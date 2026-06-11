Свириденко заявила, что концепцию армейской реформы представят в июле, - Гончаренко
В правительстве заявили, что концепцию армейской реформы представят в июле.
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
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"Дорогие военнослужащие и члены их семей! Я знаю, что вы все ждете повышения денежного довольствия и сроков службы.
Знаю, что министр Федоров обещал представить концепцию в апреле, потом в мае, потом в июне. И знаю, что вы задаете вопрос: а где же эта концепция?
Отвечаю.
На согласительном совете премьер Свириденко заявила: будет в июле. Не сказала В КАКОМ ГОДУ. Но точно в июле.
Об этих контрактах, о деньгах забыл не только министр обороны (он бьет ракетами по российским НПЗ), но и президент Украины также. Скандал с Миндичем прошел в СМИ, так что и говорить об улучшении жизни военнослужащих не о чем", — отметил парламентарий.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее в Минобороны заявили, что готовят конкретные шаги для повышения качества мобилизационного ресурса и изменения системы отбора, медкотроля и обучения.
- В Минобороны заявили, что могут представить армейскую реформу в течение июня.
- Ранее начальник Генштаба ВСУ Гнатов заявил, что правительство рассматривает несколько сценариев повышения денежного обеспечения военных. Предложения уже разработаны и находятся на этапе рассмотрения.
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тобто просто Zельоний словений понос ..і навіть не зараз ..а можливо у липні )))
Цікаво, а у липні що пообіцяють?
1. Не погасять всі заборгованості перед військовими.
2. Не приймуть та затвердять все, що стосується адекватного грошового/майнового забезпечення військових та членів їх родин.
Особливообдарованих, що не розуміють - організувати канікули на нулі.
Замість звичайних бусів використовувати кемпери з чайником, холодильником, ліжком (це дозволить команді Офісу резерву+ тривалий час перебувати в автономному режимі, коли треба скажімо вичікувати в засідці ухилянта протягом кількох днів) і збільшеною кількістю посадочних місць (можна рідше заїжджати на базу для здачі добових поставок, відповідно росте ККД).
Поліції видати дрони з розпізнаванням обличчя. Ними облітати будинки й заглядати у вікна. Якщо є співпадіння виявленого обличчя з мордою ухилянта у базі даних, в квартиру перекривається подача води, електрики й усього іншого.
На кордоні з Румунією пуститити в рів крокодилів.
Одні Обдристовичі...