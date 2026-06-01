Не оказали помощь мужчине: двум военнослужащим ТЦК сообщено о подозрении, - Нацполиция. ФОТО

Во время проверки документов военные ТЦК затолкали мужчину в машину, где ему стало плохо. Они выбросили его возле мусорного контейнера и скрылись в неизвестном направлении. Полицейские установили личности злоумышленников, двум из них уже объявили о подозрении.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечается, оперативники Днепропетровского управления Департамента внутренней безопасности Нацполиции в сотрудничестве со следователями полиции Днепра установили причастность трех военнослужащих к похищению человека. На момент совершения незаконных действий они несли службу в одном из областных ТЦК и осуществляли меры по оповещению и уточнению военно-учетных данных самостоятельно.



Рано утром они заметили на безлюдной улице мужчину призывного возраста. Под предлогом проверки документов они подошли к нему, не дождавшись ответа, сразу схватили и силой затолкали в микроавтобус.

В машине преступники вели себя вызывающе: психологически давили и запугивали. На их глазах состояние здоровья потерпевшего значительно ухудшилось, ему стало плохо. Но вместо того, чтобы оказать помощь и отвезти в больницу, сообщники вытолкнули беспомощного мужчину из машины на землю возле мусорного контейнера, а сами скрылись. При этом один из военных занимал должность стрелка-санитара и должен был принять меры для оказания помощи мужчине.

В критическом состоянии пострадавшего доставили в больницу.

Вскоре после происшествия двое фигурантов перевелись на службу в другие воинские части, еще один остался нести службу в центре комплектования.

Что грозит

Сообщается, что на данный момент двум фигурантам уже объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, стрелку-санитару дополнительно инкриминируют ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины.

Еще одному их бывшему коллеге готовится предъявление подозрения.

Им грозит уголовная ответственность. Следствие продолжается.