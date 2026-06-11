Свириденко заявила, что концепцию армейской реформы представят в июле, - Гончаренко

В правительстве заявили, что концепцию армейской реформы представят в июле.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

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"Дорогие военнослужащие и члены их семей! Я знаю, что вы все ждете повышения денежного довольствия и сроков службы.

Знаю, что министр Федоров обещал представить концепцию в апреле, потом в мае, потом в июне. И знаю, что вы задаете вопрос: а где же эта концепция?

Отвечаю.

На согласительном совете премьер Свириденко заявила: будет в июле. Не сказала В КАКОМ ГОДУ. Но точно в июле.

Об этих контрактах, о деньгах забыл не только министр обороны (он бьет ракетами по российским НПЗ), но и президент Украины также. Скандал с Миндичем прошел в СМИ, так что и говорить об улучшении жизни военнослужащих не о чем", — отметил парламентарий.

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Что предшествовало?

Напомним, ранее в Минобороны заявили, что готовят конкретные шаги для повышения качества мобилизационного ресурса и изменения системы отбора, медкотроля и обучения.

В Минобороны заявили, что могут представить армейскую реформу в течение июня.

Ранее начальник Генштаба ВСУ Гнатов заявил, что правительство рассматривает несколько сценариев повышения денежного обеспечения военных. Предложения уже разработаны и находятся на этапе рассмотрения.

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