На Ривненщине заявили об избиении 61-летнего "афганца": полиция открыла производство, ТЦК проводит проверку. ВИДЕО

В соцсетях распространилось видеообращение и пост дочери 61-летнего майора в отставке и участника боевых действий в Афганистане Руслана Фараона из Ривненской области, заявившая об избиении своего отца сотрудниками территориального центра комплектования.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написала дочь потерпевшего Елена Фараон. В то же время, официальный комментарий по поводу ситуации обнародовал Ривненский областной ТЦК и СП. По информации женщины, инцидент произошел 30 мая 2026 года около 17:30 в Сарнах.

Внимание! Ненормативная лексика!

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Версия семьи

По словам Елены Фараон, ее отец ехал на велосипеде, когда его остановили мужчины без военной формы и начали требовать документы.

"Руслан Павлович попросил их представиться, показать служебные удостоверения и начал фиксировать события на телефон. После этого от него начали требовать передать телефон и удалить видеозапись", – отмечает дочь в своем посте.

Женщина утверждает, что после отказа ее отца силой посадили в автомобиль Renault Duster.

В сообщении также говорится, что в автомобиле мужчине якобы распылили газовый баллончик в глаза и нанесли удары, после чего доставили в Сарненский районный ТЦК и СП.

По словам дочери, пребывание мужчины в ТЦК длилось около двух часов.

"Пребывание Руслана Павловича в ТЦК длилось около двух часов, в течение которых его били, душили за шею, запугивали, унижали, оказывали психологическое давление и заставляли подписать объяснение о якобы алкогольном опьянении и документ об отсутствии претензий", – говорится в посте.

Также семья утверждает, что после установления личности мужчины и его статуса майора в отставке и участника боевых действий в Афганистане в его адрес раздавались оскорбления и унизительные высказывания.

Мужчина находится в больнице

По словам Елены Фараон, после инцидента ее отца госпитализировали.

В сообщении отмечается, что врачи диагностировали у него перелом четырех ребер, пневмоторакс, черепно-мозговую травму и следы удушения на шее.

Семья сообщает, что мужчина перенес оперативное вмешательство и в настоящее время находится на стационарном лечении.

Также близкие заявляют, что все телесные повреждения зафиксированы сотрудниками полиции, врачами и судебно-медицинскими экспертами. К делу привлечен адвокат.

Читайте: Не оказали помощь мужчине: двум военнослужащим ТЦК сообщено о подозрении, - Нацполиция. ФОТО

Реакция полиции и ТЦК

В Ривненском областном ТЦК и СП сообщили, что после появления информации была назначена служебная проверка.

"Руководством Ривненского областного ТЦК и СП назначена служебная проверка. В случае установления причастности военнослужащих ТЦК и СП к указанному происшествию они будут привлечены к ответственности в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины", – говорится в сообщении.

В ТЦК также заявили, что заинтересованы в объективном и беспристрастном установлении всех обстоятельств и будут содействовать правоохранительным органам в проведении проверки.

В полиции Ривненской области заявление по данному факту зарегистрировали 30 мая.

В настоящее время следователи проводят досудебное расследование по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины – умышленное телесное повреждение средней тяжести.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Руководитель районного ТЦК и трое его подчиненных в Ивано-Франковской области пытали военнообязанных, - ГБР. ФОТОрепортаж