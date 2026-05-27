2 629 65

Сломали руку и ударили электрошокером: Начальника группы ТЦК будут судить за избиение 60-летнего мужчины на Волыни

Начальник группы одного из отделов Ковельского РТЦК и СП, который вместе с коллегами применил силу к 60-летнему мужчине, предстанет перед судом.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

"20 марта в поселке Заболотье Ковельского района трое сотрудников ТЦК подошли к 60-летнему местному жителю, который рыбачил.

Несмотря на то, что мужчина уже не подлежал призыву по возрасту, пытаясь задержать его, ему заломили руку за спину и сломали кость со смещением.

После этого один из военнослужащих применил электрошокер и распылил в его сторону перцовый баллончик, что вызвало химические ожоги глаз. Также повредили колеса автомобиля, чтобы он не смог уехать", - говорится в сообщении.

В результате избиения мужчина получил телесные повреждения средней тяжести.

Начальника группы будут судить за умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Материалы в отношении других военнослужащих выделены в отдельное производство. Следствие продолжается.

Начальника групи ТЦК на Волині будуть судити: за що?

+25
То це вже буряти, ні?
27.05.2026 12:44 Ответить
+18
Не просто оповістив, а щей соціально підтримав дідуся!!!
27.05.2026 12:47 Ответить
+14
Попри те, що чоловік вже не підлягав призову за віком, намагаючись затримати, йому заламали руку за спину та зламали кістку зі зміщенням. Джерело: https://censor.net/ua/n4005305

А якби той був молодший і таки підлягав мобілізації, то це б назвали "пєрєгібамі на мєстах", або взагалі суспільство про інцидент ніколи б і не дізналось. Країна мрій.
27.05.2026 12:54 Ответить
модефіковані.....мабуть це якийсь вірус антилюдяності,садизму,жаги крові та чужих страждань....це вже було в історії,1928--1955
Що роблять з українцями буряти почитай Олексія Анулю.А це службові особи які перевищили повноваження і скоїли злочин.За що постануть перед судом і понесуть відповідальність.
27.05.2026 13:13 Ответить
Постануть перед судом лише якщо жертва не чоловік 25-60 років.
25-60 років не включно (тобто 25-59 років). Коли б потерпілому було б 59 років, то жодного розслідування не було б.
Було б,не було б.Звернись до гадалки Єрмака.Ми розглядаєм факти,а не фантазії.
О, знову новина про "небурятів" з тцк.
Якби це не зробив наш тиловий герой, це зробив би злий бурят!
"протянул руку помощі!"
Угу...Ще й безплатно забронював на пів року(чи скільки там у діда рука зростатися буде).
знов бездоказове іпсо про героїв глибокого тилу,,до речі мало хто цікавився історією нквд ,ті воїни якось теж мало хто дожив до пенсії,історія має звичай повторюватися.....
І хто ж служив в нквс в Україні? Мабуть бурятів присилали.
Чи в нас своїх кадрів вистачає, тільки дай можливість познущатись над беззбройним, слабшим безкарно.
Служили в НКВД УРСР в основному кацапи та жиди.
Так, національний склад вищого керівництва НКВС УРСР: євреї - 67%, росіяни - 15%, українці - 7%.
Репресовані: 53% - українці, 19% - поляки, 10% - німці.
Это высшее руководство, а исполнители кто были?
виконавці були як раз із місцевих люмпенів, лінивих заздрощників - які домогали "савецкой власті" розкуркулювати земляків
Саме так, коряк. То були буряти, удмурти, чуваши, ерзя, башкіри, мокша, калмикі, табасари, комі, евреї, так звані "латишські стрельці" тощо, та інше гівно людства яке затавровано тавром "русский" а зараз тавром "росиянин". Були і свої, вітчізнянні, як у любой нації та народності світу, але відсоток їх , по відношенню до твоїх земляків, був дуже не великій.
Тимофій Строкач - генерал-полковник держбезпеки. У 1942-1945 роках керував Українським штабом партизанського руху, а з 1946 року обіймав посаду міністра внутрішніх справ УРСР. Керував операціями проти УПА на Західній Україні.Степан Савченко - генерал-лейтенант. У 1939-1941 роках був заступником наркома внутрішніх справ УРСР, очолював Головне управління держбезпеки (ГУДБ) НКВС УРСР.Василь Сергієнко - комісар держбезпеки 3-го рангу. У 1940-1941 та 1943-1945 роках очолював НКВС УРСР. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 1, https://www.pravda.com.ua/inozmi/svoboda/2012/09/21/6973208/ 2, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1 3]

Рядові співробітники та агенти з українців масово залучалися до боротьби з українським націоналістичним підпіллям (УПА), часто діючи під виглядом повстанських загонів для дискредитації визвольного руху. [https://ww2.****.gov.ua*******-my-voshly-v-selo-pod-vydom-bandy-chekisty-teroryzuvaly-naselennya-maskuyuchys-pid-zagony-upa/ 1, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1 2]

Детальніше про склад та злочини репресивного апарату можна дізнатися на платформі Історична Правда та в архівах https://ww2.****.gov.ua*******-my-voshly-v-selo-pod-vydom-bandy-chekisty-teroryzuvaly-naselennya-maskuyuchys-pid-zagony-upa/ Українського інституту національної пам'яті.
І шо? НКВС з ціх двух утирків складалось?
Нанайцю, не намагайся відбілювати тут свого дідуся ци прадіда, який мав личку ефрейтора нквс та був окупантом та катом в Україні.
Що тобі не зрозуміло? Чи ти впертий як стадо ста ослів?
Кабардинцю (доречи ще то гівно), в Україні нема ОСЛІВ.
Так шо, осетине (а це взагали блювотина гівна горной мавпи) ти знов проколовся.
- Кума, подивіться - ваша невістка всралась.
- Ні.
- Так оно гівно по ляшках стікає і воняє.
- Ні. То вам здається.
Ну так обтікай, даргінцю. Обтікай та ретельнійше вивчай українську мову, осел, чи асьол.
Всіх ламать, а то прийдуть буряти і ось тоді... Коротше зімкнути ряди.
Як казав найкращий друг радянських фізкультурників: Лєс рубят, щєпкі летят.
Це вони замість бурятів, щоб звикали, мені цікаво тільки одне , ось на сайті багато їх захисників, боти тупі це зрозуміло, але може і реальна людина таке писати , питання що це за істота?
Чого боти? Он вище написано - лєс рубят щепкі лєтят. Для багатьох це взагалі несуттєво - головне процес і все тут, ціна похер, навіть якщо кінцева ціль туманна й десь дуже далека.
Взагалі то треба розуміти сарказм. Ну хоча б іронію.
Вже навколо стільки іронії, що не завжди й зрозумієш.
Ну то таке. Проїхали.
або застрелився...
Ну, це вже не тцк. Якась банда терористів. Були б якісь грабіжники, пограбували та вкрали запорожець - то мотиви зрозумілі.
А тут чистий терор.
Загальне поняття: Це засіб жорстокого залякування, який передбачає застосування насильства (аж до фізичного знищення) для досягнення політичних чи ідеологічних цілей. Найчастіше пов'язаний із репресивними діями держави проти власного народу.
Ну не знаю, чи є це ознаками фашизму?
Тоді б сказали, що ТЦКшники проводили "заходи оповіщення, а чоловік чинив опір"
А если бы мужик их отлупил, ему какой бы срок грозил?
Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань - це кримінальне правопорушення, передбачене статтею https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_114_1/&ved=2****************************************************&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw3k39-uA8knZ9ttOgqrHjxJ&ust=1779963819073000 114-1 Кримінального кодексу України. Будь-які умисні дії, що заважають роботі військових, тягнуть за собою сувору відповідальність
Відповідальність включає такі аспекти:
Базове покарання: За умисне створення перешкод карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.Обтяжуючі обставини: Якщо дії призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, покарання становить від 8 до 15 років позбавлення волі.
А яке може бути перешкоджання діяльності ЗСУ на березі річки, де крім тебе, 60 літнього діда, більше нікого нема? В чому власне заключається те прєсловутоє пєрєшкаджаніє? Якшо б цей дідо їх вгодованих кабанів відметелив, то їм мало би бути мінімум соромно
Ти ж розумієш що зараз в країні все перевернуто з ніг на голову, грьобане задзеркалля з новоязоммовом
8 років
Захисники тцк де ви? Чому не захищаєте?
Це військовослужбовці , працівники чи новітня тітушня ?
3 в 1.
На будь який випадок життя, така зручна , різнобарвна, строката професія, справжні універсальні солдати!
краще б вони під Покровськом себе проявили....
Є ні! Під покровськом вбити можуть чи поранити! А ось за клятими ухилянтами бігати безпечно!
Вже не дуже. Можуть і відпи* дити. І намордники вимушені носити. І відпрацьовані на навчаннях маневри з швидкої евакуації на більш підготовані позиції. В координації з поліцією.
А то кажуть поліція в нас не воює. Ще і як воює.
зібрали маргиналів зі довідками з підтвердженим резусом на психічні розлади,бо здорові мало на таке здатні без причини
Судя по лицам некоторых, очень даже похоже. https://t.me/s/baza112ua
Це наші тилові герої, подвиги яких назавжди вписані в ******* історію України!
ТЦКуни йому комплімента зробили. Тіпа чуваку 60 років, а виглядав він на 59
ломали на амреслінг через кут столу???
Судячи зі статті просто завернули за спину та дали шокером. А скільки там тому діду треба шоб її зламати?
Ви так молада виглядітє на свой возраст, нє желаєтє лі паслужить родінє?
Типові представники "соціально підтримуючих".
5 тисяч гривень штрафу і заборона на півроку відвідувати бібліотеку селища Заболоття Ковельського району.
Хоча у мене і бронь - я стараюсь ТЦКунів сьомою дорогою обходить, мало лі що.
Теж мені, тему для обговорення знайшли - від своїх можна і потрібно потерпіти, тут головне, що це не буряти, і мобілізованих відправляють на смерть не на штурм Осло і Лісабона, а безіменної посадки десь під Гуляйполем!!!
Напишіть Хоть Один ТЦК Сидить за ґратами 🤔🤔🤔
