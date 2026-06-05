На Волыни задержали чиновника ТЦК по подозрению в получении взятки

Сотрудника одного из территориальных центров комплектования и социальной поддержки Волынской области задержали по подозрению в получении неправомерной выгоды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Волынский областной ТЦК и СП.

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Чиновника задержали правоохранители

В территориальном центре комплектования сообщили, что задержание провели правоохранительные органы в рамках уголовного производства.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства возможного правонарушения.

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Проверяют возможных посредников

По предварительным данным, правоохранители также выясняют, могли ли к противоправной деятельности быть причастны другие лица.

В частности, проверяется информация о возможных посредниках, которые могли участвовать в схеме.

Продолжается досудебное расследование

В Волынском ОТЦК и СП заявили, что оказывают необходимое содействие проведению следственных действий в соответствии с действующим законодательством.

Окончательную правовую оценку действиям всех причастных лиц должны дать правоохранительные органы после завершения расследования.

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