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Новости смерть в ТЦК Незаконные действия ТЦК
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Зафиксировано 4 случая смерти мобилизованных в помещениях ТЦК, - Лубинец

тцк

В Украине зафиксировано уже, как минимум, четыре случая, когда незаконно задержанные граждане умирали непосредственно внутри зданий ТЦК и СП.

Об этом в эфире "Суспільне Студія" заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ.

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Лубинец прокомментировал проблему "бусификации". Мол, людей запихивают в микроавтобусы и вывозят в неизвестном направлении, после чего родственники могут несколько дней не иметь информации об их местонахождении.

Сведения о задержанных скрываются, и лишь спустя время правозащитникам удается установить, что человека насильно удерживают в конкретном помещении ТЦК и СП.

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Последствия действий ТЦК

Лубинец подчеркнул, что последствия таких действий военнослужащих ТЦК все чаще становятся трагическими. Нередко после пребывания в ТЦК граждане оказываются на больничных койках с тяжелыми травмами, и, как подчеркнул омбудсмен, госпитализация - это еще не самый худший исход.

"У нас есть случаи, когда после этого люди просто умерли. В помещениях ТЦК СП - по крайней мере, по моей информации, уже зафиксировано четыре случая, когда прямо в помещениях ТЦК СП люди просто умерли. По непонятным причинам, которые, к сожалению, потом даже не удается установить своими внутренними проверками", - заявил он.

По его словам,больше всего жалоб на противоправные действия со стороны ТЦК Офис омбудсмена получил из следующих областей: Одесской, Днепропетровской, Львовской, Закарпатской.

Омбудсмен добавил, что именно этот тотальный правовой нигилизм, применение грубой силы, незаконное удержание и смерти в ТЦК привели к результату: граждане Украины сейчас банально боятся процесса мобилизации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Ривненской области заявили об избиении 61-летнего "афганца": полиция открыла производство, ТЦК проводит проверку. ВИДЕО

Автор: 

смерть (9121) Лубинец Дмитрий (576) ТЦК (1136)
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Топ комментарии
+12
А скільки їх ще викинули з бусиків після смертельних побоїв...
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07.06.2026 16:37 Ответить
+9
Виникає тоді риторичне запитання, це вже буряти прийшли (так би мовити заздалегідь) чи свідоме безчинство з індульгенцією від влади? Часу ішак НІ РАЗУ не прокоментував безчинства тцк?
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07.06.2026 16:35 Ответить
+8
І хтось сів за це?
(Зараз вилізе адмін і мене забанить. Таке враження що йому тцкуни доплачують)
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07.06.2026 16:32 Ответить
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Одеська,Дніпотровська і Закарпатська?
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07.06.2026 16:32 Ответить
Ти дурне?
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07.06.2026 16:59 Ответить
Знак питання зайвий
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07.06.2026 17:09 Ответить
На зупинці у Києві, за раз, убиває більше Українців, бандюк за кермом!!
І нічого з ним мусорські з суддівськими, вдіяти не можуть, «НЄУВІНОУНИЙ»!!
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07.06.2026 16:38 Ответить
У всьому винні папєрєдніки, ми вже вас зрозуміли. А бубочка зеленоморда ваащє нє прі чьом.
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07.06.2026 16:55 Ответить
З 2014 році такого не було.
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07.06.2026 17:00 Ответить
Так,чекав спецом.
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07.06.2026 17:20 Ответить
І при чому тут логічна зміна назви структури.
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07.06.2026 17:03 Ответить
Львівська в 2019 голосувала за Порошенко...
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07.06.2026 17:26 Ответить
В основному бусифікатори працюють не в своїй громаді.... Прикомандировані з інших областей...😎
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07.06.2026 17:48 Ответить
ти сьогодні народився щоб накинути лайна? так ти ж тільки руці забрудниш
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07.06.2026 17:35 Ответить
Оцю цифру можна сміливо множити на 4, і це тільки що відомо! В скільки загинуло в катівнях тцк?? Ау, захисники тцк як ви це прокоментуєте?
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07.06.2026 16:32 Ответить
Спортзали закинутих шкіл чи підвали непрацюючих підприємств швидше всього "приміщеннями тцк" не рахуються...
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07.06.2026 16:45 Ответить
Знову ти прибіг сюди жалітися на гєрасімова? Що, за вхід на странус..у, гроші з вас вимагають?
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07.06.2026 17:39 Ответить
Тут грошей ти не отримаєш , чекай іншу новину, де бідних працівників тцк відгамселили кляті ухилянти.
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07.06.2026 17:40 Ответить
Вася, провітри мозок. " Тут", просто ресурс. А гроші виплачуть на ваших ведмедчуківських фермах. І тільки за креативність. Супервайзер от тебе перевірить і за халтуру, завтра на розводі- висіче
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07.06.2026 17:44 Ответить
тобі юзік платить за чистий унітаз, тобі норм.
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07.06.2026 18:07 Ответить
І хтось сів за це?
(Зараз вилізе адмін і мене забанить. Таке враження що йому тцкуни доплачують)
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07.06.2026 16:32 Ответить
І ще 344 не зафіксовано, бу Лубінець якось прокинувся аж на 5-й рік війни.
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07.06.2026 16:32 Ответить
Півтора роки тому його представника у Волинському обласному ТЦК прямим текстом послали у тривалу еротичну подорож. Прокинувся він чи ні, не має ані найменшого значення. Його стурбовані заяви просто ігноруються.
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07.06.2026 16:53 Ответить
Из новости неясно, за какой период. Небольшой "сопутствующий урон", для любителей.
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07.06.2026 16:32 Ответить
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07.06.2026 16:33 Ответить
До чого це ти саме під цією статтею розмістив?
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07.06.2026 17:40 Ответить
Конституція на Паузі.
Люди хотять забагато Прав, а міндічі в шоці - тут ледве ресурсів вистачає всьому племені династії будуввти..
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07.06.2026 17:48 Ответить
Виникає тоді риторичне запитання, це вже буряти прийшли (так би мовити заздалегідь) чи свідоме безчинство з індульгенцією від влади? Часу ішак НІ РАЗУ не прокоментував безчинства тцк?
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07.06.2026 16:35 Ответить
А скільки їх ще викинули з бусиків після смертельних побоїв...
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07.06.2026 16:37 Ответить
"З незрозумілих причин, які, на жаль, потім навіть не вдається встановити своїми внутрішніми перевірками" Джерело: https://censor.net/ua/n4007142
Більш наївної ідіотської заяви я давно не чув
Хто ж сам себе викриватиме у злочині, дурко ти уповноважене...
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07.06.2026 16:49 Ответить
4 випадки він нарахував? Зверху, де заголовок новини на цензорі(біля кількості переглядів та коментарів, там ще дата коли новина була опублікована) є посилання: новини - смерть в тцк - протиправні дії тцк. На самому верху сайту. Натисніть на посилання "смерть в тцк" і порахуйте скільки вийшло новин на цензорі з цієї теми. Їх там десятки.
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07.06.2026 16:50 Ответить
https://censor.net/ua/trend/990/smert-v-ttsk
Ось посилання. Це тільки ті випадки про які відомо. Лубінець не вміє користуватися інтернетом?
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07.06.2026 16:52 Ответить
Великий китайський (тобто "кнр") файрволл
У Охфісі якась цензура стоїть...))) свій "суверенний інтернет", як у чиновників пуйла
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07.06.2026 17:46 Ответить
смерти - это уже крайний случай, наиболее трагичный. а сам факт незаконного содержания граждан в непонятной структуре борцуна за права не интересует? это сейчас даже как нарушение не рассматривается, судя по всему?
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07.06.2026 16:54 Ответить
Така у нас вільна і демократична країна по ходу
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07.06.2026 17:05 Ответить
Значить було 400 мінімум і нічим це виправдали неможливо просто вбили людей, можливо навіть навмисно за непокору як і мого друга з онкологією довели до приступу - ледь відкачали хоча прекрасно знали про стан його здоров'я
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07.06.2026 16:56 Ответить
бусифікація це виходить ініціатива поганих тцкашників, а добра влада нічого не знає , наказів і розпоряджень бусифікувати простих хлопів не видає, і Лубянець з прєзіком нічого не знали. Такі ми всі наївні мля ...
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07.06.2026 17:01 Ответить
Боярство суцільно погане!!
Зюзя суцільно божествєнна роса
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07.06.2026 17:44 Ответить
Цікаво довідатися: чи по комусь із незаконно позбавлених волі були клопотання в суди по ст.206 КПК та які рішення приймали судді?

Тобто, чи зобов'язували доставити такого незаконно позбавленого волі, хто утримувався в місцях несвободи, в зал суду, щоб хоч подивитися?

Чи ховали голову в пісок - "це не КПК".

А що тоді?

На території, яку довірили пильнувати судді від утисків та визисків виконавчої влади, має бути реальний дієвий механізм контролю за свавіллям - хоч в мінімальному рівні: аби незаконно не позбавляли свободи.
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07.06.2026 17:17 Ответить
"Водночас, за даними правозахисників та медіа, зафіксовано близько 25 інцидентів, коли військовозобов'язані помирали невдовзі після затримання (дорогою до ТЦК, на ВЛК або під час транспортування до навчального центру). [https://www.facebook.com/suspilne.news/posts/%D0%B7-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D1%89%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B5-25-%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8/1230624605776867/ 1, 2]
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07.06.2026 17:22 Ответить
там порядок величини не вказано. після ,,щонайменше 4,, повинен стояти множник, х10² - x10³
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07.06.2026 17:23 Ответить
А скільки не зафіксовано, коли ''мобілізованого'' вивозили в посадку чи в учебку або в госпіталь
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07.06.2026 17:25 Ответить
Яскравий приклад, глибока осінь 2024 року, в 153 бригаді, жовторотий командир 25 років вивозить мобілізованих в поле при +8 тепла і вони в спальних мішках лягають спати, потім майже всі поїхали з двосторонньою пневмонією, яка в нього вавка була в голові, я хз.
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07.06.2026 17:34 Ответить
Чекаю на захисників тцк як вони ці 4(???) випадки пояснять...
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07.06.2026 17:32 Ответить
Нижче комент. ⬇️
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07.06.2026 17:43 Ответить
Знову Лубінець піариця на смертях військових, що вимушені утримувати позиції у кількостях удвічі меншої за штатну численьність. Російські тролі, як тут,допомагають Лубінцю окупантам завойовувати Україну..
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07.06.2026 17:37 Ответить
Дарма тужишся, пайку добову тобі тут не заплатять..
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07.06.2026 17:46 Ответить
Ну, звичайно, за такі відомості не платять ґишпанським ухилянтам. Треба лазити стадом по Мадріду з прапорами, дурними голосами волати "Ой смереко" та вимагати кордонів 91, а потім пробухати видані 50 ойро у сусідньому тапас-барі
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07.06.2026 17:52 Ответить
Ніхто з інвалідів не повернеться до Країни Мрій , поки тут зюзя зі швондерами. Просто людей з травмами і небезпечними хронічними болячками затримують. Є факти. Не галас з інтернету, а саме від близьких людей.
Коли мажори в спортзалах "живут свою лучшую жізнь" , видихатися без користі для оборони, ну явно не хочуть.
Режим військового zлочинця сирка і міндіча !!
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07.06.2026 17:41 Ответить
"...помирали безпосередньо всередині будівль ТЦК..." - а скільки померло у якихось лівих будівлях на кшталт покинутого дитячого садочка як у мене в районі, або лежать десь на дні водойм?
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07.06.2026 17:45 Ответить
 
 