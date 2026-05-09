Група осіб намагалася прорватися до ТЦК у Міжгір’ї на Закарпатті: напад відбито

У Закарпатському ОТЦК та СП повідомили про спробу прориву до приміщення 2-го відділу Хустського РТЦК та СП у селищі Міжгір’я.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці Закарпатського ОТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

"У зв’язку з поширенням інформації щодо інциденту біля приміщення 2-го відділу Хустського РТЦК та СП повідомляємо: Сьогодні була здійснена спроба нападу на приміщення 2-го відділу Хустського РТЦК та СП у селищі Міжгірʼя. Група осіб намагалася силоміць прорватися на територію військового об’єкта, ігноруючи законні вимоги чергового наряду", - йдеться в повідомленні.

Напад відбито

Зазначається, що завдяки оперативним діям особового складу загрозу було локалізовано та напад відбито.

За фактом інциденту правоохоронними органами буде надано відповідну правову оцінку та прийнято рішення згідно з чинним законодавством.

Крім того, в ТЦК закликали громадян користуватися лише офіційними джерелами інформації та не поширювати неперевірені дані.

Топ коментарі
+28
навіть у циган більше расової солідарності, ніж в українців, які завозять індусів
09.05.2026 22:57 Відповісти
+26
Просто так і мухи не іпуться.Причину озвучте.Часом не викрадення і утримування насильно когось?
09.05.2026 23:00 Відповісти
+18
Роми.
09.05.2026 22:44 Відповісти
Циганка Аза ще порчу нашле на всю тцкашну "сім'ю". Так що тцкашне очко там уже дим жим
10.05.2026 14:06 Відповісти
