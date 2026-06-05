На Волині затримали посадовця ТЦК за підозрою в одержанні хабаря
Посадовця одного з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Волинської області затримали за підозрою в одержанні неправомірної вигоди.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Волинський обласний ТЦК та СП.
Посадовця затримали правоохоронці
У територіальному центрі комплектування повідомили, що затримання провели правоохоронні органи в межах кримінального провадження.
Наразі слідчі встановлюють усі обставини можливого правопорушення.
Перевіряють можливих посередників
За попередніми даними, правоохоронці також з'ясовують, чи могли до протиправної діяльності бути причетні інші особи.
Зокрема, перевіряється інформація про можливих посередників, які могли брати участь у схемі.
Триває досудове розслідування
У Волинському ОТЦК та СП заявили, що надають необхідне сприяння проведенню слідчих дій відповідно до чинного законодавства.
Остаточну правову оцінку діям усіх причетних осіб мають надати правоохоронні органи після завершення розслідування.
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Бо цим добре допомогає саме їм.
Уся країна знає розцінки ТЦК: 2 тис із бусика, 10 тис із ТЦК. І що для усіх ТЦК визначено план здачі виручки нагору.
Аж тут таке...