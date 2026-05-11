Мужчина ворвался с битой в ТЦК Хмельницкого и требовал освободить сына: терцентр прокомментировал. ВИДЕО

На днях в Хмельницкий объединенный городской ТЦК и СП ворвался мужчина в камуфляжной одежде с бейсбольной битой, который требовал освободить своего сына, подлежащего призыву. Он утверждал, что его сына перед этим избили. Видео инцидента распространилось в соцсетях.

Инцидент прокомментировали в областном ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

По данным Хмельницкого областного ТЦК и СП, событие произошло 8 мая. Сообщение о возможных нарушениях в ТЦК распространил ранее депутат "Слуги народа" Георгий Мазурашу.

На опубликованном им видео мужчина с битой силой входит в помещение Хмельницкого терцентра комплектования. Он утверждает, что сам является ветераном и якобы работники ТЦК избили его сына с инвалидностью.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Одесской области с начала года произошло 14 нападений на военных ТЦК, - Волошин

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Что говорит центр комплектования?

Около 13:15 в Хмельницкий объединенный городской ТЦК и СП сотрудники полиции совместно с группой оповещения доставили военнообязанного Г., 1980 года рождения, который подлежит призыву на военную службу во время мобилизации.

Впоследствии туда же прибыл его отец в камуфляжной одежде, который, как сообщают в ТЦК, "повредил входную дверь помещения и турникет пропускной системы, выдвигая требования об освобождении своего сына". Наместо вызвали следственно-оперативную группу. Материальный ущерб зафиксирован и описан. Пострадавших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа лиц пыталась прорваться в ТЦК в Межгорье на Закарпатье: нападение отражено

"По факту инцидента правоохранительными органами будет дана соответствующая правовая оценка и принято решение в соответствии с действующим законодательством. Информация об избиении военнообязанного Г. во время пребывания в Хмельницком объединенном городском территориальном центре комплектования и социальной поддержки не подтверждается", - говорят там.