо інших військовослужбовців виокремили в окреме провадження. Слідство триває.
Чи в нас своїх кадрів вистачає, тільки дай можливість познущатись над беззбройним, слабшим безкарно.
Репресовані: 53% - українці, 19% - поляки, 10% - німці.
Рядові співробітники та агенти з українців масово залучалися до боротьби з українським націоналістичним підпіллям (УПА), часто діючи під виглядом повстанських загонів для дискредитації визвольного руху. [https://ww2.****.gov.ua*******-my-voshly-v-selo-pod-vydom-bandy-chekisty-teroryzuvaly-naselennya-maskuyuchys-pid-zagony-upa/ 1, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1 2]
Детальніше про склад та злочини репресивного апарату можна дізнатися на платформі Історична Правда та в архівах https://ww2.****.gov.ua*******-my-voshly-v-selo-pod-vydom-bandy-chekisty-teroryzuvaly-naselennya-maskuyuchys-pid-zagony-upa/ Українського інституту національної пам'яті.
А якби той був молодший і таки підлягав мобілізації, то це б назвали "пєрєгібамі на мєстах", або взагалі суспільство про інцидент ніколи б і не дізналось. Країна мрій.
А тут чистий терор.
Загальне поняття: Це засіб жорстокого залякування, який передбачає застосування насильства (аж до фізичного знищення) для досягнення політичних чи ідеологічних цілей. Найчастіше пов'язаний із репресивними діями держави проти власного народу.
Відповідальність включає такі аспекти:
Базове покарання: За умисне створення перешкод карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.Обтяжуючі обставини: Якщо дії призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, покарання становить від 8 до 15 років позбавлення волі.
А то кажуть поліція в нас не воює. Ще і як воює.