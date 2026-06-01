1 654 27

Не оказали помощь мужчине: двум военнослужащим ТЦК сообщено о подозрении, - Нацполиция. ФОТО

Во время проверки документов военные ТЦК затолкали мужчину в машину, где ему стало плохо. Они выбросили его возле мусорного контейнера и скрылись в неизвестном направлении. Полицейские установили личности злоумышленников, двум из них уже объявили о подозрении.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Военных ТЦК будут судить за неоказание помощи

Что известно

Как отмечается, оперативники Днепропетровского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции в сотрудничестве со следователями полиции Днепра установили причастность трех военнослужащих к похищению человека. На момент совершения незаконных действий они несли службу в одном из областных ТЦК и осуществляли меры по оповещению и уточнению военно-учетных данных самостоятельно.

Рано утром они заметили на безлюдной улице мужчину призывного возраста. Под предлогом проверки документов они подошли к нему, не дождавшись ответа, сразу схватили и силой затолкали в микроавтобус.

В машине преступники вели себя вызывающе: психологически давили и запугивали. На их глазах состояние здоровья потерпевшего значительно ухудшилось, ему стало плохо. Но вместо того, чтобы оказать помощь и отвезти в больницу, сообщники вытолкнули беспомощного мужчину из машины на землю возле мусорного контейнера, а сами скрылись. При этом один из военных занимал должность стрелка-санитара и должен был принять меры для оказания помощи мужчине.

В критическом состоянии пострадавшего доставили в больницу.

Вскоре после происшествия двое фигурантов перевелись на службу в другие воинские части, еще один остался нести службу в центре комплектования.

Что грозит

  • Сообщается, что на данный момент двум фигурантам уже объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.
  • Кроме того, стрелку-санитару дополнительно инкриминируют ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.
  • Еще одному их бывшему коллеге готовится предъявление подозрения.

Им грозит уголовная ответственность. Следствие продолжается.

Топ комментарии
Агов , захисники тцк , як ви це прокоментуєте? Чи це вже працівники тцк? Я заплутався..
01.06.2026 13:43 Ответить
не може бути
01.06.2026 13:43 Ответить
Невдовзі після події двоє фігурантів перевелись на службу до інших військових частин - а шо так можно було? Що ці здорові та боєздатні чоловіки робили в тцк? Питання риторичне - робили бабос, крутили кріпаків
01.06.2026 13:49 Ответить
Зараз з дивану злізуть, тиск поміряють, пігулки вип'ють і розкажуть, що він сам винен
01.06.2026 13:48 Ответить
Я замість захисників тцк прокоментую: ,,якби його не забусярили наші, то це б зробили буряти''. Справу закрито, тцкунів нагородити за надання соціальної підтримки.
01.06.2026 13:53 Ответить
тобто, що ваши, що буряти - однакові?
01.06.2026 14:10 Ответить
Звичайні гопники, під виглядом мобілізації, вирішили ломанути грошей з лоха, коли стало йому зле, просто викинули, поїхали шукати іншого клієнта, щоб не втрачати час. Ви що вважаєте, що там служать янголи?

Таке саме звичайне повсякденне явище у інших сферах, де можно з когось щось взяти, використовуючи посаду.
01.06.2026 13:53 Ответить
Якщо вчинили злочин, має бути і покарання!! Як і насралову, каламойському, шуфричу, крупі, та ще, сотням їм подібних громадян!!!
Око за око!! Як і мафіозі кабміндічі…
01.06.2026 13:47 Ответить
Крупі вже повертають майно та гроші. Потихеньку й на посаді відновлять і компенсацію "за незручності" виплатять.
01.06.2026 13:57 Ответить
А хто дав команду, такий злочин робити і Крупу відмити від її ж лайна, того і треба люструвати дієво вірьовкою!
01.06.2026 14:00 Ответить
та боронь боже! Що ж країна буде робити без незламного носія іржавих яєць?
01.06.2026 14:11 Ответить
Поліцейські встановили осіб зловмисників Джерело: https://censor.net/ua/p4006099
Вперше назвали тим чим вони є насправді, можливо ще не все втрачено в цій країні
01.06.2026 13:48 Ответить
Тцк шрьодінгера, оп! І вже працівники, оп! І вже співробітники, оп! І вже в іншій частині , мило на складі перекладають
От якби з цього почали, то мобілізація проходила б точно не так проблемно. Правда, потрібно ще наголосити на головному - держава має нк лише повернути процес мобілфзації у законне русло, а й змінити підходи до мобілізованих, забезпечивши якісну підготовку, зміну ставлення др збереження їхнього життя і здоров'я і до гідної оплати на рівні не нижчому, ніж держслужбовцям середньої ланки в тилу і не менше 150 тисяч на передовій.
Краснобокий ублюдок ти де? Сховався пдр разом зі своїми анальними падалЬяковськими бронєвиками як тільки правду пишуть про мусорил і людовбивць? Вилазьте засцяті зелені ухилянти.
не може бути, буряти-мусора не могли заарештувати бурятів-тцкунів, ні-ні, я не вірю, то якась постанова.
Щось псевдовійськові, поборники розстрілу "ухилянтів"' дуже тихі. Можливо зайняті "оповіщенеям", адже свої сім'ї кормити треба, за рахунок пересічних, або будують розстрільні камери в підвалах ТЦК!
В цій темі їм просто за "захист" цкунів в коментарях не заплатять, а в іншій новині типо "кляті здорові ухилянти" побили нещасних кволих оповіщувачів-ветеранів- інвалідів на вулиці, то там їх як голубів налітає по команді.
Причетність до викрадення...
А он як то називається... А нам все про якесь оповіщення, про мобілізацію...
Цікаво, а чого тцкуни майже усі такі пузаті кабани? Це, мабуть після важких поранень на фронті так пре
Це щоб куля зав'язла в жирових складках.
Він просто захищав країну на фронтовій кухні, або щоб кацапам не дісталося наше українське сало героїчно його знищував!
План по оповіщенню не виконують, пухнуть з голоду! 😁
"Причетність трьох військових до ВИКРАДЕННЯ" Альо--вивчить визначення слова "викрадення " а потім це пишіть Чи чим гучніше кричите,тим правдивість є в діях.
Ну ось 5 років буцегарні заробили на рівному місті
