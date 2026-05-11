РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11688 посетителей онлайн
Новости Видео Конфликт с ТЦК Незаконные действия ТЦК Нарушение ТЦК прав человека
7 778 110

Мужчина ворвался с битой в ТЦК Хмельницкого и требовал освободить сына: терцентр прокомментировал. ВИДЕО

На днях в Хмельницкий объединенный городской ТЦК и СП ворвался мужчина в камуфляжной одежде с бейсбольной битой, который требовал освободить своего сына, подлежащего призыву. Он утверждал, что его сына перед этим избили. Видео инцидента распространилось в соцсетях. 

Инцидент прокомментировали в областном ТЦК и СП, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

По данным Хмельницкого областного ТЦК и СП, событие произошло 8 мая. Сообщение о возможных нарушениях в ТЦК распространил ранее депутат "Слуги народа" Георгий Мазурашу.

На опубликованном им видео мужчина с битой силой входит в помещение Хмельницкого терцентра комплектования. Он утверждает, что сам является ветераном и якобы работники ТЦК избили его сына с инвалидностью.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Одесской области с начала года произошло 14 нападений на военных ТЦК, - Волошин

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика

Что говорит центр комплектования?

Около 13:15 в Хмельницкий объединенный городской ТЦК и СП сотрудники полиции совместно с группой оповещения доставили военнообязанного Г., 1980 года рождения, который подлежит призыву на военную службу во время мобилизации.

Впоследствии туда же прибыл его отец в камуфляжной одежде, который, как сообщают в ТЦК, "повредил входную дверь помещения и турникет пропускной системы, выдвигая требования об освобождении своего сына". Наместо вызвали следственно-оперативную группу. Материальный ущерб зафиксирован и описан. Пострадавших нет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группа лиц пыталась прорваться в ТЦК в Межгорье на Закарпатье: нападение отражено

"По факту инцидента правоохранительными органами будет дана соответствующая правовая оценка и принято решение в соответствии с действующим законодательством. Информация об избиении военнообязанного Г. во время пребывания в Хмельницком объединенном городском территориальном центре комплектования и социальной поддержки не подтверждается", - говорят там.

  • В то же время в ТЦК добавили, что военнообязанный Г. во время следования в учебный центр самовольно покинул место пребывания. Сейчас его разыскивают.

ТЦК Хмельницкого о конфликте

В Хмельницком мужчина ворвался в ТЦК с битой — подробности

Автор: 

Хмельницький (486) ТЦК (1086) Хмельницкая область (1051) Хмельницкий район (50)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+22
ти б у свої 18 років не тільки інваліда мобілізував би а й маму на війну відправив би заради безпеки власної дупи.
показать весь комментарий
11.05.2026 19:22 Ответить
+19
Зельомському напевно весело бачити дракі корінного населення. От би ще громадянська війна, а то народу ще багато залишилось.
показать весь комментарий
11.05.2026 19:03 Ответить
+15
я у свої 18 років в караулі одного разу зробив попереджувальний в повітря, а потім навів ствол на "героя".

одразу став як шовковий.

а цього "ветерана" всіх війн та конфліктів: Ангола, Афган, Вьєтнам !!! (закінчився у 1975 році !!!) заспокоїв би з другого пострілу по ногах.

а як інакше ?

.
показать весь комментарий
11.05.2026 19:10 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
У чаті 50 виртульних патріотів тцк 😂 Але чомусь ніколи не бачу цих героїв мобілізації на відео.
показать весь комментарий
11.05.2026 20:05 Ответить
Нажаль це реалії, нажаль.
показать весь комментарий
11.05.2026 20:07 Ответить
На жаль.
показать весь комментарий
12.05.2026 09:22 Ответить
А чого не написали, що його син інвалід? Чи цього писати не можно, бо портить загальну картину?
Скрізь пишуть, що батько прийшов в тце саме тому, що син його інвалід.
Особисто в мене немає.довіри, що його син, тим більше інвалід, як пишуть більшість видань, міг кудити збігти. Боюсь аби його по дорозі десь не викинули. Дай Боже щоб все обійшлось без більших трагедій🙏
показать весь комментарий
11.05.2026 21:09 Ответить
бо фейкову "інвалідність" йому виписав скандальний депутат від "слуги уроду" мазураш, за яким стаття по держ зраді скучає.

а насправді "інвалід" виявився 46 річним бугаєм і втік вже з полігону

читайте тексти уважно, пані Вєсьолая, і не будете тоді сумувати за всякими ухилянтськими ушльопками.

.
показать весь комментарий
11.05.2026 21:53 Ответить
це підбурювання до збройного нападу на режимний об'єкт ЗСУ ?

о-ля-ля !
то по вас вже не тільки олівець пана Дужана, але й Служба Божа скучає !

.
показать весь комментарий
11.05.2026 21:55 Ответить
"нібито, начебто, не підтвердилося"...
Так-так, все зрозуміло.
показать весь комментарий
11.05.2026 22:21 Ответить
Треба призвати щей чоловіка. Нехай вривається з битою в російській бліндажі.
показать весь комментарий
12.05.2026 05:47 Ответить
Страница 2 из 2
 
 