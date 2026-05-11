Чоловік увірвався з битою до ТЦК Хмельницького та вимагав звільнити сина: терцентр прокоментував. ВIДЕО

Днями до Хмельницького об’єднаного міського ТЦК та СП увірвався з бейсбольною битою чоловік у камуфльованому одязі, який вимагав звільнити військовозобов’язаного сина. Він стверджував, що його сина перед цим побили. Відео інциденту поширилось у соцмережах. 

Інцидент прокоментували  обласному ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

Деталі

За даними Хмельницького обласного ТЦК та СП, подія сталась 8 травня. Допис щодо можливих порушень в ТЦК поширив раніше депутат "Слуги народу" Георгій Мазурашу.

На опублікованому ним відео чоловік з битою силоміць заходить у приміщення Хмельницького терцентру комплектування. Він стверджує, що сам є ветераном і начебто працівники ТЦК побили його сина з інвалідністю.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика

Що каже терцентр?

Близько 13:15 до Хмельницького об’єднаного міського ТЦК та СП працівники поліції спільно з групою оповіщення доставили військовозобов’язаного Г., 1980 року народження, який підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

Згодом туди ж прибув його батько у камуфльованому одязі, який, як повідомляють в ТЦК, "пошкодив вхідні двері приміщення та турнікет пропускної системи, висловлюючи вимоги щодо звільнення свого сина". На місце викликали слідчо-оперативну групу. Матеріальні збитки зафіксовано та описано. Постраждалих немає.

"За фактом інциденту правоохоронними органами буде надано відповідну правову оцінку та прийнято рішення згідно з чинним законодавством. Інформація щодо побиття військовозобов’язаного Г. під час перебування в Хмельницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки не підтверджується", - кажуть там.

  • Водночас в ТЦК додали, що військовозобов’язаний Г. під час слідування до навчального центру самовільно залишив місце перебування. Наразі його розшукують.

Топ коментарі
+21
ти б у свої 18 років не тільки інваліда мобілізував би а й маму на війну відправив би заради безпеки власної дупи.
11.05.2026 19:22 Відповісти
+18
Зельомському напевно весело бачити дракі корінного населення. От би ще громадянська війна, а то народу ще багато залишилось.
11.05.2026 19:03 Відповісти
+15
я у свої 18 років в караулі одного разу зробив попереджувальний в повітря, а потім навів ствол на "героя".

одразу став як шовковий.

а цього "ветерана" всіх війн та конфліктів: Ангола, Афган, Вьєтнам !!! (закінчився у 1975 році !!!) заспокоїв би з другого пострілу по ногах.

а як інакше ?

11.05.2026 19:10 Відповісти
У чаті 50 виртульних патріотів тцк 😂 Але чомусь ніколи не бачу цих героїв мобілізації на відео.
11.05.2026 20:05 Відповісти
Нажаль це реалії, нажаль.
11.05.2026 20:07 Відповісти
А чого не написали, що його син інвалід? Чи цього писати не можно, бо портить загальну картину?
Скрізь пишуть, що батько прийшов в тце саме тому, що син його інвалід.
Особисто в мене немає.довіри, що його син, тим більше інвалід, як пишуть більшість видань, міг кудити збігти. Боюсь аби його по дорозі десь не викинули. Дай Боже щоб все обійшлось без більших трагедій🙏
11.05.2026 21:09 Відповісти
бо фейкову "інвалідність" йому виписав скандальний депутат від "слуги уроду" мазураш, за яким стаття по держ зраді скучає.

а насправді "інвалід" виявився 46 річним бугаєм і втік вже з полігону

читайте тексти уважно, пані Вєсьолая, і не будете тоді сумувати за всякими ухилянтськими ушльопками.

11.05.2026 21:53 Відповісти
це підбурювання до збройного нападу на режимний об'єкт ЗСУ ?

то по вас вже не тільки олівець пана Дужана, але й Служба Божа скучає !

11.05.2026 21:55 Відповісти
"нібито, начебто, не підтвердилося"...
Так-так, все зрозуміло.
11.05.2026 22:21 Відповісти
