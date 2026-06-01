Не надали допомогу чоловікові: повідомлено про підозру двом військовослужбовцям ТЦК, - Нацполіція. ФОТО

Під час перевірки документів військові ТЦК заштовхали чоловіка до машини, де йому стало зле. Вони викинули його біля смітника та зникли у невідомому напрямку. Поліцейські встановили осіб зловмисників, двом з них вже оголосили про підозру.

Про це повідомляє Національна поліція України, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, оперативники Дніпропетровського управління Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції у співпраці із слідчими поліції Дніпра встановили причетність трьох військовослужбовців до викрадення людини. На момент вчинення незаконних дій вони несли службу в одному з обласних ТЦК і здійснювали заходи по оповіщенню та уточненню військово-облікових даних самостійно.

Рано-вранці, побачили на безлюдній вулиці чоловіка мобілізаційного віку. Під приводом перевірки документів вони підійшли до нього, не дочекавшись відповіді, одразу схопили та силоміць заштовхали до буса.

У машині змовники поводили себе зухвало: психологічно тиснули та залякували. На їхніх очах стан здоров’я потерпілого значно погіршився, йому стало зле. Але замість того, щоб надати допомогу та відвезти до лікарні – спільники виштовхнули безпорадного чоловіка з авто на землю біля смітника, а самі втекли. При цьому один з військових перебував на посаді стрільця-санітара та мав вжити заходів для допомоги чоловікові.

У критичному стані потерпілого доставили до лікарні.

Невдовзі після події двоє фігурантів перевелись на службу до інших військових частин, ще один залишився нести службу у центрі комплектування.

Що загрожує

  • Повідомляється, що наразі двом фігурантам вже оголошено про підозру за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.
  • Крім цього стрільцю-санітару додатково інкримінують ч.3 ст.135 (Залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.
  • Ще одному їхньому ексколезі готується оголошення про підозру.

Їм загрожує кримінальна відповідальність. Слідство триває.

+26
Агов , захисники тцк , як ви це прокоментуєте? Чи це вже працівники тцк? Я заплутався..
01.06.2026 13:43 Відповісти
+20
не може бути
01.06.2026 13:43 Відповісти
+18
Невдовзі після події двоє фігурантів перевелись на службу до інших військових частин - а шо так можно було? Що ці здорові та боєздатні чоловіки робили в тцк? Питання риторичне - робили бабос, крутили кріпаків
01.06.2026 13:49 Відповісти
01.06.2026 13:43 Відповісти
01.06.2026 13:43 Відповісти
Зараз з дивану злізуть, тиск поміряють, пігулки вип'ють і розкажуть, що він сам винен
01.06.2026 13:48 Відповісти
Я замість захисників тцк прокоментую: ,,якби його не забусярили наші, то це б зробили буряти''. Справу закрито, тцкунів нагородити за надання соціальної підтримки.
01.06.2026 13:53 Відповісти
тобто, що ваши, що буряти - однакові?
01.06.2026 14:10 Відповісти
Як доберуться до тебе, то відчуєш різницю.
01.06.2026 14:51 Відповісти
Звичайні гопники, під виглядом мобілізації, вирішили ломанути грошей з лоха, коли стало йому зле, просто викинули, поїхали шукати іншого клієнта, щоб не втрачати час. Ви що вважаєте, що там служать янголи?

Таке саме звичайне повсякденне явище у інших сферах, де можно з когось щось взяти, використовуючи посаду.
01.06.2026 13:53 Відповісти
Якщо вчинили злочин, має бути і покарання!! Як і насралову, каламойському, шуфричу, крупі, та ще, сотням їм подібних громадян!!!
Око за око!! Як і мафіозі кабміндічі…
01.06.2026 13:47 Відповісти
Крупі вже повертають майно та гроші. Потихеньку й на посаді відновлять і компенсацію "за незручності" виплатять.
01.06.2026 13:57 Відповісти
А хто дав команду, такий злочин робити і Крупу відмити від її ж лайна, того і треба люструвати дієво вірьовкою!
01.06.2026 14:00 Відповісти
та боронь боже! Що ж країна буде робити без незламного носія іржавих яєць?
01.06.2026 14:11 Відповісти
Вперше назвали тим чим вони є насправді, можливо ще не все втрачено в цій країні
01.06.2026 13:48 Відповісти
01.06.2026 13:49 Відповісти
Тцк шрьодінгера, оп! І вже працівники, оп! І вже співробітники, оп! І вже в іншій частині , мило на складі перекладають
01.06.2026 14:33 Відповісти
От якби з цього почали, то мобілізація проходила б точно не так проблемно. Правда, потрібно ще наголосити на головному - держава має нк лише повернути процес мобілфзації у законне русло, а й змінити підходи до мобілізованих, забезпечивши якісну підготовку, зміну ставлення др збереження їхнього життя і здоров'я і до гідної оплати на рівні не нижчому, ніж держслужбовцям середньої ланки в тилу і не менше 150 тисяч на передовій.
01.06.2026 13:50 Відповісти
Краснобокий ублюдок ти де? Сховався пдр разом зі своїми анальними падалЬяковськими бронєвиками як тільки правду пишуть про мусорил і людовбивць? Вилазьте засцяті зелені ухилянти.
01.06.2026 13:56 Відповісти
не може бути, буряти-мусора не могли заарештувати бурятів-тцкунів, ні-ні, я не вірю, то якась постанова.
01.06.2026 13:52 Відповісти
Щось псевдовійськові, поборники розстрілу "ухилянтів"' дуже тихі. Можливо зайняті "оповіщенеям", адже свої сім'ї кормити треба, за рахунок пересічних, або будують розстрільні камери в підвалах ТЦК!
01.06.2026 13:53 Відповісти
В цій темі їм просто за "захист" цкунів в коментарях не заплатять, а в іншій новині типо "кляті здорові ухилянти" побили нещасних кволих оповіщувачів-ветеранів- інвалідів на вулиці, то там їх як голубів налітає по команді.
01.06.2026 14:36 Відповісти
Причетність до викрадення...
А он як то називається... А нам все про якесь оповіщення, про мобілізацію...
01.06.2026 13:54 Відповісти
Цікаво, а чого тцкуни майже усі такі пузаті кабани? Це, мабуть після важких поранень на фронті так пре
01.06.2026 13:58 Відповісти
Це щоб куля зав'язла в жирових складках.
01.06.2026 14:15 Відповісти
Він просто захищав країну на фронтовій кухні, або щоб кацапам не дісталося наше українське сало героїчно його знищував!
01.06.2026 14:37 Відповісти
Завагітніли від бурятів сидячі в окопі в Дніпрі.
01.06.2026 15:10 Відповісти
План по оповіщенню не виконують, пухнуть з голоду! 😁
01.06.2026 14:03 Відповісти
"Причетність трьох військових до ВИКРАДЕННЯ" Альо--вивчить визначення слова "викрадення " а потім це пишіть Чи чим гучніше кричите,тим правдивість є в діях.
01.06.2026 14:32 Відповісти
Якщо людину викрали, а потім відпустили - це вважається тяжким злочином (незаконне позбавлення волі або викрадення).
Навіть якщо людину відпустили, винні особи повинні понести відповідальність за ст. 146 Кримінального кодексу України (обмеження або позбавлення волі).
Викрадення людини - це умисне протиправне діяння, яке полягає у таємному або відкритому захопленні людини, переміщенні її з місця, де вона вільно перебувала, та подальшому незаконному утриманні проти її волі. Цей злочин порушує фундаментальне право на свободу та особисту недоторканність.
Якщо немає свого розуму то хоча б штучним користуйся.
01.06.2026 14:49 Відповісти
Марно щось пояснювати. Це ж Вася.
01.06.2026 14:56 Відповісти
Ну ось 5 років буцегарні заробили на рівному місті
01.06.2026 14:37 Відповісти
Яка зухвала кацапська ІПСО.
01.06.2026 14:54 Відповісти
Ресурс попался бракованный, поняли что могут не довезти товар. Решили скинуть по дороге в мусорку. Диллеры обычно так товар сбрасывают, а эти людей. Скорее всего хрошо отдубасили, если сразу плохо стало. Сами испугались. Так бы они хрен бы его выбросили, и полумертвого притарабанили бы.
01.06.2026 15:13 Відповісти
И самое ж прикольное что это любому тцкуну можно такое дело сейчас шить. По сути им шьют не то что они его побили и выбросили(это уже медику отдельно), а то что в бус запхали противозаконно. Просто ещё на на часі. Но это пока. Куда потом тцкуны тикать будут, тоже через Тису?
01.06.2026 15:16 Відповісти
 
 