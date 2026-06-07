Зафиксировано 4 случая смерти мобилизованных в помещениях ТЦК, - Лубинец

В Украине зафиксировано уже, как минимум, четыре случая, когда незаконно задержанные граждане умирали непосредственно внутри зданий ТЦК и СП.

Об этом в эфире "Суспільне Студія" заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, сообщает Цензор.НЕТ.

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Лубинец прокомментировал проблему "бусификации". Мол, людей запихивают в микроавтобусы и вывозят в неизвестном направлении, после чего родственники могут несколько дней не иметь информации об их местонахождении.

Сведения о задержанных скрываются, и лишь спустя время правозащитникам удается установить, что человека насильно удерживают в конкретном помещении ТЦК и СП.

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Последствия действий ТЦК

Лубинец подчеркнул, что последствия таких действий военнослужащих ТЦК все чаще становятся трагическими. Нередко после пребывания в ТЦК граждане оказываются на больничных койках с тяжелыми травмами, и, как подчеркнул омбудсмен, госпитализация - это еще не самый худший исход.

"У нас есть случаи, когда после этого люди просто умерли. В помещениях ТЦК СП - по крайней мере, по моей информации, уже зафиксировано четыре случая, когда прямо в помещениях ТЦК СП люди просто умерли. По непонятным причинам, которые, к сожалению, потом даже не удается установить своими внутренними проверками", - заявил он.

По его словам,больше всего жалоб на противоправные действия со стороны ТЦК Офис омбудсмена получил из следующих областей: Одесской, Днепропетровской, Львовской, Закарпатской.

Омбудсмен добавил, что именно этот тотальный правовой нигилизм, применение грубой силы, незаконное удержание и смерти в ТЦК привели к результату: граждане Украины сейчас банально боятся процесса мобилизации.

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