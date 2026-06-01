Не надали допомогу чоловікові: повідомлено про підозру двом військовослужбовцям ТЦК, - Нацполіція. ФОТО

Під час перевірки документів військові ТЦК заштовхали чоловіка до машини, де йому стало зле. Вони викинули його біля смітника та зникли у невідомому напрямку. Поліцейські встановили осіб зловмисників, двом з них вже оголосили про підозру.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, оперативники Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції у співпраці із слідчими поліції Дніпра встановили причетність трьох військовослужбовців до викрадення людини. На момент вчинення незаконних дій вони несли службу в одному з обласних ТЦК і здійснювали заходи по оповіщенню та уточненню військово-облікових даних самостійно.



Рано-вранці, побачили на безлюдній вулиці чоловіка мобілізаційного віку. Під приводом перевірки документів вони підійшли до нього, не дочекавшись відповіді, одразу схопили та силоміць заштовхали до буса.

Також читайте: Зламали руку та вдарили шокером: Начальника групи ТЦК судитимуть за побиття 60-річного чоловіка на Волині

У машині змовники поводили себе зухвало: психологічно тиснули та залякували. На їхніх очах стан здоров’я потерпілого значно погіршився, йому стало зле. Але замість того, щоб надати допомогу та відвезти до лікарні – спільники виштовхнули безпорадного чоловіка з авто на землю біля смітника, а самі втекли. При цьому один з військових перебував на посаді стрільця-санітара та мав вжити заходів для допомоги чоловікові.

У критичному стані потерпілого доставили до лікарні.

Невдовзі після події двоє фігурантів перевелись на службу до інших військових частин, ще один залишився нести службу у центрі комплектування.

Також читайте: В Україні готують кримінальну відповідальність для ТЦК і ВЛК: за що хочуть карати?

Що загрожує

Повідомляється, що наразі двом фігурантам вже оголошено про підозру за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Крім цього стрільцю-санітару додатково інкримінують ч.3 ст.135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

Ще одному їхньому ексколезі готується оголошення про підозру.

Їм загрожує кримінальна відповідальність. Слідство триває.