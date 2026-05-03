Новости Военная медицина
Упрощен порядок использования и доступ к обезболивающим на фронте, - Минобороны

Использование обезболивающих на фронте

Боевые медики теперь смогут использовать наркотические обезболивающие без лишней бюрократии: правительство официально заменило сложные гражданские нормы отчетности на упрощенные военные формы, в частности "Карточку раненого".

Как отмечается, это позволяет легально и быстро фиксировать использование препаратов непосредственно на поле боя.

Что изменилось

Кабинет Министров внес соответствующие изменения в Порядок приобретения, перевозки, хранения, отпуска, использования и уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в учреждениях здравоохранения.

Ключевым изменением является отказ от использования гражданских форм медицинской отчетности в боевых условиях. Вместо этого легитимизируется использование форм первичной учетной документации, утвержденных Минобороны (в частности, "Карточки раненого"). Эта норма будет действовать в течение военного положения и 60 дней после его прекращения.

Полномочия Минобороны

Кроме того, Минобороны делегированы полномочия самостоятельно определять требования к обеспечению наркотическими лекарственными средствами, психотропными веществами и прекурсорами в воинских частях. Это положение касается подразделений, выполняющих боевые задачи в районах ведения боевых действий или на временно оккупированных территориях.

Тем самым отменяется необходимость соблюдения требований мирного времени относительно хранения, использования и списания наркотических лекарственных средств, которые объективно невозможно выполнить в полевых условиях.

Блін, 12 років війни Судити усіх попередників
03.05.2026 12:28 Ответить
Яких? Протокол застосування наркоти, для медичних цілей, затверджений на підставі чинного законодавства. А закони міняє Верховна Рада... Це вони - "попередники"? Так цей протокол діє вже багато років - ще до початку війни, введений в дію...
03.05.2026 12:40 Ответить
Т Кабмін вніс зміни до порядку, не рада...тобто раніше йм до того діла не було
03.05.2026 13:32 Ответить
Кабмін міг внести зміни до "підзаконного акту" . Протокол ним і є. Значить, законодавчий акт не потребував змін...
03.05.2026 13:39 Ответить
ну тоды до чого ви лыпите верховну раду і закон?
03.05.2026 13:45 Ответить
Я не "лыплю", а пояснюю, що основою для діяльності, є Закон. Якщо положення підзаконного акту дозволяють внесення змін, для спрощення процедури застосування - то не бачу проблеми. Але, щоб оцінить це - треба знать як закон , так і підзаконний акт. А ні тобі, ні мені, їх положення, не знайомі...
03.05.2026 13:56 Ответить
У цьому випадку під знеболюючими розуміють наркоту. За прикладом Зє.
03.05.2026 13:28 Ответить
Пройшло 11 років московської війни…
Дієві зміни та зрушення у МОУ, це, як з 2014 року, лжереформи авакіна- яценюка у МВС ….
03.05.2026 16:07 Ответить
 
 