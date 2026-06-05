На Волыни задержали чиновника ТЦК по подозрению в получении взятки
Сотрудника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Волынской области задержали по подозрению в получении неправомерной выгоды.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Волынский областной ТЦК и СП.
Чиновника задержали правоохранители
В территориальном центре комплектования сообщили, что задержание провели правоохранительные органы в рамках уголовного производства.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства возможного правонарушения.
Проверяют возможных посредников
По предварительным данным, правоохранители также выясняют, могли ли к противоправной деятельности быть причастны другие лица.
В частности, проверяется информация о возможных посредниках, которые могли участвовать в схеме.
Продолжается досудебное расследование
В Волынском ОТЦК и СП заявили, что оказывают необходимое содействие проведению следственных действий в соответствии с действующим законодательством.
Окончательную правовую оценку действиям всех причастных лиц должны дать правоохранительные органы после завершения расследования.
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