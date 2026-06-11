Завищували кількість мобілізованих у звітах: викрито трьох керівників ТЦК на Тернопільщині, - СБУ

Трьох керівників районних ТЦК Тернопільщини викрито на фальсифікації показників мобілізації.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Посадовці вносили недостовірні дані до електронного реєстру мобілізованих і тим самим штучно завищували їхню кількість у звітних матеріалах.

Для цього фігуранти повторно реєстрували дані раніше призваних громадян і подавали їх як нове поповнення лав Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що за результатами таких махінацій посадовці створювали видимість виконання мобілізаційних планів замість реального призову військовозобов’язаних.

Задокументовано, що тільки на одному із етапів вчинення злочину зловмисники фальсифікували дані на понад 70 призовників.

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Наразі фігурантам повідомили про підозру за чч. 1, 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах).

Посадовців відсторонено від від виконання службових обов’язків. Триває розслідування.

Їм загрожує до 6 років позбавлення волі.

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