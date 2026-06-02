На Рівненщині заявили про побиття 61-річного"афганця": поліція відкрила провадження, ТЦК проводить перевірку. ВIДЕО

У соцмережах поширилося відеозвернення та допис доньки 61-річного майора у відставці та учасника бойових дій в Афганістані Руслана Фараона з Рівненщини, яка заявила про побиття свого батька працівниками територіального центру комплектування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це донька потерпілого написала Олена Фараон. Водночас офіційний коментар щодо ситуації оприлюднив Рівненський обласний ТЦК та СП. За інформацією жінки, інцидент стався 30 травня 2026 року близько 17:30 у Сарнах.

Увага! Ненормативна лексика!

Версія родини

За словами Олени Фараон, її батько їхав велосипедом, коли його зупинили чоловіки без військової форми та почали вимагати документи.

"Руслан Павлович попросив їх представитися, показати службові посвідчення та почав фіксувати події на телефон. Після цього від нього почали вимагати передати телефон і видалити відеозапис", – зазначає донька у своєму дописі.

Жінка стверджує, що після відмови її батька силоміць посадили до автомобіля Renault Duster.

У повідомленні також йдеться, що в автомобілі чоловікові нібито розпилили газовий балончик в очі та завдали ударів, після чого доставили до Сарненського районного ТЦК та СП.

За словами доньки, перебування чоловіка у ТЦК тривало близько двох годин.

"Перебування Руслана Павловича у ТЦК тривало близько двох годин, протягом яких його били, душили за шию, залякували, принижували, чинили психологічний тиск та змушували підписати пояснення про нібито алкогольне сп’яніння і документ про відсутність претензій", – йдеться у дописі.

Також родина стверджує, що після встановлення особи чоловіка та його статусу майора у відставці й учасника бойових дій в Афганістані на його адресу лунали образи та зневажливі висловлювання.

Чоловік перебуває в лікарні

За словами Олени Фараон, після інциденту її батька госпіталізували.

У дописі зазначається, що лікарі діагностували у нього перелом чотирьох ребер, пневмоторакс, черепно-мозкову травму та сліди удушення на шиї.

Родина повідомляє, що чоловік переніс оперативне втручання та наразі перебуває на стаціонарному лікуванні.

Також близькі заявляють, що всі тілесні ушкодження зафіксовані працівниками поліції, лікарями та судово-медичними експертами. До справи залучено адвоката.

Реакція поліції та ТЦК

У Рівненському обласному ТЦК та СП повідомили, що після появи інформації було призначено службову перевірку.

"Керівництвом Рівненського обласного ТЦК та СП призначено службову перевірку. У разі встановлення причетності військовослужбовців ТЦК та СП до зазначеної події їх буде притягнуто до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства України", – йдеться у повідомленні.

У ТЦК також заявили, що зацікавлені в об’єктивному та неупередженому встановленні всіх обставин та сприятимуть правоохоронним органам у проведенні перевірки.

У поліції Рівненської області заяву за цим фактом зареєстрували 30 травня.

Наразі слідчі проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.

