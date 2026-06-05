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Новости Незаконные действия ТЦК
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На Волыни задержали чиновника ТЦК по подозрению в получении взятки

Чиновника одного из ТЦК на Волыни задержали за взятку

Сотрудника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Волынской области задержали по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Волынский областной ТЦК и СП.

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Чиновника задержали правоохранители

В территориальном центре комплектования сообщили, что задержание провели правоохранительные органы в рамках уголовного производства.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства возможного правонарушения.

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Проверяют возможных посредников

По предварительным данным, правоохранители также выясняют, могли ли к противоправной деятельности быть причастны другие лица.

В частности, проверяется информация о возможных посредниках, которые могли участвовать в схеме.

Продолжается досудебное расследование

В Волынском ОТЦК и СП заявили, что оказывают необходимое содействие проведению следственных действий в соответствии с действующим законодательством.

Окончательную правовую оценку действиям всех причастных лиц должны дать правоохранительные органы после завершения расследования.

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взятка (6156) ТЦК (1134) Волынская область (1096)
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Нікагда такова нє било і вот апять.
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05.06.2026 12:34 Ответить
Правоохоронні органи зривають процес мобілізації підозрами проти ветеранів-інвалідів?...
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05.06.2026 12:37 Ответить
В трусиках...
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05.06.2026 12:40 Ответить
Наврядчі в трусиках, в них багато.готівки не сховаєш. Хіба що в панталонах 70-го розміру.
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05.06.2026 12:54 Ответить
Що означає затримали посадовця тцк? Може військового тцк? Як їх відрізнити взагалі?
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05.06.2026 12:40 Ответить
День без інформації про ТЦК, марно прожитий цей день.🤣
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05.06.2026 12:42 Ответить
Це він для бездомних собачок на віллу збирав.
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05.06.2026 12:54 Ответить
Хоч не для свинособачек.
Бо цим добре допомогає саме їм.
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05.06.2026 12:56 Ответить
 
 