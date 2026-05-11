Чоловік увірвався з битою до ТЦК Хмельницького та вимагав звільнити сина: терцентр прокоментував. ВIДЕО

Днями до Хмельницького об’єднаного міського ТЦК та СП увірвався з бейсбольною битою чоловік у камуфльованому одязі, який вимагав звільнити військовозобов’язаного сина. Він стверджував, що його сина перед цим побили. Відео інциденту поширилось у соцмережах.

Інцидент прокоментували обласному ТЦК та СП, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі

За даними Хмельницького обласного ТЦК та СП, подія сталась 8 травня. Допис щодо можливих порушень в ТЦК поширив раніше депутат "Слуги народу" Георгій Мазурашу.

На опублікованому ним відео чоловік з битою силоміць заходить у приміщення Хмельницького терцентру комплектування. Він стверджує, що сам є ветераном і начебто працівники ТЦК побили його сина з інвалідністю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Одещині від початку року сталося 14 нападів на військових ТЦК, - Волошин

Увага! На відео присутня ненормативна лексика

Що каже терцентр?

Близько 13:15 до Хмельницького об’єднаного міського ТЦК та СП працівники поліції спільно з групою оповіщення доставили військовозобов’язаного Г., 1980 року народження, який підлягає призову на військову службу під час мобілізації.

Згодом туди ж прибув його батько у камуфльованому одязі, який, як повідомляють в ТЦК, "пошкодив вхідні двері приміщення та турнікет пропускної системи, висловлюючи вимоги щодо звільнення свого сина". На місце викликали слідчо-оперативну групу. Матеріальні збитки зафіксовано та описано. Постраждалих немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Група осіб намагалася прорватися до ТЦК у Міжгір’ї на Закарпатті: напад відбито

"За фактом інциденту правоохоронними органами буде надано відповідну правову оцінку та прийнято рішення згідно з чинним законодавством. Інформація щодо побиття військовозобов’язаного Г. під час перебування в Хмельницького об’єднаного міського територіального центру комплектування та соціальної підтримки не підтверджується", - кажуть там.