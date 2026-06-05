На Волині затримали посадовця ТЦК за підозрою в одержанні хабаря

Посадовця одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Волинської області затримали за підозрою в одержанні неправомірної вигоди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП.

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Посадовця затримали правоохоронці

У територіальному центрі комплектування повідомили, що затримання провели правоохоронні органи в межах кримінального провадження.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини можливого правопорушення.

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Перевіряють можливих посередників

За попередніми даними, правоохоронці також з'ясовують, чи могли до протиправної діяльності бути причетні інші особи.

Зокрема, перевіряється інформація про можливих посередників, які могли брати участь у схемі.

Триває досудове розслідування

У Волинському ОТЦК та СП заявили, що надають необхідне сприяння проведенню слідчих дій відповідно до чинного законодавства.

Остаточну правову оцінку діям усіх причетних осіб мають надати правоохоронні органи після завершення розслідування.

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