Мужчина ворвался с битой в ТЦК Хмельницкого и требовал освободить сына: терцентр прокомментировал. ВИДЕО
На днях в Хмельницкий объединенный городской ТЦК и СП ворвался мужчина в камуфляжной одежде с бейсбольной битой, который требовал освободить своего сына, подлежащего призыву. Он утверждал, что его сына перед этим избили. Видео инцидента распространилось в соцсетях.
Инцидент прокомментировали в областном ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.
Детали
По данным Хмельницкого областного ТЦК и СП, событие произошло 8 мая. Сообщение о возможных нарушениях в ТЦК распространил ранее депутат "Слуги народа" Георгий Мазурашу.
На опубликованном им видео мужчина с битой силой входит в помещение Хмельницкого терцентра комплектования. Он утверждает, что сам является ветераном и якобы работники ТЦК избили его сына с инвалидностью.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика
Что говорит центр комплектования?
Около 13:15 в Хмельницкий объединенный городской ТЦК и СП сотрудники полиции совместно с группой оповещения доставили военнообязанного Г., 1980 года рождения, который подлежит призыву на военную службу во время мобилизации.
Впоследствии туда же прибыл его отец в камуфляжной одежде, который, как сообщают в ТЦК, "повредил входную дверь помещения и турникет пропускной системы, выдвигая требования об освобождении своего сына". Наместо вызвали следственно-оперативную группу. Материальный ущерб зафиксирован и описан. Пострадавших нет.
"По факту инцидента правоохранительными органами будет дана соответствующая правовая оценка и принято решение в соответствии с действующим законодательством. Информация об избиении военнообязанного Г. во время пребывания в Хмельницком объединенном городском территориальном центре комплектования и социальной поддержки не подтверждается", - говорят там.
- В то же время в ТЦК добавили, что военнообязанный Г. во время следования в учебный центр самовольно покинул место пребывания. Сейчас его разыскивают.
Скрізь пишуть, що батько прийшов в тце саме тому, що син його інвалід.
Особисто в мене немає.довіри, що його син, тим більше інвалід, як пишуть більшість видань, міг кудити збігти. Боюсь аби його по дорозі десь не викинули. Дай Боже щоб все обійшлось без більших трагедій🙏
а насправді "інвалід" виявився 46 річним бугаєм і втік вже з полігону
читайте тексти уважно, пані Вєсьолая, і не будете тоді сумувати за всякими ухилянтськими ушльопками.
