Группа лиц пыталась прорваться в ТЦК в Межгорье на Закарпатье: нападение отражено

В Закарпатском ОТЦК и СП сообщили о попытке проникновения в помещение 2-го отдела Хустского РТЦК и СП в поселке Межгорье.

Об этом сообщается на странице Закарпатского ОТЦК и СП в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"В связи с распространением информации об инциденте возле здания 2-го отдела Хустского РТЦК и СП сообщаем: Сегодня была совершена попытка нападения на здание 2-го отдела Хустского РТЦК и СП в поселке Межгорье. Группа лиц пыталась силой прорваться на территорию военного объекта, игнорируя законные требования дежурного наряда", — говорится в сообщении.

Нападение отражено

Отмечается, что благодаря оперативным действиям личного состава угроза была локализована и нападение отражено.

По факту инцидента правоохранительными органами будет дана соответствующая правовая оценка и принято решение в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, в ТЦК призвали граждан пользоваться только официальными источниками информации и не распространять непроверенные данные.

