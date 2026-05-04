Минобороны рассказало о реформе мобилизации: готовятся шаги по изменению отбора, ВВК и обучения

В Министерстве обороны Украины работают над системным решением, призванным исправить ошибки, допущенные при прохождении военно-медицинских комиссий, и повысить качество мобилизационного ресурса.

Об этом в ведомстве ответили на запрос hromadske, передает Цензор.НЕТ.

Изменения в ВВК

В Минобороны уверяют: процедура военно-медицинской экспертизы постепенно меняется. Мол, продолжается ее цифровизация, оптимизируются правила проведения медосмотров.

"В настоящее время ведется активная работа по анализу ошибок и недоразумений, которые имели место при проведении медицинского осмотра военно-врачебными комиссиями при ТЦК и СП, а также по разработке системного решения, которое позволит исправить допущенные и предотвратить новые ошибки в будущем", — говорится в ответе Минобороны.

Там отметили, что ВВК лишь определяет годность к службе, а значит, при отсутствии жалоб и медицинских документов о заболеваниях комиссия может ограничиться базовыми анализами и базовым осмотром врачей. Если же в заключении ВВК не учтено реальное состояние здоровья, его можно обжаловать в досудебном порядке (в региональной или Центральной ВВК) или через суд.

В то же время, насколько часто удается обжаловать постановления ВВК — такой статистики в Медицинских силах ВСУ не ведут. В ведомстве заверили: чтобы повысить качество проведения медосмотров, проверки проводятся. И созданы группы контроля за проведением ВВК.

За 2025 год проведено 318 проверок деятельности ВВК при ТЦК и СП. По результатам проведенной работы, в частности по итогам указанных проверок, переназначено (изменено) более 130 председателей ВВК. Министерство обороны Украины.

Потенциальные изменения

В Минобороны также заявили, что готовят конкретные шаги, чтобы повысить качество мобилизационного ресурса и изменить систему отбора, медкотроля и обучения. В частности:

Усовершенствовать обмен данными между системой "Оберег", базами данных Нацполиции и Госпогранслужбы (чтобы обеспечить мгновенную проверку актуального статуса лица на блокпостах и пунктах пропуска).

Обеспечить полноценное функционирование электронного кабинета в "Резерв+" (что позволит актуализировать контактные данные и место жительства без личного посещения ТЦК).

Внедрить доступ врачей ВВК к цифровым медицинским картам пациентов в гражданских учреждениях здравоохранения (чтобы объективно оценивать состояние здоровья и избегать ошибок при определении годности).

Перейти от массового оповещения к принципу профессионального соответствия. ТЦК и СП должны в приоритетном порядке привлекать специалистов конкретных профилей (водителей, связистов, медиков, ИТ-специалистов) в соответствии с актуальными потребностями подразделений Сил обороны.

Благодаря интеграции реестров обеспечить отображение в системе "Оберег" информации о гражданской профессии, образовании и реальном состоянии здоровья военнообязанного для эффективного планирования ресурса.

Отработать четкий механизм взаимодействия между ТЦК и СП, Нацполицией и органами военного управления.

"Это необходимо для внедрения системы таргетированного оповещения военнообязанных, что повысит эффективность мобилизационных мероприятий и снизит социальную напряженность", — резюмировали в Минобороны.

