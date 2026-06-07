Зафіксовано 4 випадки смерті мобілізованих у приміщеннях ТЦК, - Лубінець

В Україні зафіксовано вже щонайменше чотири випадки, коли незаконно затримані громадяни помирали безпосередньо всередині будівель ТЦК та СП.

Про це в етері "Суспільне Студія" заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Лубінець прокоментував проблему "бусифікації". Мовляв, людей запихають у мікроавтобуси та вивозять у невідомому напрямку, після чого родичі можуть кілька днів не мати інформації про їхнє місцеперебування.

Відомості про затриманих приховуються, і лише згодом правозахисникам вдається встановити, що людину насильно утримують у конкретному приміщенні ТЦК та СП.

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Наслідки дій ТЦК

Лубінець наголосив, що наслідки таких дій військовослужбовців ТЦК дедалі частіше стають трагічними. Нерідко після перебування у ТЦК громадяни опиняються на лікарняних ліжках із важкими травмами, і, як підкреслив омбудсмен, госпіталізація — це ще не найгірший фінал.

"У нас є випадки, коли після цього люди просто померли. В приміщеннях ТЦК СП, принаймні за моєю інформацією, вже зафіксовано чотири випадки, коли прямо в приміщеннях ТЦК СП люди просто померли. З незрозумілих причин, які, на жаль, потім навіть не вдається встановити своїми внутрішніми перевірками", - заявив він.

За його словами, найбільше скарг на протиправні дії з боку ТЦК Офіс омбудсмена отримав від таких областей: Одеська, Дніпропетровська, Львівська, Закарпатська.

Омбудсмен додав, що саме цей тотальний правовий нігілізм, застосування грубої сили, незаконне утримання та смерті в ТЦК призвели до результату: громадяни України наразі банально бояться процесу мобілізації.

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