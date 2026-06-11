УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11435 відвідувачів онлайн
Новини Протиправні дії ТЦК
1 467 11

Завищували кількість мобілізованих у звітах: викрито трьох керівників ТЦК на Тернопільщині, - СБУ

Трьох керівників районних ТЦК Тернопільщини викрито на фальсифікації показників мобілізації.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Посадовці вносили недостовірні дані до електронного реєстру мобілізованих і тим самим штучно завищували їхню кількість у звітних матеріалах.

Для цього фігуранти повторно реєстрували дані раніше призваних громадян і подавали їх як нове поповнення лав Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

В СБУ зазначили, що за результатами таких махінацій посадовці створювали видимість виконання мобілізаційних планів замість реального призову військовозобов’язаних.

Задокументовано, що тільки на одному із етапів вчинення злочину зловмисники фальсифікували дані на понад 70 призовників.

Читайте: Зламали руку та вдарили шокером: Начальника групи ТЦК судитимуть за побиття 60-річного чоловіка на Волині

Наразі фігурантам повідомили про підозру за чч. 1, 3 ст. 362 Кримінального кодексу України (несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах).

Посадовців відсторонено від від виконання службових обов’язків. Триває розслідування.

Їм загрожує до 6 років позбавлення волі.

Читайте: Зафіксовано 4 випадки смерті мобілізованих у приміщеннях ТЦК, - Лубінець

Керівники ТЦК завищували кількість мобілізованих: що відомо?
Керівники ТЦК завищували кількість мобілізованих: що відомо?

Автор: 

фальсифікація (165) СБУ (13954) ТЦК та СП (1200) Тернопільська область (703)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
показати весь коментар
11.06.2026 14:11 Відповісти
+4
У трьох районах Тернопільщини закінчилися діди 50+, у будь-якому стані здоров'я...
показати весь коментар
11.06.2026 14:39 Відповісти
+2
Приписки до плану по заготівлі м"яса! Так в СРСР це називалось!
показати весь коментар
11.06.2026 14:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
11.06.2026 14:11 Відповісти
Справа чічікова живе і процвітає 🤦 ради грошей і плану вони на все підуть, навіть свою рідню впишуть
показати весь коментар
11.06.2026 14:21 Відповісти
Приписки до плану по заготівлі м"яса! Так в СРСР це називалось!
показати весь коментар
11.06.2026 14:22 Відповісти
Добре хоч співвідношення втрат не завищують, тут все чесно. Просто з 30 тисяч до фронту доїжджає 5, решта розбігається, а втрати дуже маленькі.
показати весь коментар
11.06.2026 14:26 Відповісти
Вот и ответ почему при мобилизации в 30к до фронта доходит 5к. Реальных гораздо меньше и тех половина разбегается. Оказывается сзч гораздо меньше. Казалось бы что-то с этим нужно делать, но этот вопрос нужно было задавать года два назад. Сейчас уже действительно нет смысла. Пусть уже идёт самотёком. Если начинать что-то кардинально менять, то ещё печальнее все будет.
показати весь коментар
11.06.2026 14:31 Відповісти
Премія сама себе не заробить. Мусять крутитися, креативити хлопці.
показати весь коментар
11.06.2026 14:37 Відповісти
У трьох районах Тернопільщини закінчилися діди 50+, у будь-якому стані здоров'я...
показати весь коментар
11.06.2026 14:39 Відповісти
Чого не вистачає в проведенні мобілізації - справедливості, системності та виконання рамок закону. Зараз це - дискредитація, вибірковість, порушення на всіх рівнях, корупція. Але немає альтернативи ТЦК. Просто поціновувачі рейтингів не хочуть розгрібати цій гній який там накопичився.
показати весь коментар
11.06.2026 14:55 Відповісти
Тут або план або пропав
показати весь коментар
11.06.2026 15:05 Відповісти
Доказ того що йде торгівля людьме.
показати весь коментар
11.06.2026 15:34 Відповісти
Через реальну відсутність мобресурсу для забезпечення м'ясних штурмів руїн та спалених посадок з боку криворагульного обкуреного наполеончика та його гофмаршала просирського, вже й тцкуни змушені робити приписки
показати весь коментар
11.06.2026 16:02 Відповісти
 
 