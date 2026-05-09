Група осіб намагалася прорватися до ТЦК у Міжгір’ї на Закарпатті: напад відбито
У Закарпатському ОТЦК та СП повідомили про спробу прориву до приміщення 2-го відділу Хустського РТЦК та СП у селищі Міжгір’я.
Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Закарпатського ОТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"У зв’язку з поширенням інформації щодо інциденту біля приміщення 2-го відділу Хустського РТЦК та СП повідомляємо: Сьогодні була здійснена спроба нападу на приміщення 2-го відділу Хустського РТЦК та СП у селищі Міжгірʼя. Група осіб намагалася силоміць прорватися на територію військового об’єкта, ігноруючи законні вимоги чергового наряду", - йдеться в повідомленні.
Напад відбито
Зазначається, що завдяки оперативним діям особового складу загрозу було локалізовано та напад відбито.
За фактом інциденту правоохоронними органами буде надано відповідну правову оцінку та прийнято рішення згідно з чинним законодавством.
Крім того, в ТЦК закликали громадян користуватися лише офіційними джерелами інформації та не поширювати неперевірені дані.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль