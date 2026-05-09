Группа лиц пыталась прорваться в ТЦК в Межгорье на Закарпатье: нападение отражено
В Закарпатском ОТЦК и СП сообщили о попытке проникновения в помещение 2-го отдела Хустского РТЦК и СП в поселке Межгорье.
Об этом сообщается на странице Закарпатского ОТЦК и СП в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"В связи с распространением информации об инциденте возле здания 2-го отдела Хустского РТЦК и СП сообщаем: Сегодня была совершена попытка нападения на здание 2-го отдела Хустского РТЦК и СП в поселке Межгорье. Группа лиц пыталась силой прорваться на территорию военного объекта, игнорируя законные требования дежурного наряда", — говорится в сообщении.
Нападение отражено
Отмечается, что благодаря оперативным действиям личного состава угроза была локализована и нападение отражено.
По факту инцидента правоохранительными органами будет дана соответствующая правовая оценка и принято решение в соответствии с действующим законодательством.
Кроме того, в ТЦК призвали граждан пользоваться только официальными источниками информации и не распространять непроверенные данные.
В Україні підбурювання до насильницького повалення влади є тяжким злочином проти основ національної безпеки. Згідно зі https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_109/ Статтею 109 Кримінального кодексу України,
.
Офіційне інтернет-представництво Президента України +2
Основні положення про владу народу в Україні:
Єдине джерело: Народ України (громадяни всіх національностей) є первинним носієм влади.Пряма та представницька демократія: Народ здійснює владу безпосередньо або через обраних представників.Заборона узурпації: Право визначати і змінювати конституційний лад належить виключно народові і не може бути привласнене державою чи посадовими особами
.