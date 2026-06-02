На Ривненщине заявили об избиении 61-летнего "афганца": полиция открыла производство, ТЦК проводит проверку. ВИДЕО
В соцсетях распространилось видеообращение и пост дочери 61-летнего майора в отставке и участника боевых действий в Афганистане Руслана Фараона из Ривненской области, заявившая об избиении своего отца сотрудниками территориального центра комплектования.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала дочь потерпевшего Елена Фараон. В то же время, официальный комментарий по поводу ситуации обнародовал Ривненский областной ТЦК и СП. По информации женщины, инцидент произошел 30 мая 2026 года около 17:30 в Сарнах.
Внимание! Ненормативная лексика!
Версия семьи
По словам Елены Фараон, ее отец ехал на велосипеде, когда его остановили мужчины без военной формы и начали требовать документы.
"Руслан Павлович попросил их представиться, показать служебные удостоверения и начал фиксировать события на телефон. После этого от него начали требовать передать телефон и удалить видеозапись", – отмечает дочь в своем посте.
Женщина утверждает, что после отказа ее отца силой посадили в автомобиль Renault Duster.
В сообщении также говорится, что в автомобиле мужчине якобы распылили газовый баллончик в глаза и нанесли удары, после чего доставили в Сарненский районный ТЦК и СП.
По словам дочери, пребывание мужчины в ТЦК длилось около двух часов.
"Пребывание Руслана Павловича в ТЦК длилось около двух часов, в течение которых его били, душили за шею, запугивали, унижали, оказывали психологическое давление и заставляли подписать объяснение о якобы алкогольном опьянении и документ об отсутствии претензий", – говорится в посте.
Также семья утверждает, что после установления личности мужчины и его статуса майора в отставке и участника боевых действий в Афганистане в его адрес раздавались оскорбления и унизительные высказывания.
Мужчина находится в больнице
По словам Елены Фараон, после инцидента ее отца госпитализировали.
В сообщении отмечается, что врачи диагностировали у него перелом четырех ребер, пневмоторакс, черепно-мозговую травму и следы удушения на шее.
Семья сообщает, что мужчина перенес оперативное вмешательство и в настоящее время находится на стационарном лечении.
Также близкие заявляют, что все телесные повреждения зафиксированы сотрудниками полиции, врачами и судебно-медицинскими экспертами. К делу привлечен адвокат.
Реакция полиции и ТЦК
В Ривненском областном ТЦК и СП сообщили, что после появления информации была назначена служебная проверка.
"Руководством Ривненского областного ТЦК и СП назначена служебная проверка. В случае установления причастности военнослужащих ТЦК и СП к указанному происшествию они будут привлечены к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины", – говорится в сообщении.
В ТЦК также заявили, что заинтересованы в объективном и беспристрастном установлении всех обстоятельств и будут содействовать правоохранительным органам в проведении проверки.
В полиции Ривненской области заявление по данному факту зарегистрировали 30 мая.
В настоящее время следователи проводят досудебное расследование по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины – умышленное телесное повреждение средней тяжести.
Послав військового в лице на три букви;
Почав віщати путінську пропаганду та нарвався на воювавшого солдата, який убивав таких з тієї сторони;
Пручався силовим способом (це ті, хто хочуть, щоб їх примусово мобілізували суто по закону, а не без).
Слава вірним і чесним ТЦК
А ще більше мене смішать ухилєси які самі вочевидь вживу жодного ТЦКшника не зустрічали (інакше б давно були мобілізовані) але свято впевнені що вони просто гамселять всіх підряд.
А ти де країну захищав?
Цікаво, яке саме покарання відповідно до законодавства їм світить??? В їхній черепушці чомусь виплила думка про вседозволеність і безкарність, тому і починають кошмарити. Напевно в ТЦК СП їм не пояснювали про права людей, а поставили план на "відлов". Якби саме тим ТЦКунам було внятно роз'яснено, що потрібно діяти в межах закону та власних повноважень, а в іншому випадку звільнення і велкам на ВЛК як звичайний громадянин, то можливо не настільки були б борзими.
Гардероб буде - шорти, гавайська сорочка, білі кеди без шкарпеток.
Ніяких кепок 5.11, ніяких підсумків, ніяких жетонів, ніяких тактичних годинників.
От і подивимося - від**мудохають мене ТЦКашники в балаклавах чи ні.
перевірено
Американська класика - це лінкольн, а українська це рено дастер
Звичайно, бійка це за межами закону. Але чомуне показати?!
Мене за минулий тиждень тецекашники зупиняли двічі.
Спілкування тривало 15-20 секунд.
Чоловіка офіційно позбавили українського громадянства у 2017 році. Але тцкшники вирішили, що громадянства можна позбутися, а обовʼязок воювати за маєток Вови - вічний.
Тому, чоловіка спакували, виписали йому військовий квиток і вже відправили в учебку.
Що вони виробляли з корінним населенням в тому Афганістані за наказом з масковії й особисто, - вбивці, мародера та окупанта Громова, що засів у Кабулі?!
Бумеранг повернувся через десятиріччя!