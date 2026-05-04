Минобороны рассказало о реформе мобилизации: готовятся шаги по изменению отбора, ВВК и обучения
В Министерстве обороны Украины работают над системным решением, призванным исправить ошибки, допущенные при прохождении военно-медицинских комиссий, и повысить качество мобилизационного ресурса.
Об этом в ведомстве ответили на запрос hromadske, передает Цензор.НЕТ.
Изменения в ВВК
В Минобороны уверяют: процедура военно-медицинской экспертизы постепенно меняется. Мол, продолжается ее цифровизация, оптимизируются правила проведения медосмотров.
"В настоящее время ведется активная работа по анализу ошибок и недоразумений, которые имели место при проведении медицинского осмотра военно-врачебными комиссиями при ТЦК и СП, а также по разработке системного решения, которое позволит исправить допущенные и предотвратить новые ошибки в будущем", — говорится в ответе Минобороны.
Там отметили, что ВВК лишь определяет годность к службе, а значит, при отсутствии жалоб и медицинских документов о заболеваниях комиссия может ограничиться базовыми анализами и базовым осмотром врачей. Если же в заключении ВВК не учтено реальное состояние здоровья, его можно обжаловать в досудебном порядке (в региональной или Центральной ВВК) или через суд.
В то же время, насколько часто удается обжаловать постановления ВВК — такой статистики в Медицинских силах ВСУ не ведут. В ведомстве заверили: чтобы повысить качество проведения медосмотров, проверки проводятся. И созданы группы контроля за проведением ВВК.
За 2025 год проведено 318 проверок деятельности ВВК при ТЦК и СП. По результатам проведенной работы, в частности по итогам указанных проверок, переназначено (изменено) более 130 председателей ВВК. Министерство обороны Украины.
Потенциальные изменения
В Минобороны также заявили, что готовят конкретные шаги, чтобы повысить качество мобилизационного ресурса и изменить систему отбора, медкотроля и обучения. В частности:
- Усовершенствовать обмен данными между системой "Оберег", базами данных Нацполиции и Госпогранслужбы (чтобы обеспечить мгновенную проверку актуального статуса лица на блокпостах и пунктах пропуска).
- Обеспечить полноценное функционирование электронного кабинета в "Резерв+" (что позволит актуализировать контактные данные и место жительства без личного посещения ТЦК).
- Внедрить доступ врачей ВВК к цифровым медицинским картам пациентов в гражданских учреждениях здравоохранения (чтобы объективно оценивать состояние здоровья и избегать ошибок при определении годности).
- Перейти от массового оповещения к принципу профессионального соответствия. ТЦК и СП должны в приоритетном порядке привлекать специалистов конкретных профилей (водителей, связистов, медиков, ИТ-специалистов) в соответствии с актуальными потребностями подразделений Сил обороны.
- Благодаря интеграции реестров обеспечить отображение в системе "Оберег" информации о гражданской профессии, образовании и реальном состоянии здоровья военнообязанного для эффективного планирования ресурса.
- Отработать четкий механизм взаимодействия между ТЦК и СП, Нацполицией и органами военного управления.
"Это необходимо для внедрения системы таргетированного оповещения военнообязанных, что повысит эффективность мобилизационных мероприятий и снизит социальную напряженность", — резюмировали в Минобороны.
Більшість ніколи цього не робила. Приосить такий розумник папір від приватного лікаря на засідання ВЛК і ДУУЖЕ невдоволений, що " не прийняли".
Розуму не вистачає зрозуміти, що згідно законодавства ніяка державна медкомісія папери від приватних лікарів, ( інколи навіть від іноземних) розглядати не буде.
Хочеш, щоб твої болячи були враховані- займася цим питанням із сімейним лікарем і системними державними лікарнями зазделегідь.
Але це не про українців...
закрити кордони?
Друге їх мала кількість залишилась через те що вже багато часу виїзджають на навчання в ЄС.
Третє якщо втратимо молодь у держави немає майбутнього, уже масового починають завози індусів як робочу силу, ще втратити молодь то будемо не українці а банглеш чи індія.
Єдині, хто сюди приїде після закінчення війни - елітка. Синочки Порошенка, Веніславського, Садового прийдуть, щоб керувати залишками народа.
21 сторіччя на дворі. Кожен знає що, де, як і чому відбувається. Кожний здатний прийняти рішення. Кожний робить те, що вважає правильним. Вважаєш, що треба воювати - іди і воюй. Вважаєш, що треба тікати - тікай. Порушуєш закон - неси відовідальність по закону. НЕ ЧІПАЙ ІНШИХ!
Що до 18 річних, то теперішнє покоління 18-річних - це діти, на відміну від 18-річних в тому ж совку. Відправляти примусово будь-кого на фронт, а особливо дитину - це злочин.
В моєму місті вже був тиждень таких рейдів і тільки 1 чоловіка знайшли на все велике місто, причому він з собою не мав документів, можливо навіть і має їх.
Чому зараз не повернутись до цього досвіду? Озброєні Зондер-команди з ТЦК разом з Кордом обходять помешкання. Хто не відкриває сам, ломають двері. Всіх зібраних ведуть на підвал підписувати контракт на добровільну мобілізацію. Хто проти - назад з підвалу вивозить труповозка. Гарантую в наступни тижні аншлаги та велечезні черги біля обласних ТЦК з добровольців різного віку та досвіду.
Чи посадили бодай когось з комісій ВЛК, які признали придатними 2 тисячі непридатних осіб і таким способом знизили боєздатність ЗСУ?
Ні слова про смертну кару для кримінальних мафіозних гаманців, які до цього причетні((((((((((((((((.
Від читання інфокалу і кидання інфокалом в гіффнюків, на усіх рівнях призначених гнидами з гаманцями - ніякого результату НЕ буде(((.
Бекання ЗЕ баранят і мовчання "ягнят" при владі(((