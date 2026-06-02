На Ривненщине заявили об избиении 61-летнего "афганца": полиция открыла производство, ТЦК проводит проверку. ВИДЕО

В соцсетях распространилось видеообращение и пост дочери 61-летнего майора в отставке и участника боевых действий в Афганистане Руслана Фараона из Ривненской области, заявившая об избиении своего отца сотрудниками территориального центра комплектования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом  написала дочь потерпевшего Елена Фараон. В то же время, официальный комментарий по поводу ситуации обнародовал Ривненский областной ТЦК и СП. По информации женщины, инцидент произошел 30 мая 2026 года около 17:30 в Сарнах.

Внимание! Ненормативная лексика!

Версия семьи

По словам Елены Фараон, ее отец ехал на велосипеде, когда его остановили мужчины без военной формы и начали требовать документы.

"Руслан Павлович попросил их представиться, показать служебные удостоверения и начал фиксировать события на телефон. После этого от него начали требовать передать телефон и удалить видеозапись", – отмечает дочь в своем посте.

Женщина утверждает, что после отказа ее отца силой посадили в автомобиль Renault Duster.

В сообщении также говорится, что в автомобиле мужчине якобы распылили газовый баллончик в глаза и нанесли удары, после чего доставили в Сарненский районный ТЦК и СП.

По словам дочери, пребывание мужчины в ТЦК длилось около двух часов.

"Пребывание Руслана Павловича в ТЦК длилось около двух часов, в течение которых его били, душили за шею, запугивали, унижали, оказывали психологическое давление и заставляли подписать объяснение о якобы алкогольном опьянении и документ об отсутствии претензий", – говорится в посте.

Также семья утверждает, что после установления личности мужчины и его статуса майора в отставке и участника боевых действий в Афганистане в его адрес раздавались оскорбления и унизительные высказывания.

Мужчина находится в больнице

По словам Елены Фараон, после инцидента ее отца госпитализировали.

В сообщении отмечается, что врачи диагностировали у него перелом четырех ребер, пневмоторакс, черепно-мозговую травму и следы удушения на шее.

Семья сообщает, что мужчина перенес оперативное вмешательство и в настоящее время находится на стационарном лечении.

Также близкие заявляют, что все телесные повреждения зафиксированы сотрудниками полиции, врачами и судебно-медицинскими экспертами. К делу привлечен адвокат.

Реакция полиции и ТЦК

В Ривненском областном ТЦК и СП сообщили, что после появления информации была назначена служебная проверка.

"Руководством Ривненского областного ТЦК и СП назначена служебная проверка. В случае установления причастности военнослужащих ТЦК и СП к указанному происшествию они будут привлечены к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины", – говорится в сообщении.

В ТЦК также заявили, что заинтересованы в объективном и беспристрастном установлении всех обстоятельств и будут содействовать правоохранительным органам в проведении проверки.

В полиции Ривненской области заявление по данному факту зарегистрировали 30 мая.

В настоящее время следователи проводят досудебное расследование по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины – умышленное телесное повреждение средней тяжести.

військовослужбовці-інваліди з бодікамерами і величезним бажанням перевестися у штурмові підрозділи...
02.06.2026 15:38 Ответить
ІПСО з Мосфільму?...
02.06.2026 15:35 Ответить
Оця безкарність і призводить до того, що ТЦК дозволяє собі калічити і катувати людей, навіть в яких немає порушень. ( майору вже був 61 рік)
02.06.2026 15:36 Ответить
Захисники тцк чому ви це не коментуєте?
02.06.2026 15:39 Ответить
Вони схвалюють, просто трошки соромляться писати це відверто.
02.06.2026 15:42 Ответить
зп за минулий срач ще не капнула
02.06.2026 15:43 Ответить
В черзі на касі ще стоять
02.06.2026 15:56 Ответить
Гадаю, багато з них вважає, що подібні новини (незважаючи навіть на те, що вони правдиві), шкодять державі, яка понад усе. Тому такі випадки краще замовчувати, або робити вигляд, що нічого катастрофічного не відбувається
02.06.2026 15:56 Ответить
Ну коли пів хати вже майже згоріло і полум'я плавно перекидається далі і казати що нічого немає , все нормально то це кринж
02.06.2026 15:58 Ответить
Зачєм винасіть сор із ізби?
02.06.2026 16:04 Ответить
Коли дрищ ухилєс ріже ТЦКшника - саджати треба дрища! Коли ТЦКшник робить вищеописене, саджати треба цього виродка! Що не так??? В тебе є інші варіанти???
02.06.2026 16:07 Ответить
ТЦК б'ють з трьох причин:

Послав військового в лице на три букви;
Почав віщати путінську пропаганду та нарвався на воювавшого солдата, який убивав таких з тієї сторони;
Пручався силовим способом (це ті, хто хочуть, щоб їх примусово мобілізували суто по закону, а не без).

Слава вірним і чесним ТЦК
02.06.2026 16:28 Ответить
Яке кончене! Скільки людей вже забусіфукав, скільки кривавих грошей отримав?
02.06.2026 16:33 Ответить
Служу в ЗСУ і гордий цим. І якщо б сказали пакував би таких як ти, жизнєлюбців
02.06.2026 16:34 Ответить
якщо б йому було менше 60 років, поїхав би або на фронт або на кладобивище
02.06.2026 15:39 Ответить
От не розумію як це все відбувається? Скільки разів проходив проїзжав повз ТЦКшників, жодного інцеденту, пару разів зупиняли перевіряли документи і все. Що вони роблять щоб їх били????
02.06.2026 15:43 Ответить
Я теж завжди дивуюсь цьому.
А ще більше мене смішать ухилєси які самі вочевидь вживу жодного ТЦКшника не зустрічали (інакше б давно були мобілізовані) але свято впевнені що вони просто гамселять всіх підряд.
02.06.2026 15:50 Ответить
Іди воюй ухілянт, і того ан73 також бери з собою.
02.06.2026 16:00 Ответить
я там вже був ))) тож сиди там у поляків в коморі тихенько зелене неподобство
02.06.2026 16:04 Ответить
В нас шо війна закінчилась? Якщо не інвалід, іди воюй ухілесисько
02.06.2026 16:14 Ответить
ти українською не читаєш? ще раз для тих хто на бронепотягу - я там вже був. якщо треба уточнення списаний по ВЛК у 2024 році. 25.02.22 пішов сам мобілізації не підлягав. старший офіцерський склад, перші півроку виконував обов'язки звичайного стрільця, на нулю був, меньше ніж побратими але був, і на Херсонщині у 22у і під Соледаром у 23у...
А ти де країну захищав?
02.06.2026 16:29 Ответить
За такий коментар тобі точно заплатять сьогодні в поза чергою
02.06.2026 16:07 Ответить
А навіщо його бити? Якщо якийсь мутний типок в однострої хоче документи, а може це дрг?
02.06.2026 16:08 Ответить
В мене є офіційна відстрочка по догляду, але краще подібним "тцкшникам" мені не попадатися. Бо мене вб'ють, але і я когось на тот світ з собою заберу, не дозволю знущатися над моєю гідністю.
02.06.2026 16:12 Ответить
Ну не смеши, мы же не в раше, новости можно без цензуры почитать
02.06.2026 15:51 Ответить
Все ж написано - попросив показати службові посвідчення, і почав знімати на телефон.
02.06.2026 15:51 Ответить
Есть ТЦК и есть ОПГ. Последние обычно в масках.
02.06.2026 15:53 Ответить
В чому різниця?, що ті, що ті порушують Закон та Конституцію, з подачі боневтіка- зрадника!
02.06.2026 16:37 Ответить
Тому що ти мабуть "раба" ввімкнув, документи в них не просив показати. А треба, по закону вони повинні представитися.
02.06.2026 15:58 Ответить
а нащо мені їх документи? вони мені проблем не створюють, нащо я буду одразу ставати в "позу"
02.06.2026 16:06 Ответить
" "раба" ввімкнув" - він його не вимикає.
02.06.2026 16:07 Ответить
це ти звідки з під мамкіної юбки пишеш?
02.06.2026 16:11 Ответить
Що то воно таке, у вас в кацапії - "юбки"?
02.06.2026 16:20 Ответить
окрім ціє помилки, у тебе інших зауважень немає. Це добре, знач я не помилився.....
02.06.2026 16:36 Ответить
да і ще як ти там намалював "раба вмикнув". мені це не треба робити, бо раби то ухилянти, а це не до мене...
02.06.2026 16:07 Ответить
Ті шо броні, інвалідності, непридатності, опікунства понакупляли також ухілянти чі тількі ті бідолагі які грошей не мають?
02.06.2026 16:16 Ответить
Не обов'язково купляти ,якшо дійсно хворий, або маєш дійсного хворого близького родича.
02.06.2026 16:31 Ответить
але ж ти до них не маєш відношення, чи не так?!
02.06.2026 16:34 Ответить
Наверное бывшие беркуты, они зверски всегда себя вели
02.06.2026 15:47 Ответить
А який в цьому був сенс окрім вибивання грошей? Хіба чоловік не казав що йому 61 рік? Бандформування якесь.
02.06.2026 15:49 Ответить
Кожний хто дубасив діда має відповісти в суді і отримати, як мінімум, судимість, штраф і відшкодувати всі витрати постаждалого на відновлення здоровя. Це ж яким феєричним мудаком потрібно бути щоб бити людину похилого віку? Хай будуть прокляті в своїх дітях. Амінь.
02.06.2026 15:57 Ответить
Потім дивуються, чому цих гестапівців ріжуть і стріляють. Ніяка кацапська пропаганда не завдає більшої шкоди.
02.06.2026 15:57 Ответить
Скорее всего окажется, что это были не военнослужащие ТЦК , а "добровольные помощники ТЦК". С них и спрос.
02.06.2026 15:57 Ответить
Нещасні інваліди-ветерани , з віями і манікюром (хто зрозумів той зрозумів)😁
02.06.2026 16:10 Ответить
Ще гестапо з власними громадянами не проводились так безпричинно,що сталось з країною?
02.06.2026 15:58 Ответить
"Керівництвом Рівненського обласного ТЦК та СП призначено службову перевірку. У разі встановлення причетності військовослужбовців ТЦК та СП до зазначеної події їх буде притягнуто до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства України" (((
Цікаво, яке саме покарання відповідно до законодавства їм світить??? В їхній черепушці чомусь виплила думка про вседозволеність і безкарність, тому і починають кошмарити. Напевно в ТЦК СП їм не пояснювали про права людей, а поставили план на "відлов". Якби саме тим ТЦКунам було внятно роз'яснено, що потрібно діяти в межах закону та власних повноважень, а в іншому випадку звільнення і велкам на ВЛК як звичайний громадянин, то можливо не настільки були б борзими.
02.06.2026 15:59 Ответить
якщо б йому не було 61 рік то дії людоловів законні?
02.06.2026 15:59 Ответить
Збираюся в відпустку в Київ.
Гардероб буде - шорти, гавайська сорочка, білі кеди без шкарпеток.
Ніяких кепок 5.11, ніяких підсумків, ніяких жетонів, ніяких тактичних годинників.
От і подивимося - від**мудохають мене ТЦКашники в балаклавах чи ні.
02.06.2026 16:01 Ответить
Можуть бути різні варіанти ТЦКшних патрулів, тому шанс є...
02.06.2026 16:07 Ответить
усе буде добре
перевірено
02.06.2026 16:13 Ответить
дядьку бережи себе .
02.06.2026 16:15 Ответить
Залежить від того, чи ти будешь в них просити пред'явити документи, чи мають вони право перевіряти)
02.06.2026 16:17 Ответить
заодно перевірю, в кого з них є бойовий досвід, а в кого нема ))
02.06.2026 16:21 Ответить
силоміць посадили до автомобіля Renault Duster

Американська класика - це лінкольн, а українська це рено дастер
02.06.2026 16:02 Ответить
Яка набуй 122? Мусорня вже геть береги втратила! 122 там причепом вішати треба до 146 і 147! Чи вирішили корєшей тцкашників від тяжких статей відмазати?
02.06.2026 16:03 Ответить
Знов працівники?
02.06.2026 16:05 Ответить
Працівники інваліди-ветерани при чому.
02.06.2026 16:11 Ответить
В чому була проблема показати 61-річному громадянину документи, де зазначений його вік, замість знімання на телефон?
Звичайно, бійка це за межами закону. Але чомуне показати?!
Мене за минулий тиждень тецекашники зупиняли двічі.
Спілкування тривало 15-20 секунд.
02.06.2026 16:10 Ответить
Звичайно, бійка ВИКРАДЕННЯ!
02.06.2026 16:15 Ответить
мабуть тому що є ст. 19 Конституції України.
02.06.2026 16:17 Ответить
Бо по закону вони перші повинні пред'явити документи ,або представитися. Зеленський поставив Конституцію на паузу, але не всі громадяни хочуть так жити.
02.06.2026 16:20 Ответить
Перед тим, як вимагати документи в людини, вони елементарно повинні були показати свої посвідчення, тим самим довести людині що вони не перевдягнені шахраї ( яких зараз розвелось докуя...)
02.06.2026 16:21 Ответить
Мало того - повинна бути бодікамера, дві. І громадянин повинен подзвонити в СБУ і запитати чи дійсно такі люди працюють в тцк чи поліції. Їхні прикмети. Бо розвелось диверсійних розвід груп орків, нишпорять по всій Україні, маскуються під тцк.
02.06.2026 16:30 Ответить
А вони показали документи??
02.06.2026 16:31 Ответить
Колишніх кріпаків не буває: на Буковині мобілізували екс-громадянина України, який приїхав провідати родичів.

Чоловіка офіційно позбавили українського громадянства у 2017 році. Але тцкшники вирішили, що громадянства можна позбутися, а обовʼязок воювати за маєток Вови - вічний.

Тому, чоловіка спакували, виписали йому військовий квиток і вже відправили в учебку.
02.06.2026 16:12 Ответить
Ну і він піде в СЗЧ і нічого йому не буде
02.06.2026 16:22 Ответить
Цікаво, скільки таких розслідувань проти наших котиків ведеться. І скільки вироків за бандитизм у військовий час вже винесли суди.
02.06.2026 16:24 Ответить
А якщо на афганців подивитись з іншого боку?!
Що вони виробляли з корінним населенням в тому Афганістані за наказом з масковії й особисто, - вбивці, мародера та окупанта Громова, що засів у Кабулі?!
Бумеранг повернувся через десятиріччя!
02.06.2026 16:31 Ответить
Да им пох уже кого а пинать. Безнаказанность. Закончится война, в реке пойдут.
02.06.2026 16:36 Ответить
 
 