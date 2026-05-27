Зламали руку та вдарили шокером: Начальника групи ТЦК судитимуть за побиття 60-річного чоловіка на Волині

Начальник групи одного з відділів Ковельського РТЦК та СП, який з колегами застосував силу до 60-річного чоловіка, постане перед судом.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

"20 березня у селищі Заболоття Ковельського району троє працівників ТЦК підійшли до 60-річного місцевого жителя, який рибалив.

Попри те, що чоловік вже не підлягав призову за віком, намагаючись затримати, йому заламали руку за спину та зламали кістку зі зміщенням.

Після цього один із військовослужбовців застосував електрошокер і розпилив у його бік перцевий балончик, що спричинило хімічні опіки очей. Також пошкодили колеса автомобіля, щоб він не зміг поїхати", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок побиття чоловік отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Начальника групи судитимуть за умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. Йому загрожує до 3 років позбавлення волі.

Матеріали щодо інших військовослужбовців виокремили в окреме провадження. Слідство триває.

Начальника групи ТЦК на Волині судитимуть: за що?

 

То це вже буряти, ні?
27.05.2026 12:44 Відповісти
Не просто оповістив, а щей соціально підтримав дідуся!!!
27.05.2026 12:47 Відповісти
О, знову новина про "небурятів" з тцк.
27.05.2026 12:46 Відповісти
27.05.2026 12:44 Відповісти
"роділась новая общность зєлєнських нелюдей - тцкуряти!" (С)
27.05.2026 12:48 Відповісти
модефіковані.....мабуть це якийсь вірус антилюдяності,садизму,жаги крові та чужих страждань....це вже було в історії,1928--1955
27.05.2026 12:51 Відповісти
провокатор їпаний! він тебе кацапом смердить за кілометри!
27.05.2026 12:55 Відповісти
27.05.2026 13:11 Відповісти
Що роблять з українцями буряти почитай Олексія Анулю.А це службові особи які перевищили повноваження і скоїли злочин.За що постануть перед судом і понесуть відповідальність.
27.05.2026 13:13 Відповісти
Постануть перед судом лише якщо жертва не чоловік 25-60 років.
27.05.2026 13:26 Відповісти
Чим ти читав?

27.05.2026 13:32 Відповісти
25-60 років не включно (тобто 25-59 років). Коли б потерпілому було б 59 років, то жодного розслідування не було б.
27.05.2026 13:36 Відповісти
Було б,не було б.Звернись до гадалки Єрмака.Ми розглядаєм факти,а не фантазії.
27.05.2026 13:51 Відповісти
Розслідування не було б точно. Є безліч випадків, де поліція навіть не починає розслідувати злочини, якщо потерпілому 25-59 років і він постраждав від представників влади.
27.05.2026 13:59 Відповісти
любі наслідки мають причину. то була забава ТЦК, чи результат неадекватної поведінки "потерпілого"?
27.05.2026 13:59 Відповісти
дебіл? яка в сраку неадекватна поведінка?
27.05.2026 14:03 Відповісти
може й дебіл х. його знає... дивлячись на твою поведінку, ти явно з його "профсоюзу".
27.05.2026 14:16 Відповісти
Це свої іуди
27.05.2026 14:17 Відповісти
27.05.2026 12:46 Відповісти
Якби це не зробив наш тиловий герой, це зробив би злий бурят!
27.05.2026 13:42 Відповісти
27.05.2026 12:47 Відповісти
"протянул руку помощі!"
27.05.2026 12:50 Відповісти
Угу...Ще й безплатно забронював на пів року(чи скільки там у діда рука зростатися буде).
27.05.2026 12:55 Відповісти
знов бездоказове іпсо про героїв глибокого тилу,,до речі мало хто цікавився історією нквд ,ті воїни якось теж мало хто дожив до пенсії,історія має звичай повторюватися.....
27.05.2026 12:48 Відповісти
І хто ж служив в нквс в Україні? Мабуть бурятів присилали.
Чи в нас своїх кадрів вистачає, тільки дай можливість познущатись над беззбройним, слабшим безкарно.
27.05.2026 13:03 Відповісти
Служили в НКВД УРСР в основному кацапи та жиди.
27.05.2026 13:08 Відповісти
Так, національний склад вищого керівництва НКВС УРСР: євреї - 67%, росіяни - 15%, українці - 7%.
Репресовані: 53% - українці, 19% - поляки, 10% - німці.
27.05.2026 13:17 Відповісти
Это высшее руководство, а исполнители кто были?
27.05.2026 13:21 Відповісти
виконавці були як раз із місцевих люмпенів, лінивих заздрощників - які домогали "савецкой власті" розкуркулювати земляків
27.05.2026 13:20 Відповісти
Саме так, коряк. То були буряти, удмурти, чуваши, ерзя, башкіри, мокша, калмикі, табасари, комі, евреї, так звані "латишські стрельці" тощо, та інше гівно людства яке затавровано тавром "русский" а зараз тавром "росиянин". Були і свої, вітчізнянні, як у любой нації та народності світу, але відсоток їх , по відношенню до твоїх земляків, був дуже не великій.
27.05.2026 13:15 Відповісти
Тимофій Строкач - генерал-полковник держбезпеки. У 1942-1945 роках керував Українським штабом партизанського руху, а з 1946 року обіймав посаду міністра внутрішніх справ УРСР. Керував операціями проти УПА на Західній Україні.Степан Савченко - генерал-лейтенант. У 1939-1941 роках був заступником наркома внутрішніх справ УРСР, очолював Головне управління держбезпеки (ГУДБ) НКВС УРСР.Василь Сергієнко - комісар держбезпеки 3-го рангу. У 1940-1941 та 1943-1945 роках очолював НКВС УРСР. [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%87_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D1%96%D0%B9_%D0%90%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 1, https://www.pravda.com.ua/inozmi/svoboda/2012/09/21/6973208/ 2, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1 3]

Рядові співробітники та агенти з українців масово залучалися до боротьби з українським націоналістичним підпіллям (УПА), часто діючи під виглядом повстанських загонів для дискредитації визвольного руху. [https://ww2.****.gov.ua*******-my-voshly-v-selo-pod-vydom-bandy-chekisty-teroryzuvaly-naselennya-maskuyuchys-pid-zagony-upa/ 1, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1 2]

Детальніше про склад та злочини репресивного апарату можна дізнатися на платформі Історична Правда та в архівах https://ww2.****.gov.ua*******-my-voshly-v-selo-pod-vydom-bandy-chekisty-teroryzuvaly-naselennya-maskuyuchys-pid-zagony-upa/ Українського інституту національної пам'яті.
27.05.2026 13:18 Відповісти
І шо? НКВС з ціх двух утирків складалось?
Нанайцю, не намагайся відбілювати тут свого дідуся ци прадіда, який мав личку ефрейтора нквс та був окупантом та катом в Україні.
27.05.2026 13:25 Відповісти
Що тобі не зрозуміло? Чи ти впертий як стадо ста ослів?
27.05.2026 13:26 Відповісти
Кабардинцю (доречи ще то гівно), в Україні нема ОСЛІВ.
Так шо, осетине (а це взагали блювотина гівна горной мавпи) ти знов проколовся.
27.05.2026 13:33 Відповісти
- Кума, подивіться - ваша невістка всралась.
- Ні.
- Так оно гівно по ляшках стікає і воняє.
- Ні. То вам здається.
27.05.2026 13:36 Відповісти
Ну так обтікай, даргінцю. Обтікай та ретельнійше вивчай українську мову, осел, чи асьол.
27.05.2026 13:39 Відповісти
Всіх ламать, а то прийдуть буряти і ось тоді... Коротше зімкнути ряди.
27.05.2026 12:52 Відповісти
Як казав найкращий друг радянських фізкультурників: Лєс рубят, щєпкі летят.
27.05.2026 13:06 Відповісти
Це вони замість бурятів, щоб звикали, мені цікаво тільки одне , ось на сайті багато їх захисників, боти тупі це зрозуміло, але може і реальна людина таке писати , питання що це за істота?
27.05.2026 13:13 Відповісти
Чого боти? Он вище написано - лєс рубят щепкі лєтят. Для багатьох це взагалі несуттєво - головне процес і все тут, ціна похер, навіть якщо кінцева ціль туманна й десь дуже далека.
27.05.2026 13:17 Відповісти
Взагалі то треба розуміти сарказм. Ну хоча б іронію.
27.05.2026 13:23 Відповісти
Вже навколо стільки іронії, що не завжди й зрозумієш.
27.05.2026 13:25 Відповісти
Ну то таке. Проїхали.
27.05.2026 13:29 Відповісти
А якби той був молодший і таки підлягав мобілізації, то це б назвали "пєрєгібамі на мєстах", або взагалі суспільство про інцидент ніколи б і не дізналось. Країна мрій.
27.05.2026 12:54 Відповісти
або застрелився...
27.05.2026 13:23 Відповісти
Ну, це вже не тцк. Якась банда терористів. Були б якісь грабіжники, пограбували та вкрали запорожець - то мотиви зрозумілі.
А тут чистий терор.
Загальне поняття: Це засіб жорстокого залякування, який передбачає застосування насильства (аж до фізичного знищення) для досягнення політичних чи ідеологічних цілей. Найчастіше пов'язаний із репресивними діями держави проти власного народу.
27.05.2026 12:58 Відповісти
Ну не знаю, чи є це ознаками фашизму?
27.05.2026 13:23 Відповісти
Тоді б сказали, що ТЦКшники проводили "заходи оповіщення, а чоловік чинив опір"
27.05.2026 13:00 Відповісти
А если бы мужик их отлупил, ему какой бы срок грозил?
27.05.2026 13:03 Відповісти
Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань - це кримінальне правопорушення, передбачене статтею https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://protocol.ua/ua/kriminalniy_kodeks_ukraini_stattya_114_1/&ved=2****************************************************&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw3k39-uA8knZ9ttOgqrHjxJ&ust=1779963819073000 114-1 Кримінального кодексу України. Будь-які умисні дії, що заважають роботі військових, тягнуть за собою сувору відповідальність
Відповідальність включає такі аспекти:
Базове покарання: За умисне створення перешкод карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.Обтяжуючі обставини: Якщо дії призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, покарання становить від 8 до 15 років позбавлення волі.
27.05.2026 13:24 Відповісти
А яке може бути перешкоджання діяльності ЗСУ на березі річки, де крім тебе, 60 літнього діда, більше нікого нема? В чому власне заключається те прєсловутоє пєрєшкаджаніє? Якшо б цей дідо їх вгодованих кабанів відметелив, то їм мало би бути мінімум соромно
27.05.2026 13:36 Відповісти
Ти ж розумієш що зараз в країні все перевернуто з ніг на голову, грьобане задзеркалля з новоязоммовом
27.05.2026 13:39 Відповісти
±5--7
27.05.2026 13:24 Відповісти
8 років
27.05.2026 13:24 Відповісти
Захисники тцк де ви? Чому не захищаєте?
27.05.2026 13:11 Відповісти
Це військовослужбовці , працівники чи новітня тітушня ?
27.05.2026 13:12 Відповісти
3 в 1.
27.05.2026 13:23 Відповісти
На будь який випадок життя, така зручна , різнобарвна, строката професія, справжні універсальні солдати!
27.05.2026 13:27 Відповісти
краще б вони під Покровськом себе проявили....
27.05.2026 13:30 Відповісти
Є ні! Під покровськом вбити можуть чи поранити! А ось за клятими ухилянтами бігати безпечно!
27.05.2026 13:43 Відповісти
Вже не дуже. Можуть і відпи* дити. І намордники вимушені носити. І відпрацьовані на навчаннях маневри з швидкої евакуації на більш підготовані позиції. В координації з поліцією.
А то кажуть поліція в нас не воює. Ще і як воює.
27.05.2026 13:57 Відповісти
зібрали маргиналів зі довідками з підтвердженим резусом на психічні розлади,бо здорові мало на таке здатні без причини
27.05.2026 13:27 Відповісти
Судя по лицам некоторых, очень даже похоже. https://t.me/s/baza112ua
27.05.2026 13:38 Відповісти
Це наші тилові герої, подвиги яких назавжди вписані в ******* історію України!
27.05.2026 13:48 Відповісти
ТЦКуни йому комплімента зробили. Тіпа чуваку 60 років, а виглядав він на 59
27.05.2026 13:26 Відповісти
ломали на амреслінг через кут столу???
27.05.2026 13:29 Відповісти
Судячи зі статті просто завернули за спину та дали шокером. А скільки там тому діду треба шоб її зламати?
27.05.2026 13:38 Відповісти
Ви так молада виглядітє на свой возраст, нє желаєтє лі паслужить родінє?
27.05.2026 13:38 Відповісти
Типові представники "соціально підтримуючих".
27.05.2026 13:26 Відповісти
5 тисяч гривень штрафу і заборона на півроку відвідувати бібліотеку селища Заболоття Ковельського району.
27.05.2026 13:31 Відповісти
Хоча у мене і бронь - я стараюсь ТЦКунів сьомою дорогою обходить, мало лі що.
27.05.2026 13:34 Відповісти
Правильно, в гімно вступиш - не відмиєш.
27.05.2026 14:15 Відповісти
Теж мені, тему для обговорення знайшли - від своїх можна і потрібно потерпіти, тут головне, що це не буряти, і мобілізованих відправляють на смерть не на штурм Осло і Лісабона, а безіменної посадки десь під Гуляйполем!!!
27.05.2026 13:40 Відповісти
Напишіть Хоть Один ТЦК Сидить за ґратами 🤔🤔🤔
27.05.2026 13:49 Відповісти
не виправдовую тцкашника, тут явно перебільшення застосування сили. Але якщо дід бикував тобто погрожував, принижував гідність військових, відмовлявся пред'явити посвідчення особи і т. п. ? То що з ним панькатись? Під час війни взагалі треба посилити відповідальність громадян. А чорноротих писак що поширюють ненависть до військових потрібно карати.
27.05.2026 14:01 Відповісти
Так, і в лагеря їх, шоб навчились родіну любіть.
27.05.2026 14:16 Відповісти
це у вас там на болотах "лагеря". Україна поки що демократична країна а це означає що злочин буде доведено а злочинця/ців притягнуто до відповідальності. Анархії не буде як би вам провокаторам цього не хотілось.
27.05.2026 14:23 Відповісти
Бачу, біля державного корита хрюкаєш.
27.05.2026 14:25 Відповісти
Україна поки що демократична країна а це означає що злочин буде доведено а злочинця/ців притягнуто до відповідальності

Це речення зробило сьогодні мій день!
27.05.2026 14:27 Відповісти
Повністю підтримую і вважаю, що кожного ухилянта незалежно від віку необхідно негайно заарештувати, озброїти лопатою кулеби і направити на відновлення кордонів 91-го року! Все майно ухилянта реквізувати, 20 відсотків віддати пильному патріоту, який повідомив про місцеперебування ухилянта (такому як ви, наприклад), 20 відсотків - виділити на добудову кооперативу Династія, решту - в спеціальний фонд на потреби титанів, які сьогодні тримають наш тил - судді, прокурори, дбр, місцеві чиновники, поліціянти, митники та та інші герої сьогодення!
27.05.2026 14:25 Відповісти
співчувати чи не співчувати людині і засуджувати тцк чи ні залежить від того була ця людина лицеміром чи ні по відношенню до ситуації з мобілізацією
27.05.2026 14:28 Відповісти
860 гривень штрафу! Не більше!
27.05.2026 14:28 Відповісти
 
 