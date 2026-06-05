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Новини Протиправні дії ТЦК
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На Волині затримали посадовця ТЦК за підозрою в одержанні хабаря

Посадовця одного з ТЦК на Волині затримано за хабар

Посадовця одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Волинської області затримали за підозрою в одержанні неправомірної вигоди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП.

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Посадовця затримали правоохоронці

У територіальному центрі комплектування повідомили, що затримання провели правоохоронні органи в межах кримінального провадження.

Наразі слідчі встановлюють усі обставини можливого правопорушення.

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Перевіряють можливих посередників

За попередніми даними, правоохоронці також з'ясовують, чи могли до протиправної діяльності бути причетні інші особи.

Зокрема, перевіряється інформація про можливих посередників, які могли брати участь у схемі.

Триває досудове розслідування

У Волинському ОТЦК та СП заявили, що надають необхідне сприяння проведенню слідчих дій відповідно до чинного законодавства.

Остаточну правову оцінку діям усіх причетних осіб мають надати правоохоронні органи після завершення розслідування.

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хабар (4786) ТЦК та СП (1188) Волинська область (973)
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Топ коментарі
+7
Нікагда такова нє било і вот апять.
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05.06.2026 12:34 Відповісти
+6
Правоохоронні органи зривають процес мобілізації підозрами проти ветеранів-інвалідів?...
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05.06.2026 12:37 Відповісти
+6
Що означає затримали посадовця тцк? Може військового тцк? Як їх відрізнити взагалі?
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05.06.2026 12:40 Відповісти
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Нікагда такова нє било і вот апять.
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05.06.2026 12:34 Відповісти
Всі тцк і мусорня вибл,дки мають негайно відправлені на фронт.. І не в так звану "зону бойових дій" жерти горілку за 30 км від кацапів., а саме в окопи, в посадки, в ******** і землянки там де голову висунути не можливо
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05.06.2026 13:18 Відповісти
Правоохоронні органи зривають процес мобілізації підозрами проти ветеранів-інвалідів?...
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05.06.2026 12:37 Відповісти
В трусиках...
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05.06.2026 12:40 Відповісти
Наврядчі в трусиках, в них багато.готівки не сховаєш. Хіба що в панталонах 70-го розміру.
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05.06.2026 12:54 Відповісти
Що означає затримали посадовця тцк? Може військового тцк? Як їх відрізнити взагалі?
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05.06.2026 12:40 Відповісти
День без інформації про ТЦК, марно прожитий цей день.🤣
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05.06.2026 12:42 Відповісти
Це він для бездомних собачок на віллу збирав.
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05.06.2026 12:54 Відповісти
Хоч не для свинособачек.
Бо цим добре допомогає саме їм.
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05.06.2026 12:56 Відповісти
Це навіть можна було і не писати. Всі знають, що ТЦК, медицина, прокуратура, суди і оточення Голобородька кожного дня бере хабарі і все, що поганог лежить.
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05.06.2026 13:02 Відповісти
Тільки підозрюють??! Чесні і пухнасті.
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05.06.2026 13:08 Відповісти
До речі, захисники тцк як ви і ще це прокоментуєте?
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05.06.2026 13:09 Відповісти
Так затримали військовослужбовця чи посадовця? Бо коли громадяни ******* ТЦКшників то вони виявляються військовослужбовцями, а коли ТЦКшників ловлять на злочині то вони хто завгодно а не військовослужбовці
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05.06.2026 13:28 Відповісти
Тцк шрьодінгера, або працівники в суперпозиції
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05.06.2026 13:35 Відповісти
можу поставити 100 баксів , що просто неугодного прибрали, або взагалі того хто хабарі не хотів брати.
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05.06.2026 13:29 Відповісти
А Є ТАКІ ЩО ТАМ БЕЗ ХАБАРІВ??????
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05.06.2026 13:39 Відповісти
Без хабарів ця система працювати не здатна
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05.06.2026 14:14 Відповісти
Тобто цивільний посадовець ТЦК керується військовими ветеранами з убд ТЦК??😸
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05.06.2026 13:51 Відповісти
Зараз пердаки полихнуть у декого
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05.06.2026 14:13 Відповісти
Не може бути!
Уся країна знає розцінки ТЦК: 2 тис із бусика, 10 тис із ТЦК. І що для усіх ТЦК визначено план здачі виручки нагору.
Аж тут таке...
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05.06.2026 14:35 Відповісти
 
 