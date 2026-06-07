Зафиксировано 4 случая смерти мобилизованных в помещениях ТЦК, - Лубинец
В Украине зафиксировано уже, как минимум, четыре случая, когда незаконно задержанные граждане умирали непосредственно внутри зданий ТЦК и СП.
Об этом в эфире "Суспільне Студія" заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ.
Лубинец прокомментировал проблему "бусификации". Мол, людей запихивают в микроавтобусы и вывозят в неизвестном направлении, после чего родственники могут несколько дней не иметь информации об их местонахождении.
Сведения о задержанных скрываются, и лишь спустя время правозащитникам удается установить, что человека насильно удерживают в конкретном помещении ТЦК и СП.
Последствия действий ТЦК
Лубинец подчеркнул, что последствия таких действий военнослужащих ТЦК все чаще становятся трагическими. Нередко после пребывания в ТЦК граждане оказываются на больничных койках с тяжелыми травмами, и, как подчеркнул омбудсмен, госпитализация - это еще не самый худший исход.
"У нас есть случаи, когда после этого люди просто умерли. В помещениях ТЦК СП - по крайней мере, по моей информации, уже зафиксировано четыре случая, когда прямо в помещениях ТЦК СП люди просто умерли. По непонятным причинам, которые, к сожалению, потом даже не удается установить своими внутренними проверками", - заявил он.
По его словам,больше всего жалоб на противоправные действия со стороны ТЦК Офис омбудсмена получил из следующих областей: Одесской, Днепропетровской, Львовской, Закарпатской.
Омбудсмен добавил, что именно этот тотальный правовой нигилизм, применение грубой силы, незаконное удержание и смерти в ТЦК привели к результату: граждане Украины сейчас банально боятся процесса мобилизации.
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І нічого з ним мусорські з суддівськими, вдіяти не можуть, «НЄУВІНОУНИЙ»!!
(Зараз вилізе адмін і мене забанить. Таке враження що йому тцкуни доплачують)
Люди хотять забагато Прав, а міндічі в шоці - тут ледве ресурсів вистачає всьому племені династії будуввти..
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наївноїідіотської заяви я давно не чув
Хто ж сам себе викриватиме у злочині, дурко ти уповноважене...
Ось посилання. Це тільки ті випадки про які відомо. Лубінець не вміє користуватися інтернетом?
У Охфісі якась цензура стоїть...))) свій "суверенний інтернет", як у чиновників пуйла
Зюзя суцільно божествєнна роса
Тобто, чи зобов'язували доставити такого незаконно позбавленого волі, хто утримувався в місцях несвободи, в зал суду, щоб хоч подивитися?
Чи ховали голову в пісок - "це не КПК".
А що тоді?
На території, яку довірили пильнувати судді від утисків та визисків виконавчої влади, має бути реальний дієвий механізм контролю за свавіллям - хоч в мінімальному рівні: аби незаконно не позбавляли свободи.
Коли мажори в спортзалах "живут свою лучшую жізнь" , видихатися без користі для оборони, ну явно не хочуть.
Режим військового zлочинця сирка і міндіча !!