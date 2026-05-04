Минобороны рассказало о реформе мобилизации: готовятся шаги по изменению отбора, ВВК и обучения

В Министерстве обороны Украины работают над системным решением, призванным исправить ошибки, допущенные при прохождении военно-медицинских комиссий, и повысить качество мобилизационного ресурса.

Изменения в ВВК

В Минобороны уверяют: процедура военно-медицинской экспертизы постепенно меняется. Мол, продолжается ее цифровизация, оптимизируются правила проведения медосмотров.

"В настоящее время ведется активная работа по анализу ошибок и недоразумений, которые имели место при проведении медицинского осмотра военно-врачебными комиссиями при ТЦК и СП, а также по разработке системного решения, которое позволит исправить допущенные и предотвратить новые ошибки в будущем", — говорится в ответе Минобороны.

Там отметили, что ВВК лишь определяет годность к службе, а значит, при отсутствии жалоб и медицинских документов о заболеваниях комиссия может ограничиться базовыми анализами и базовым осмотром врачей. Если же в заключении ВВК не учтено реальное состояние здоровья, его можно обжаловать в досудебном порядке (в региональной или Центральной ВВК) или через суд.

В то же время, насколько часто удается обжаловать постановления ВВК такой статистики в Медицинских силах ВСУ не ведут. В ведомстве заверили: чтобы повысить качество проведения медосмотров, проверки проводятся. И созданы группы контроля за проведением ВВК.

За 2025 год проведено 318 проверок деятельности ВВК при ТЦК и СП. По результатам проведенной работы, в частности по итогам указанных проверок, переназначено (изменено) более 130 председателей ВВК. Министерство обороны Украины.

Потенциальные изменения

В Минобороны также заявили, что готовят конкретные шаги, чтобы повысить качество мобилизационного ресурса и изменить систему отбора, медкотроля и обучения. В частности:

  • Усовершенствовать обмен данными между системой "Оберег", базами данных Нацполиции и Госпогранслужбы (чтобы обеспечить мгновенную проверку актуального статуса лица на блокпостах и пунктах пропуска).
  • Обеспечить полноценное функционирование электронного кабинета в "Резерв+" (что позволит актуализировать контактные данные и место жительства без личного посещения ТЦК).
  • Внедрить доступ врачей ВВК к цифровым медицинским картам пациентов в гражданских учреждениях здравоохранения (чтобы объективно оценивать состояние здоровья и избегать ошибок при определении годности).
  • Перейти от массового оповещения к принципу профессионального соответствия. ТЦК и СП должны в приоритетном порядке привлекать специалистов конкретных профилей (водителей, связистов, медиков, ИТ-специалистов) в соответствии с актуальными потребностями подразделений Сил обороны.
  • Благодаря интеграции реестров обеспечить отображение в системе "Оберег" информации о гражданской профессии, образовании и реальном состоянии здоровья военнообязанного для эффективного планирования ресурса.
  • Отработать четкий механизм взаимодействия между ТЦК и СП, Нацполицией и органами военного управления.

"Это необходимо для внедрения системы таргетированного оповещения военнообязанных, что повысит эффективность мобилизационных мероприятий и снизит социальную напряженность", — резюмировали в Минобороны.

Топ комментарии
Тобто будуть вибирати з хворих і косих дідів 50+ найменше хворих і найменш косих/кривих, отака "якість"? А може не треба було випускати 18..22 роки за кордон? Якому бовдуру це спало на думку?
04.05.2026 16:20 Ответить
Хворий? Лікуватись пробував?
04.05.2026 17:42 Ответить
Вірити цим істотам ? Чи не вірити?
04.05.2026 16:20 Ответить
Вірити цим істотам ? Чи не вірити?
04.05.2026 16:20 Ответить
Якщо пан належить до суїцидників73%, то треба ОБОВ'ЯЗКОВО ВІРИТИ та славити ЦАРЯ!
04.05.2026 18:16 Ответить
Що означа " вірити- невірити"? Всі розумні люди, ще у 22-му 23 роках постаралися всі записи про стан здоров'я виписки, результати обстежень і висновки приватних лікарів провести через державну медичну систему з відображенням офіційних діагнозів.

Більшість ніколи цього не робила. Приосить такий розумник папір від приватного лікаря на засідання ВЛК і ДУУЖЕ невдоволений, що " не прийняли".
Розуму не вистачає зрозуміти, що згідно законодавства ніяка державна медкомісія папери від приватних лікарів, ( інколи навіть від іноземних) розглядати не буде.
Хочеш, щоб твої болячи були враховані- займася цим питанням із сімейним лікарем і системними державними лікарнями зазделегідь.
Але це не про українців...
04.05.2026 21:01 Ответить
Випустили 18 -ти річних бо турботливі матусі почали вивозити 16 - 17 - ти річних - як зупинити?
04.05.2026 16:24 Ответить
>як зупинити?

закрити кордони?
04.05.2026 16:29 Ответить
Тому "бовдуру", який перенаправив гроші з виробництва ракет на "велике будівництво". Це спецоперація кремля через його агентів в українській владі.
04.05.2026 16:26 Ответить
Перше молодь тих років не брала участь ні в одних виборах і не має відповідати за корупцію та бардак що знизили військовий потенціал України через що орки і напали вважаючи легкою ціллю.

Друге їх мала кількість залишилась через те що вже багато часу виїзджають на навчання в ЄС.

Третє якщо втратимо молодь у держави немає майбутнього, уже масового починають завози індусів як робочу силу, ще втратити молодь то будемо не українці а банглеш чи індія.
04.05.2026 16:28 Ответить
Молодь, збережена у Європі, ніколи не повернеться. Вони більш гнучкі, мобільні, не мають зобов'язань в Україні.
Єдині, хто сюди приїде після закінчення війни - елітка. Синочки Порошенка, Веніславського, Садового прийдуть, щоб керувати залишками народа.
04.05.2026 20:22 Ответить
Оманському бовдуру
04.05.2026 16:43 Ответить
що, боїшся, що тебе призвуть? правильно пхай замість себе 18річних
04.05.2026 17:19 Ответить
У всіх нормальних країнах 18..22 роки призовний вік, чи ботва яка тут тільки сере?
04.05.2026 17:51 Ответить
а скільки тобі рочків?
04.05.2026 18:50 Ответить
Вибішують номерні пропагандисти совєцкого кріпацкого строя... Закрити, не випускати, повинні, ... Тьху!
21 сторіччя на дворі. Кожен знає що, де, як і чому відбувається. Кожний здатний прийняти рішення. Кожний робить те, що вважає правильним. Вважаєш, що треба воювати - іди і воюй. Вважаєш, що треба тікати - тікай. Порушуєш закон - неси відовідальність по закону. НЕ ЧІПАЙ ІНШИХ!
Що до 18 річних, то теперішнє покоління 18-річних - це діти, на відміну від 18-річних в тому ж совку. Відправляти примусово будь-кого на фронт, а особливо дитину - це злочин.
04.05.2026 18:10 Ответить
Пройдіться по "качалках" - там хлопці гарно готовляться до армії
04.05.2026 16:20 Ответить
Ну поїдуть по качалках, там більішсть списані від війська по хворобі або з трьома дітьми.

В моєму місті вже був тиждень таких рейдів і тільки 1 чоловіка знайшли на все велике місто, причому він з собою не мав документів, можливо навіть і має їх.
04.05.2026 16:24 Ответить
Так, у них інвалідності.
04.05.2026 16:30 Ответить
А ти не хочеш в качалку? Чи заздриш
04.05.2026 17:20 Ответить
Качаюсь - на дачі
04.05.2026 17:24 Ответить
А вони вміють то всьо робити ?
********
04.05.2026 16:35 Ответить
Яка за рахунком реформа?Рибакам хоть якісь посвідчення намалюйте з печатками для початку(їх можно накуй посилать з військовими квитками).Приберіть коррупцію і поверніть конституцію.Вроді все просто.
04.05.2026 16:38 Ответить
Ударим цифровизацией по несправедливости! По крайней мере заявим об этом).
04.05.2026 16:44 Ответить
Вешать лапшу на уши, это то что украинская власть умеет и умела делать лучше всего, при чём всегда...ну правда, на первое место я бы всё таки поставил умение тырить бабки у лохов ушастых...
04.05.2026 16:47 Ответить
За допущені помилки когось покарають ?
04.05.2026 16:54 Ответить
Самі себе?
04.05.2026 17:10 Ответить
Знову "ресурс"
04.05.2026 16:56 Ответить
Міністерстві оборони України працюють над системним рішенням, що має виправити допущені помилки під час проходження військово-лікарських комісій та підвищити якість мобілізаційного ресурсу. " Это ТрындеЦ НайпотужнеЙй заголовок! А до этого они, что делали? "Яйца чухали"?
04.05.2026 17:00 Ответить
А з тими ''старперами'' яких через помилки понабирали і тепер незнають куди їх притнути бо ніхто їх не хоче брати до себе в частину що будете робити? Може вже пора за подібні помилки до відповідальності притягувати!
04.05.2026 17:05 Ответить
Почніть з перевірки інвалідностей. Там не тільки прокурори.
04.05.2026 17:06 Ответить
Тобто ця вакханналія закінчиться? І устав перестануть порушувати?
04.05.2026 17:10 Ответить
Давайте згадаємо яка була мобілізація у роки Громадянської війни 1917-1921 роках. Заходить у селище армія, без різниці яка - Червона, Біла або Зелена. Збирають всіх чоловікив, кого знайшли, біля сараю, та пропонують залучитись до війська. Хто проти - всіх у стінки сараю в расход обнуляють. Бо знали, якщо зараз не підуть з ними, то через деякий час підуть на службу супротивнику.
Чому зараз не повернутись до цього досвіду? Озброєні Зондер-команди з ТЦК разом з Кордом обходять помешкання. Хто не відкриває сам, ломають двері. Всіх зібраних ведуть на підвал підписувати контракт на добровільну мобілізацію. Хто проти - назад з підвалу вивозить труповозка. Гарантую в наступни тижні аншлаги та велечезні черги біля обласних ТЦК з добровольців різного віку та досвіду.
04.05.2026 17:26 Ответить
Треба тоді вже відновити ЧК, НКВД, ГУЛАГ, щоб все було як в СССР, станемо УССР, а Зеля буде наш типу Сталін)
04.05.2026 18:00 Ответить
вже гулаг
04.05.2026 21:44 Ответить
Тоді і за саботаж при виробництві озброєння чи корупцію в органах влади одразу до стінки, а у нас відпускають. Треба починати з цього нововедення спочатку, так як це призводить до втрат особового складу і їх мотивації.
04.05.2026 18:43 Ответить
Приезжайте к нам, будете расстреливать. Я дам вам парабеллум
04.05.2026 18:46 Ответить
Батько Махно їде із синочками навчати.
04.05.2026 20:34 Ответить
Багато тексту, красивих й незрозумілих слів. Якесь "таргетоване оповіщення". Довелось шукати значення цього слова. Виявляється, що це вибірковість, вузька спрямованість. То це не можна було написати людськими словами? Обов"язково якусь незрозумілу ху%ню треба ліпити? Дегенерати!
04.05.2026 18:06 Ответить
Для того, щоб мобілізувати ІТ-спеціалістів, треба мати зарплати на рівні. А то мало того, що совковий ********** в ЗСУ, так ще й зарплати по 20 тис.
04.05.2026 18:08 Ответить
Ха ! Так ті айтішніки заброньовані.
04.05.2026 19:42 Ответить
Знов переміщення ліжок в борделі.
04.05.2026 18:20 Ответить
Масове порушення у військовій частині: до підрозділу потрапили 2 тисячі непридатних мобілізованих, - Решетилова Джерело: https://censor.net/ua/n3608941
Чи посадили бодай когось з комісій ВЛК, які признали придатними 2 тисячі непридатних осіб і таким способом знизили боєздатність ЗСУ?
04.05.2026 19:44 Ответить
І надати путіну преміальний доступ до Резервг++, щоб на флешках не носити.
04.05.2026 21:10 Ответить
підуть скоро по хатах. готуйтеся. подивимося чи тече в нас кров славних предків
04.05.2026 21:42 Ответить
у вас помилка у слові вібору, треба "відлову"
04.05.2026 21:58 Ответить
Ні слова про ГЕНОЦИД етнічних українців ((((((((((((((((((((((((((.
Ні слова про смертну кару для кримінальних мафіозних гаманців, які до цього причетні((((((((((((((((.
Від читання інфокалу і кидання інфокалом в гіффнюків, на усіх рівнях призначених гнидами з гаманцями - ніякого результату НЕ буде(((.
Бекання ЗЕ баранят і мовчання "ягнят" при владі(((
04.05.2026 22:02 Ответить
 
 