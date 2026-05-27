Сломали руку и ударили электрошокером: Начальника группы ТЦК будут судить за избиение 60-летнего мужчины на Волыни

Начальник группы одного из отделов Ковельского РТЦК и СП, который вместе с коллегами применил силу к 60-летнему мужчине, предстанет перед судом.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд.

"20 марта в поселке Заболотье Ковельского района трое сотрудников ТЦК подошли к 60-летнему местному жителю, который рыбачил.

Несмотря на то, что мужчина уже не подлежал призыву по возрасту, пытаясь задержать его, ему заломили руку за спину и сломали кость со смещением.

После этого один из военнослужащих применил электрошокер и распылил в его сторону перцовый баллончик, что вызвало химические ожоги глаз. Также повредили колеса автомобиля, чтобы он не смог уехать", - говорится в сообщении.

Смотрите: Мужчина ворвался с битой в ТЦК Хмельницкого и требовал освободить сына: терцентр прокомментировал. ВИДЕО

В результате избиения мужчина получил телесные повреждения средней тяжести.

Начальника группы будут судить за умышленное причинение телесных повреждений средней тяжести. Ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Материалы в отношении других военнослужащих выделены в отдельное производство. Следствие продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине готовят уголовную ответственность для ТЦК и ВЛК: за что хотят наказывать?



