Не надали допомогу чоловікові: повідомлено про підозру двом військовослужбовцям ТЦК, - Нацполіція. ФОТО
Під час перевірки документів військові ТЦК заштовхали чоловіка до машини, де йому стало зле. Вони викинули його біля смітника та зникли у невідомому напрямку. Поліцейські встановили осіб зловмисників, двом з них вже оголосили про підозру.
Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, оперативники Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції у співпраці із слідчими поліції Дніпра встановили причетність трьох військовослужбовців до викрадення людини. На момент вчинення незаконних дій вони несли службу в одному з обласних ТЦК і здійснювали заходи по оповіщенню та уточненню військово-облікових даних самостійно.
Рано-вранці, побачили на безлюдній вулиці чоловіка мобілізаційного віку. Під приводом перевірки документів вони підійшли до нього, не дочекавшись відповіді, одразу схопили та силоміць заштовхали до буса.
У машині змовники поводили себе зухвало: психологічно тиснули та залякували. На їхніх очах стан здоров’я потерпілого значно погіршився, йому стало зле. Але замість того, щоб надати допомогу та відвезти до лікарні – спільники виштовхнули безпорадного чоловіка з авто на землю біля смітника, а самі втекли. При цьому один з військових перебував на посаді стрільця-санітара та мав вжити заходів для допомоги чоловікові.
У критичному стані потерпілого доставили до лікарні.
Невдовзі після події двоє фігурантів перевелись на службу до інших військових частин, ще один залишився нести службу у центрі комплектування.
Що загрожує
- Повідомляється, що наразі двом фігурантам вже оголошено про підозру за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.
- Крім цього стрільцю-санітару додатково інкримінують ч.3 ст.135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.
- Ще одному їхньому ексколезі готується оголошення про підозру.
Їм загрожує кримінальна відповідальність. Слідство триває.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Таке саме звичайне повсякденне явище у інших сферах, де можно з когось щось взяти, використовуючи посаду.
Око за око!! Як і мафіозі кабміндічі…
----------------
Вперше назвали тим чим вони є насправді, можливо ще не все втрачено в цій країні
А он як то називається... А нам все про якесь оповіщення, про мобілізацію...
Навіть якщо людину відпустили, винні особи повинні понести відповідальність за ст. 146 Кримінального кодексу України (обмеження або позбавлення волі).
Викрадення людини - це умисне протиправне діяння, яке полягає у таємному або відкритому захопленні людини, переміщенні її з місця, де вона вільно перебувала, та подальшому незаконному утриманні проти її волі. Цей злочин порушує фундаментальне право на свободу та особисту недоторканність.
===
Якщо немає свого розуму то хоча б штучним користуйся.
Яка зухвала кацапська ІПСО.
И самое ж прикольное что это любому тцкуну можно такое дело сейчас шить. По сути им шьют не то что они его побили и выбросили(это уже медику отдельно), а то что в бус запхали противозаконно. Просто ещё на на часі. Но это пока. Куда потом тцкуны тикать будут, тоже через Тису?