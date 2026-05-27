Зламали руку та вдарили шокером: Начальника групи ТЦК судитимуть за побиття 60-річного чоловіка на Волині

Начальник групи одного з відділів Ковельського РТЦК та СП, який з колегами застосував силу до 60-річного чоловіка, постане перед судом.

Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

"20 березня у селищі Заболоття Ковельського району троє працівників ТЦК підійшли до 60-річного місцевого жителя, який рибалив.

Попри те, що чоловік вже не підлягав призову за віком, намагаючись затримати, йому заламали руку за спину та зламали кістку зі зміщенням.

Після цього один із військовослужбовців застосував електрошокер і розпилив у його бік перцевий балончик, що спричинило хімічні опіки очей. Також пошкодили колеса автомобіля, щоб він не зміг поїхати", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок побиття чоловік отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Начальника групи судитимуть за умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. Йому загрожує до 3 років позбавлення волі.

Матеріали щодо інших військовослужбовців виокремили в окреме провадження. Слідство триває.

