Зламали руку та вдарили шокером: Начальника групи ТЦК судитимуть за побиття 60-річного чоловіка на Волині
Начальник групи одного з відділів Ковельського РТЦК та СП, який з колегами застосував силу до 60-річного чоловіка, постане перед судом.
Про це повідомила пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.
"20 березня у селищі Заболоття Ковельського району троє працівників ТЦК підійшли до 60-річного місцевого жителя, який рибалив.
Попри те, що чоловік вже не підлягав призову за віком, намагаючись затримати, йому заламали руку за спину та зламали кістку зі зміщенням.
Після цього один із військовослужбовців застосував електрошокер і розпилив у його бік перцевий балончик, що спричинило хімічні опіки очей. Також пошкодили колеса автомобіля, щоб він не зміг поїхати", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок побиття чоловік отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.
Начальника групи судитимуть за умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. Йому загрожує до 3 років позбавлення волі.
Матеріали щодо інших військовослужбовців виокремили в окреме провадження. Слідство триває.
Матеріали щодо інших військовослужбовців виокремили в окреме провадження. Слідство триває.
Чи в нас своїх кадрів вистачає, тільки дай можливість познущатись над беззбройним, слабшим безкарно.
Репресовані: 53% - українці, 19% - поляки, 10% - німці.
Рядові співробітники та агенти з українців масово залучалися до боротьби з українським націоналістичним підпіллям (УПА), часто діючи під виглядом повстанських загонів для дискредитації визвольного руху. [https://ww2.****.gov.ua*******-my-voshly-v-selo-pod-vydom-bandy-chekisty-teroryzuvaly-naselennya-maskuyuchys-pid-zagony-upa/ 1, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%B8_%D0%9D%D0%9A%D0%92%D0%A1 2]
Детальніше про склад та злочини репресивного апарату можна дізнатися на платформі Історична Правда та в архівах https://ww2.****.gov.ua*******-my-voshly-v-selo-pod-vydom-bandy-chekisty-teroryzuvaly-naselennya-maskuyuchys-pid-zagony-upa/ Українського інституту національної пам'яті.
А якби той був молодший і таки підлягав мобілізації, то це б назвали "пєрєгібамі на мєстах", або взагалі суспільство про інцидент ніколи б і не дізналось. Країна мрій.
А тут чистий терор.
Загальне поняття: Це засіб жорстокого залякування, який передбачає застосування насильства (аж до фізичного знищення) для досягнення політичних чи ідеологічних цілей. Найчастіше пов'язаний із репресивними діями держави проти власного народу.
Відповідальність включає такі аспекти:
Базове покарання: За умисне створення перешкод карається позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.Обтяжуючі обставини: Якщо дії призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, покарання становить від 8 до 15 років позбавлення волі.
