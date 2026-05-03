Упрощен порядок использования и доступ к обезболивающим на фронте, - Минобороны

Боевые медики теперь смогут использовать наркотические обезболивающие без лишней бюрократии: правительство официально заменило сложные гражданские нормы отчетности на упрощенные военные формы, в частности "Карточку раненого".

Об этом сообщает Министерство обороны, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как отмечается, это позволяет легально и быстро фиксировать использование препаратов непосредственно на поле боя.

Что изменилось

Кабинет Министров внес соответствующие изменения в Порядок приобретения, перевозки, хранения, отпуска, использования и уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в учреждениях здравоохранения.

Читайте также: В апреле зафиксировано снижение количества тяжелых ранений и ампутаций на фронте, - Сырский

Ключевым изменением является отказ от использования гражданских форм медицинской отчетности в боевых условиях. Вместо этого легитимизируется использование форм первичной учетной документации, утвержденных Минобороны (в частности, "Карточки раненого"). Эта норма будет действовать в течение военного положения и 60 дней после его прекращения.

Полномочия Минобороны

Кроме того, Минобороны делегированы полномочия самостоятельно определять требования к обеспечению наркотическими лекарственными средствами, психотропными веществами и прекурсорами в воинских частях. Это положение касается подразделений, выполняющих боевые задачи в районах ведения боевых действий или на временно оккупированных территориях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": ВСУ расширяют сеть подземных стабпунктов и нуждаются в большем количестве бронетранспорта для эвакуации раненых, - Сырский

Тем самым отменяется необходимость соблюдения требований мирного времени относительно хранения, использования и списания наркотических лекарственных средств, которые объективно невозможно выполнить в полевых условиях.