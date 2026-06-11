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Новости Выплаты военным
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Свириденко заявила, что концепцию армейской реформы представят в июле, - Гончаренко

Когда будет армейская реформа? В правительстве назвали новую дату

В правительстве заявили, что концепцию армейской реформы представят в июле.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

"Дорогие военнослужащие и члены их семей! Я знаю, что вы все ждете повышения денежного довольствия и сроков службы.

Знаю, что министр Федоров обещал представить концепцию в апреле, потом в мае, потом в июне. И знаю, что вы задаете вопрос: а где же эта концепция?

Отвечаю.

На согласительном совете премьер Свириденко заявила: будет в июле. Не сказала В КАКОМ ГОДУ. Но точно в июле.

Об этих контрактах, о деньгах забыл не только министр обороны (он бьет ракетами по российским НПЗ), но и президент Украины также. Скандал с Миндичем прошел в СМИ, так что и говорить об улучшении жизни военнослужащих не о чем", — отметил парламентарий.

Читайте: Федоров точно не ответил, где собирается брать деньги для увеличения зарплат военным, - нардеп Рахманин

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее в Минобороны заявили, что готовят конкретные шаги для повышения качества мобилизационного ресурса и изменения системы отбора, медкотроля и обучения.
  • В Минобороны заявили, что могут представить армейскую реформу в течение июня.
  • Ранее начальник Генштаба ВСУ Гнатов заявил, что правительство рассматривает несколько сценариев повышения денежного обеспечения военных. Предложения уже разработаны и находятся на этапе рассмотрения.

Читайте также: Выплаты военным в июне 2026 года: от чего зависит размер денежного обеспечения?

Автор: 

выплаты (765) военнослужащие (6511) Гончаренко (589) Свириденко Юлия (480)
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Топ комментарии
+4
так в травні обіцяли що в червні......зелені брехуни
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11.06.2026 15:46 Ответить
+3
Ну да, пока снова не вспомнят про Вову с пленок Миндичгейта и про его хатынку в "Династии" - про обещание военным можно снова забыть. А вспомнят про домик и Вову - можно снова пообещать. И так по кругу. Военным не привыкать к кидалову.
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11.06.2026 15:48 Ответить
+3
нагадало

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11.06.2026 15:58 Ответить
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так в травні обіцяли що в червні......зелені брехуни
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11.06.2026 15:46 Ответить
Ну да, пока снова не вспомнят про Вову с пленок Миндичгейта и про его хатынку в "Династии" - про обещание военным можно снова забыть. А вспомнят про домик и Вову - можно снова пообещать. И так по кругу. Военным не привыкать к кидалову.
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11.06.2026 15:48 Ответить
Концепція (від латинського conceptio - розуміння, система) - це загальний задум, провідна думка або система поглядів, що визначає спосіб розуміння певного явища, процесу чи об'єкта. Вона слугує "каркасом" для подальшого планування та дій.

тобто просто Zельоний словений понос ..і навіть не зараз ..а можливо у липні )))
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11.06.2026 15:55 Ответить
нагадало

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11.06.2026 15:58 Ответить
Знову Федорову треба дату на презентації міняти....Але скандал затих, тому суми обіцянок будуть зменшені, а то розкатали губи...
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11.06.2026 15:59 Ответить
на крові
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11.06.2026 16:02 Ответить
Так додали ж зп аж на 137 грн! Вам мало?
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11.06.2026 16:05 Ответить
Спочатку обіцяли на початок року; тепер обіцяють на липень...
Цікаво, а у липні що пообіцяють?
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11.06.2026 16:05 Ответить
В липні канікули оголосять, як у 2025 році. На 4 тижні. Бідосі втомились. Хоча, під час дії воєнного стану начебто парламентських канікул неповинно бути.
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11.06.2026 16:11 Ответить
Самий простий та дієвий спосіб - треба перестати платити ЗП депутатам та презу, їх помічникам та секретарям, виплачувати компенсації за оренду житла та авто. До тих пір, поки вони:
1. Не погасять всі заборгованості перед військовими.
2. Не приймуть та затвердять все, що стосується адекватного грошового/майнового забезпечення військових та членів їх родин.

Особливообдарованих, що не розуміють - організувати канікули на нулі.
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11.06.2026 16:06 Ответить
Пропонуєте депутатам покарати самих себе?
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11.06.2026 16:11 Ответить
Для цього є УС ВРУ, РП та НБУ.
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11.06.2026 16:18 Ответить
Є трохи ідей для реформи:

Замість звичайних бусів використовувати кемпери з чайником, холодильником, ліжком (це дозволить команді Офісу резерву+ тривалий час перебувати в автономному режимі, коли треба скажімо вичікувати в засідці ухилянта протягом кількох днів) і збільшеною кількістю посадочних місць (можна рідше заїжджати на базу для здачі добових поставок, відповідно росте ККД).

Поліції видати дрони з розпізнаванням обличчя. Ними облітати будинки й заглядати у вікна. Якщо є співпадіння виявленого обличчя з мордою ухилянта у базі даних, в квартиру перекривається подача води, електрики й усього іншого.

На кордоні з Румунією пуститити в рів крокодилів.
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11.06.2026 16:08 Ответить
Дроны уже в некоторых местах используют(без распознавания лица, пока что), частный сектор облетают, смотрят, где кто подходящий на огороде или по хозяйству во дворе возятся, потом уже целево подъезжают гоп-компанией.
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11.06.2026 16:27 Ответить
Два три тижні і буде...
Одні Обдристовичі...
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11.06.2026 16:13 Ответить
Це ще Шмигаль з Вовою обіцяли, що буде в першому кварталі. Потім Федоров з Вовою обіцяли, що буде в червні, але видно не судьба.
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11.06.2026 16:49 Ответить
Свириденко заявила...дальше читать бессмыслено.
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11.06.2026 16:59 Ответить
 
 