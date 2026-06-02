На Рівненщині заявили про побиття 61-річного"афганця": поліція відкрила провадження, ТЦК проводить перевірку. ВIДЕО

У соцмережах поширилося відеозвернення та допис доньки 61-річного майора у відставці та учасника бойових дій в Афганістані Руслана Фараона з Рівненщини, яка заявила про побиття свого батька працівниками територіального центру комплектування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це донька потерпілого написала Олена Фараон. Водночас офіційний коментар щодо ситуації оприлюднив Рівненський обласний ТЦК та СП. За інформацією жінки, інцидент стався 30 травня 2026 року близько 17:30 у Сарнах.

Версія родини

За словами Олени Фараон, її батько їхав велосипедом, коли його зупинили чоловіки без військової форми та почали вимагати документи.

"Руслан Павлович попросив їх представитися, показати службові посвідчення та почав фіксувати події на телефон. Після цього від нього почали вимагати передати телефон і видалити відеозапис", – зазначає донька у своєму дописі.

Жінка стверджує, що після відмови її батька силоміць посадили до автомобіля Renault Duster.

У повідомленні також йдеться, що в автомобілі чоловікові нібито розпилили газовий балончик в очі та завдали ударів, після чого доставили до Сарненського районного ТЦК та СП.

За словами доньки, перебування чоловіка у ТЦК тривало близько двох годин.

"Перебування Руслана Павловича у ТЦК тривало близько двох годин, протягом яких його били, душили за шию, залякували, принижували, чинили психологічний тиск та змушували підписати пояснення про нібито алкогольне сп’яніння і документ про відсутність претензій", – йдеться у дописі.

Також родина стверджує, що після встановлення особи чоловіка та його статусу майора у відставці й учасника бойових дій в Афганістані на його адресу лунали образи та зневажливі висловлювання.

Чоловік перебуває в лікарні

За словами Олени Фараон, після інциденту її батька госпіталізували.

У дописі зазначається, що лікарі діагностували у нього перелом чотирьох ребер, пневмоторакс, черепно-мозкову травму та сліди удушення на шиї.

Родина повідомляє, що чоловік переніс оперативне втручання та наразі перебуває на стаціонарному лікуванні.

Також близькі заявляють, що всі тілесні ушкодження зафіксовані працівниками поліції, лікарями та судово-медичними експертами. До справи залучено адвоката.

Реакція поліції та ТЦК

У Рівненському обласному ТЦК та СП повідомили, що після появи інформації було призначено службову перевірку.

"Керівництвом Рівненського обласного ТЦК та СП призначено службову перевірку. У разі встановлення причетності військовослужбовців ТЦК та СП до зазначеної події їх буде притягнуто до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства України", – йдеться у повідомленні.

У ТЦК також заявили, що зацікавлені в об’єктивному та неупередженому встановленні всіх обставин та сприятимуть правоохоронним органам у проведенні перевірки.

У поліції Рівненської області заяву за цим фактом зареєстрували 30 травня.

Наразі слідчі проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.

військовослужбовці-інваліди з бодікамерами і величезним бажанням перевестися у штурмові підрозділи...
02.06.2026 15:38 Відповісти
ІПСО з Мосфільму?...
02.06.2026 15:35 Відповісти
Оця безкарність і призводить до того, що ТЦК дозволяє собі калічити і катувати людей, навіть в яких немає порушень. ( майору вже був 61 рік)
02.06.2026 15:36 Відповісти
Захисники тцк чому ви це не коментуєте?
02.06.2026 15:39 Відповісти
Вони схвалюють, просто трошки соромляться писати це відверто.
02.06.2026 15:42 Відповісти
зп за минулий срач ще не капнула
02.06.2026 15:43 Відповісти
В черзі на касі ще стоять
02.06.2026 15:56 Відповісти
Гадаю, багато з них вважає, що подібні новини (незважаючи навіть на те, що вони правдиві), шкодять державі, яка понад усе. Тому такі випадки краще замовчувати, або робити вигляд, що нічого катастрофічного не відбувається
02.06.2026 15:56 Відповісти
Ну коли пів хати вже майже згоріло і полум'я плавно перекидається далі і казати що нічого немає , все нормально то це кринж
02.06.2026 15:58 Відповісти
Зачєм винасіть сор із ізби?
02.06.2026 16:04 Відповісти
Коли дрищ ухилєс ріже ТЦКшника - саджати треба дрища! Коли ТЦКшник робить вищеописене, саджати треба цього виродка! Що не так??? В тебе є інші варіанти???
02.06.2026 16:07 Відповісти
ТЦК б'ють з трьох причин:

Послав військового в лице на три букви;
Почав віщати путінську пропаганду та нарвався на воювавшого солдата, який убивав таких з тієї сторони;
Пручався силовим способом (це ті, хто хочуть, щоб їх примусово мобілізували суто по закону, а не без).

Слава вірним і чесним ТЦК
02.06.2026 16:28 Відповісти
Яке кончене! Скільки людей вже забусіфукав, скільки кривавих грошей отримав?
02.06.2026 16:33 Відповісти
Служу в ЗСУ і гордий цим. І якщо б сказали пакував би таких як ти, жизнєлюбців
02.06.2026 16:34 Відповісти
якщо б йому було менше 60 років, поїхав би або на фронт або на кладобивище
02.06.2026 15:39 Відповісти
От не розумію як це все відбувається? Скільки разів проходив проїзжав повз ТЦКшників, жодного інцеденту, пару разів зупиняли перевіряли документи і все. Що вони роблять щоб їх били????
02.06.2026 15:43 Відповісти
Я теж завжди дивуюсь цьому.
А ще більше мене смішать ухилєси які самі вочевидь вживу жодного ТЦКшника не зустрічали (інакше б давно були мобілізовані) але свято впевнені що вони просто гамселять всіх підряд.
02.06.2026 15:50 Відповісти
Іди воюй ухілянт, і того ан73 також бери з собою.
02.06.2026 16:00 Відповісти
я там вже був ))) тож сиди там у поляків в коморі тихенько зелене неподобство
02.06.2026 16:04 Відповісти
В нас шо війна закінчилась? Якщо не інвалід, іди воюй ухілесисько
02.06.2026 16:14 Відповісти
ти українською не читаєш? ще раз для тих хто на бронепотягу - я там вже був. якщо треба уточнення списаний по ВЛК у 2024 році. 25.02.22 пішов сам мобілізації не підлягав. старший офіцерський склад, перші півроку виконував обов'язки звичайного стрільця, на нулю був, меньше ніж побратими але був, і на Херсонщині у 22у і під Соледаром у 23у...
А ти де країну захищав?
02.06.2026 16:29 Відповісти
За такий коментар тобі точно заплатять сьогодні в поза чергою
02.06.2026 16:07 Відповісти
А навіщо його бити? Якщо якийсь мутний типок в однострої хоче документи, а може це дрг?
02.06.2026 16:08 Відповісти
В мене є офіційна відстрочка по догляду, але краще подібним "тцкшникам" мені не попадатися. Бо мене вб'ють, але і я когось на тот світ з собою заберу, не дозволю знущатися над моєю гідністю.
02.06.2026 16:12 Відповісти
Ну не смеши, мы же не в раше, новости можно без цензуры почитать
02.06.2026 15:51 Відповісти
Все ж написано - попросив показати службові посвідчення, і почав знімати на телефон.
02.06.2026 15:51 Відповісти
Есть ТЦК и есть ОПГ. Последние обычно в масках.
02.06.2026 15:53 Відповісти
В чому різниця?, що ті, що ті порушують Закон та Конституцію, з подачі боневтіка- зрадника!
02.06.2026 16:37 Відповісти
Тому що ти мабуть "раба" ввімкнув, документи в них не просив показати. А треба, по закону вони повинні представитися.
02.06.2026 15:58 Відповісти
а нащо мені їх документи? вони мені проблем не створюють, нащо я буду одразу ставати в "позу"
02.06.2026 16:06 Відповісти
" "раба" ввімкнув" - він його не вимикає.
02.06.2026 16:07 Відповісти
це ти звідки з під мамкіної юбки пишеш?
02.06.2026 16:11 Відповісти
Що то воно таке, у вас в кацапії - "юбки"?
02.06.2026 16:20 Відповісти
окрім ціє помилки, у тебе інших зауважень немає. Це добре, знач я не помилився.....
02.06.2026 16:36 Відповісти
да і ще як ти там намалював "раба вмикнув". мені це не треба робити, бо раби то ухилянти, а це не до мене...
02.06.2026 16:07 Відповісти
Ті шо броні, інвалідності, непридатності, опікунства понакупляли також ухілянти чі тількі ті бідолагі які грошей не мають?
02.06.2026 16:16 Відповісти
Не обов'язково купляти ,якшо дійсно хворий, або маєш дійсного хворого близького родича.
02.06.2026 16:31 Відповісти
але ж ти до них не маєш відношення, чи не так?!
02.06.2026 16:34 Відповісти
Наверное бывшие беркуты, они зверски всегда себя вели
02.06.2026 15:47 Відповісти
А який в цьому був сенс окрім вибивання грошей? Хіба чоловік не казав що йому 61 рік? Бандформування якесь.
02.06.2026 15:49 Відповісти
Кожний хто дубасив діда має відповісти в суді і отримати, як мінімум, судимість, штраф і відшкодувати всі витрати постаждалого на відновлення здоровя. Це ж яким феєричним мудаком потрібно бути щоб бити людину похилого віку? Хай будуть прокляті в своїх дітях. Амінь.
02.06.2026 15:57 Відповісти
Потім дивуються, чому цих гестапівців ріжуть і стріляють. Ніяка кацапська пропаганда не завдає більшої шкоди.
02.06.2026 15:57 Відповісти
Скорее всего окажется, что это были не военнослужащие ТЦК , а "добровольные помощники ТЦК". С них и спрос.
02.06.2026 15:57 Відповісти
Нещасні інваліди-ветерани , з віями і манікюром (хто зрозумів той зрозумів)😁
02.06.2026 16:10 Відповісти
Ще гестапо з власними громадянами не проводились так безпричинно,що сталось з країною?
02.06.2026 15:58 Відповісти
"Керівництвом Рівненського обласного ТЦК та СП призначено службову перевірку. У разі встановлення причетності військовослужбовців ТЦК та СП до зазначеної події їх буде притягнуто до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства України" (((
Цікаво, яке саме покарання відповідно до законодавства їм світить??? В їхній черепушці чомусь виплила думка про вседозволеність і безкарність, тому і починають кошмарити. Напевно в ТЦК СП їм не пояснювали про права людей, а поставили план на "відлов". Якби саме тим ТЦКунам було внятно роз'яснено, що потрібно діяти в межах закону та власних повноважень, а в іншому випадку звільнення і велкам на ВЛК як звичайний громадянин, то можливо не настільки були б борзими.
02.06.2026 15:59 Відповісти
якщо б йому не було 61 рік то дії людоловів законні?
02.06.2026 15:59 Відповісти
Збираюся в відпустку в Київ.
Гардероб буде - шорти, гавайська сорочка, білі кеди без шкарпеток.
Ніяких кепок 5.11, ніяких підсумків, ніяких жетонів, ніяких тактичних годинників.
От і подивимося - від**мудохають мене ТЦКашники в балаклавах чи ні.
02.06.2026 16:01 Відповісти
Можуть бути різні варіанти ТЦКшних патрулів, тому шанс є...
02.06.2026 16:07 Відповісти
усе буде добре
перевірено
02.06.2026 16:13 Відповісти
дядьку бережи себе .
02.06.2026 16:15 Відповісти
Залежить від того, чи ти будешь в них просити пред'явити документи, чи мають вони право перевіряти)
02.06.2026 16:17 Відповісти
заодно перевірю, в кого з них є бойовий досвід, а в кого нема ))
02.06.2026 16:21 Відповісти
силоміць посадили до автомобіля Renault Duster

Американська класика - це лінкольн, а українська це рено дастер
02.06.2026 16:02 Відповісти
Яка набуй 122? Мусорня вже геть береги втратила! 122 там причепом вішати треба до 146 і 147! Чи вирішили корєшей тцкашників від тяжких статей відмазати?
02.06.2026 16:03 Відповісти
Знов працівники?
02.06.2026 16:05 Відповісти
Працівники інваліди-ветерани при чому.
02.06.2026 16:11 Відповісти
В чому була проблема показати 61-річному громадянину документи, де зазначений його вік, замість знімання на телефон?
Звичайно, бійка це за межами закону. Але чомуне показати?!
Мене за минулий тиждень тецекашники зупиняли двічі.
Спілкування тривало 15-20 секунд.
02.06.2026 16:10 Відповісти
Звичайно, бійка ВИКРАДЕННЯ!
02.06.2026 16:15 Відповісти
мабуть тому що є ст. 19 Конституції України.
02.06.2026 16:17 Відповісти
Бо по закону вони перші повинні пред'явити документи ,або представитися. Зеленський поставив Конституцію на паузу, але не всі громадяни хочуть так жити.
02.06.2026 16:20 Відповісти
Перед тим, як вимагати документи в людини, вони елементарно повинні були показати свої посвідчення, тим самим довести людині що вони не перевдягнені шахраї ( яких зараз розвелось докуя...)
02.06.2026 16:21 Відповісти
Мало того - повинна бути бодікамера, дві. І громадянин повинен подзвонити в СБУ і запитати чи дійсно такі люди працюють в тцк чи поліції. Їхні прикмети. Бо розвелось диверсійних розвід груп орків, нишпорять по всій Україні, маскуються під тцк.
02.06.2026 16:30 Відповісти
А вони показали документи??
02.06.2026 16:31 Відповісти
Колишніх кріпаків не буває: на Буковині мобілізували екс-громадянина України, який приїхав провідати родичів.

Чоловіка офіційно позбавили українського громадянства у 2017 році. Але тцкшники вирішили, що громадянства можна позбутися, а обовʼязок воювати за маєток Вови - вічний.

Тому, чоловіка спакували, виписали йому військовий квиток і вже відправили в учебку.
02.06.2026 16:12 Відповісти
Ну і він піде в СЗЧ і нічого йому не буде
02.06.2026 16:22 Відповісти
Цікаво, скільки таких розслідувань проти наших котиків ведеться. І скільки вироків за бандитизм у військовий час вже винесли суди.
02.06.2026 16:24 Відповісти
А якщо на афганців подивитись з іншого боку?!
Що вони виробляли з корінним населенням в тому Афганістані за наказом з масковії й особисто, - вбивці, мародера та окупанта Громова, що засів у Кабулі?!
Бумеранг повернувся через десятиріччя!
02.06.2026 16:31 Відповісти
Да им пох уже кого а пинать. Безнаказанность. Закончится война, в реке пойдут.
02.06.2026 16:36 Відповісти
 
 