На Рівненщині заявили про побиття 61-річного"афганця": поліція відкрила провадження, ТЦК проводить перевірку. ВIДЕО
У соцмережах поширилося відеозвернення та допис доньки 61-річного майора у відставці та учасника бойових дій в Афганістані Руслана Фараона з Рівненщини, яка заявила про побиття свого батька працівниками територіального центру комплектування.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це донька потерпілого написала Олена Фараон. Водночас офіційний коментар щодо ситуації оприлюднив Рівненський обласний ТЦК та СП. За інформацією жінки, інцидент стався 30 травня 2026 року близько 17:30 у Сарнах.
Увага! Ненормативна лексика!
Версія родини
За словами Олени Фараон, її батько їхав велосипедом, коли його зупинили чоловіки без військової форми та почали вимагати документи.
"Руслан Павлович попросив їх представитися, показати службові посвідчення та почав фіксувати події на телефон. Після цього від нього почали вимагати передати телефон і видалити відеозапис", – зазначає донька у своєму дописі.
Жінка стверджує, що після відмови її батька силоміць посадили до автомобіля Renault Duster.
У повідомленні також йдеться, що в автомобілі чоловікові нібито розпилили газовий балончик в очі та завдали ударів, після чого доставили до Сарненського районного ТЦК та СП.
За словами доньки, перебування чоловіка у ТЦК тривало близько двох годин.
"Перебування Руслана Павловича у ТЦК тривало близько двох годин, протягом яких його били, душили за шию, залякували, принижували, чинили психологічний тиск та змушували підписати пояснення про нібито алкогольне сп’яніння і документ про відсутність претензій", – йдеться у дописі.
Також родина стверджує, що після встановлення особи чоловіка та його статусу майора у відставці й учасника бойових дій в Афганістані на його адресу лунали образи та зневажливі висловлювання.
Чоловік перебуває в лікарні
За словами Олени Фараон, після інциденту її батька госпіталізували.
У дописі зазначається, що лікарі діагностували у нього перелом чотирьох ребер, пневмоторакс, черепно-мозкову травму та сліди удушення на шиї.
Родина повідомляє, що чоловік переніс оперативне втручання та наразі перебуває на стаціонарному лікуванні.
Також близькі заявляють, що всі тілесні ушкодження зафіксовані працівниками поліції, лікарями та судово-медичними експертами. До справи залучено адвоката.
Реакція поліції та ТЦК
У Рівненському обласному ТЦК та СП повідомили, що після появи інформації було призначено службову перевірку.
"Керівництвом Рівненського обласного ТЦК та СП призначено службову перевірку. У разі встановлення причетності військовослужбовців ТЦК та СП до зазначеної події їх буде притягнуто до відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства України", – йдеться у повідомленні.
У ТЦК також заявили, що зацікавлені в об’єктивному та неупередженому встановленні всіх обставин та сприятимуть правоохоронним органам у проведенні перевірки.
У поліції Рівненської області заяву за цим фактом зареєстрували 30 травня.
Наразі слідчі проводять досудове розслідування за ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України – умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Послав військового в лице на три букви;
Почав віщати путінську пропаганду та нарвався на воювавшого солдата, який убивав таких з тієї сторони;
Пручався силовим способом (це ті, хто хочуть, щоб їх примусово мобілізували суто по закону, а не без).
Слава вірним і чесним ТЦК
А ще більше мене смішать ухилєси які самі вочевидь вживу жодного ТЦКшника не зустрічали (інакше б давно були мобілізовані) але свято впевнені що вони просто гамселять всіх підряд.
А ти де країну захищав?
Цікаво, яке саме покарання відповідно до законодавства їм світить??? В їхній черепушці чомусь виплила думка про вседозволеність і безкарність, тому і починають кошмарити. Напевно в ТЦК СП їм не пояснювали про права людей, а поставили план на "відлов". Якби саме тим ТЦКунам було внятно роз'яснено, що потрібно діяти в межах закону та власних повноважень, а в іншому випадку звільнення і велкам на ВЛК як звичайний громадянин, то можливо не настільки були б борзими.
Гардероб буде - шорти, гавайська сорочка, білі кеди без шкарпеток.
Ніяких кепок 5.11, ніяких підсумків, ніяких жетонів, ніяких тактичних годинників.
От і подивимося - від**мудохають мене ТЦКашники в балаклавах чи ні.
перевірено
Американська класика - це лінкольн, а українська це рено дастер
Звичайно, бійка це за межами закону. Але чомуне показати?!
Мене за минулий тиждень тецекашники зупиняли двічі.
Спілкування тривало 15-20 секунд.
Чоловіка офіційно позбавили українського громадянства у 2017 році. Але тцкшники вирішили, що громадянства можна позбутися, а обовʼязок воювати за маєток Вови - вічний.
Тому, чоловіка спакували, виписали йому військовий квиток і вже відправили в учебку.
Що вони виробляли з корінним населенням в тому Афганістані за наказом з масковії й особисто, - вбивці, мародера та окупанта Громова, що засів у Кабулі?!
Бумеранг повернувся через десятиріччя!