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Новини смерть в ТЦК Протиправні дії ТЦК
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Зафіксовано 4 випадки смерті мобілізованих у приміщеннях ТЦК, - Лубінець

тцк

В Україні зафіксовано вже щонайменше чотири випадки, коли незаконно затримані громадяни помирали безпосередньо всередині будівель ТЦК та СП.

Про це в етері "Суспільне Студія" заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Лубінець прокоментував проблему "бусифікації". Мовляв, людей запихають у мікроавтобуси та вивозять у невідомому напрямку, після чого родичі можуть кілька днів не мати інформації про їхнє місцеперебування.

Відомості про затриманих приховуються, і лише згодом правозахисникам вдається встановити, що людину насильно утримують у конкретному приміщенні ТЦК та СП.

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Наслідки дій ТЦК

Лубінець наголосив, що наслідки таких дій військовослужбовців ТЦК дедалі частіше стають трагічними. Нерідко після перебування у ТЦК громадяни опиняються на лікарняних ліжках із важкими травмами, і, як підкреслив омбудсмен, госпіталізація — це ще не найгірший фінал.

"У нас є випадки, коли після цього люди просто померли. В приміщеннях ТЦК СП, принаймні за моєю інформацією, вже зафіксовано чотири випадки, коли прямо в приміщеннях ТЦК СП люди просто померли. З незрозумілих причин, які, на жаль, потім навіть не вдається встановити своїми внутрішніми перевірками", - заявив він.

За його словами, найбільше скарг на протиправні дії з боку ТЦК Офіс омбудсмена отримав від таких областей: Одеська, Дніпропетровська, Львівська, Закарпатська.

Омбудсмен додав, що саме цей тотальний правовий нігілізм, застосування грубої сили, незаконне утримання та смерті в ТЦК призвели до результату: громадяни України наразі банально бояться процесу мобілізації.

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смерть (6747) Лубінець Дмитро (714) ТЦК та СП (1191)
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Топ коментарі
+2
Оцю цифру можна сміливо множити на 4, і це тільки що відомо! В скільки загинуло в катівнях тцк?? Ау, захисники тцк як ви це прокоментуєте?
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07.06.2026 16:32 Відповісти
+2
І хтось сів за це?
(Зараз вилізе адмін і мене забанить. Таке враження що йому тцкуни доплачують)
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07.06.2026 16:32 Відповісти
+1
І ще 344 не зафіксовано, бу Лубінець якось прокинувся аж на 5-й рік війни.
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07.06.2026 16:32 Відповісти
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За його словами, найбільше скарг на протиправні дії з боку ТЦК Офіс омбудсмена отримав від таких областей: Одеська, Дніпропетровська, Львівська, Закарпатська. Джерело: https://censor.net/ua/n4007142
Лохторат Пеци.
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07.06.2026 16:31 Відповісти
Одеська,Дніпотровська і Закарпатська?
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07.06.2026 16:32 Відповісти
https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 26 сентября https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1965, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4 Болград, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Одесская область
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07.06.2026 16:34 Відповісти
Ти дурне?
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07.06.2026 16:59 Відповісти
Знак питання зайвий
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07.06.2026 17:09 Відповісти
На зупинці у Києві, за раз, убиває більше Українців, бандюк за кермом!!
І нічого з ним мусорські з суддівськими, вдіяти не можуть, «НЄУВІНОУНИЙ»!!
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07.06.2026 16:38 Відповісти
И что? Скажи спасибо тем, кто переименовал милицию в полицию. И к чему этот твой пук в лужу?
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07.06.2026 16:45 Відповісти
У всьому винні папєрєдніки, ми вже вас зрозуміли. А бубочка зеленоморда ваащє нє прі чьом.
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07.06.2026 16:55 Відповісти
Он тоже причём и много причём. Но на него одного перекладывать, что с 2014 усрались не выйдет.
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07.06.2026 16:59 Відповісти
З 2014 році такого не було.
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07.06.2026 17:00 Відповісти
Что не было? Войны у тебя? Ну так, это дело времени. Или ты думаешь, что пуйло спецом ждал Зелю как президента, чтобы напасть на Украину? Ты в своем уме, или тебе доплачивают?
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07.06.2026 17:08 Відповісти
І при чому тут логічна зміна назви структури.
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07.06.2026 17:03 Відповісти
Оцю цифру можна сміливо множити на 4, і це тільки що відомо! В скільки загинуло в катівнях тцк?? Ау, захисники тцк як ви це прокоментуєте?
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07.06.2026 16:32 Відповісти
Спортзали закинутих шкіл чи підвали непрацюючих підприємств швидше всього "приміщеннями тцк" не рахуються...
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07.06.2026 16:45 Відповісти
І хтось сів за це?
(Зараз вилізе адмін і мене забанить. Таке враження що йому тцкуни доплачують)
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07.06.2026 16:32 Відповісти
І ще 344 не зафіксовано, бу Лубінець якось прокинувся аж на 5-й рік війни.
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07.06.2026 16:32 Відповісти
Півтора роки тому його представника у Волинському обласному ТЦК прямим текстом послали у тривалу еротичну подорож. Прокинувся він чи ні, не має ані найменшого значення. Його стурбовані заяви просто ігноруються.
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07.06.2026 16:53 Відповісти
Из новости неясно, за какой период. Небольшой "сопутствующий урон", для любителей.
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07.06.2026 16:32 Відповісти
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07.06.2026 16:33 Відповісти
Виникає тоді риторичне запитання, це вже буряти прийшли (так би мовити заздалегідь) чи свідоме безчинство з індульгенцією від влади? Часу ішак НІ РАЗУ не прокоментував безчинства тцк?
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07.06.2026 16:35 Відповісти
А скільки їх ще викинули з бусиків після смертельних побоїв...
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07.06.2026 16:37 Відповісти
"З незрозумілих причин, які, на жаль, потім навіть не вдається встановити своїми внутрішніми перевірками" Джерело: https://censor.net/ua/n4007142
Більш наївної ідіотської заяви я давно не чув
Хто ж сам себе викриватиме у злочині, дурко ти уповноважене...
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07.06.2026 16:49 Відповісти
Он не дурко.
Он, в 2014-м (Лубинец) был избран на донецком округе в Верховную Раду (ВР) от Блока Петра Порошенко (БПП).
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07.06.2026 16:56 Відповісти
4 випадки він нарахував? Зверху, де заголовок новини на цензорі(біля кількості переглядів та коментарів, там ще дата коли новина була опублікована) є посилання: новини - смерть в тцк - протиправні дії тцк. На самому верху сайту. Натисніть на посилання "смерть в тцк" і порахуйте скільки вийшло новин на цензорі з цієї теми. Їх там десятки.
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07.06.2026 16:50 Відповісти
https://censor.net/ua/trend/990/smert-v-ttsk
Ось посилання. Це тільки ті випадки про які відомо. Лубінець не вміє користуватися інтернетом?
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07.06.2026 16:52 Відповісти
смерти - это уже крайний случай, наиболее трагичный. а сам факт незаконного содержания граждан в непонятной структуре борцуна за права не интересует? это сейчас даже как нарушение не рассматривается, судя по всему?
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07.06.2026 16:54 Відповісти
Така у нас вільна і демократична країна по ходу
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07.06.2026 17:05 Відповісти
Значить було 400 мінімум і нічим це виправдали неможливо просто вбили людей, можливо навіть навмисно за непокору як і мого друга з онкологією довели до приступу - ледь відкачали хоча прекрасно знали про стан його здоров'я
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07.06.2026 16:56 Відповісти
бусифікація це виходить ініціатива поганих тцкашників, а добра влада нічого не знає , наказів і розпоряджень бусифікувати простих хлопів не видає, і Лубянець з прєзіком нічого не знали. Такі ми всі наївні мля ...
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07.06.2026 17:01 Відповісти
 
 