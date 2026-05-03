Новости Военная медицина
2 915 12

В апреле зафиксировано снижение количества тяжелых ранений и ампутаций на фронте, - Сырский

военные медики

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский держит под личным контролем вопрос повышения эффективности медицинского обеспечения войск, прежде всего в части поддержки подразделений, выполняющих задачи в районах ведения боевых действий.

Беседа с военными медиками

Как отмечается, Сырский привлек к беседе военных медиков всех уровней - от тактического звена до органов военного управления медицинским обеспечением.

Основная цель - обсудить ситуацию с мест, оценить реальное состояние возможностей медицинской службы, определить критические проблемы и выработать практические решения для их оперативного устранения.

Недостаточная укомплектованность медицинских подразделений

По его словам, на данный момент одним из ключевых вопросов остается недостаточная укомплектованность медицинских подразделений младшим медицинским персоналом, прежде всего боевыми медиками. Именно на них ложится основная нагрузка по оказанию тактической домедицинской помощи раненым непосредственно на передовой и в условиях затрудненной эвакуации.

Положительные тенденции

В то же время в апреле наблюдается определенная положительная динамика укомплектования медицинскими специалистами: по сравнению с мартом показатель вырос на 7%. В течение апреля было подготовлено 328 военнослужащих по медицинским специальностям, что позволило постепенно усилить возможности подразделений на тактическом уровне.

"Особое внимание уделено анализу структуры боевых травм. С учетом изменения тактики противника и широкого применения ударных БПЛА, FPV-дронов и баражирующих боеприпасов", - говорится в сообщении.

Сырский подчеркнул, что в апреле зафиксировано снижение количества тяжелых ранений. Также наблюдается положительная тенденция к уменьшению количества ампутаций.

"Это свидетельствует о постепенном улучшении качества оказания помощи на догоспитальных этапах, повышении уровня подготовки личного состава и лучшей осведомленности военнослужащих о своевременном применении жгутов", - отметил он.

С начала года войскам передано более 50 единиц медицинской техники. Вместе с тем вопрос обеспечения подразделений бронированными, полноприводными и высокомобильными эвакуационными платформами остается критически актуальным.

"Противник систематически нарушает нормы международного гуманитарного права, Женевские конвенции, законы и обычаи войны, целенаправленно поражая санитарный транспорт и медицинские эвакуационные средства. Только в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ с начала года было уничтожено пять санитарных эвакуационных автомобилей.

В условиях постоянной угрозы со стороны FPV-дронов, средств поражения с воздуха и высокой прозрачности поля боя особое значение приобретает обеспечение подразделений наземными роботизированными комплексами для передовой эвакуации, в частности платформами, оснащенными бронированными капсулами для транспортировки раненых. Работа в этом направлении продолжается. Параллельно продолжаются испытания тяжелых беспилотных авиационных систем для эвакуации раненых воздушным путем в сложных тактических условиях", - добавил главнокомандующий.

Задачи по развитию

По итогам совещания определены дальнейшие задачи по развитию системы медицинского обеспечения Вооруженных Сил Украины. Приоритетом остается укрепление потенциала передовой, повышение качества помощи на догоспитальном этапе, совершенствование маршрутизации раненых, наращивание эвакуационных возможностей и обеспечение непрерывности медицинской эвакуации на всех этапах.

медицина Александр Сырский война в Украине медицинская эвакуация
Топ комментарии
+10
Головком ,ти краще скажи КОЛИ МИ НЕ БУДЕМО ВТРАЧАТИ СВОЇ ТЕРИТОРІЇ ?І коли не будемо піаритись і брехати? Чому В ЗСУ погіршуєтьс дисціпліна збільшується кількість дизертирів7 Наші близькі гинуть,а тисячі здорових спортсмкнів,медійників розважаються--де СПРАВЕДЛИВА МОБІЛІЗАЦІЯ І ВІДПОЧИНОК ТИ ХТО ВОЮЄ НА НУЛІ?
03.05.2026 08:50 Ответить
+10
"Тепер нема ампутацій, тепер кацапи частіше добивають українців. Але це теж покращення, адже залишається менше людей, які потребують медичної допомоги!" - Сирський.
03.05.2026 09:01 Ответить
+6
Страшно уявити скільки знедолених!!
Через касапів та їхного російського кавеєнщіка гавнобородька 😡😡😡
Будь вони тріснуті навікі!! 🎼🙏🙏🙏
03.05.2026 09:21 Ответить
а скільки їх ще знедолять хсередини зелені покидьки, які будуть з ними поводити себе як зєліни дєди! знайдуть свій валаам, про решту - тупо забудуть що є інваліди.
03.05.2026 09:34 Ответить
Міндіч міндіч міндіч міндіч міндіч....
03.05.2026 09:22 Ответить
Шось я не поняв. Зниження кількості поранень - то ж заслуга мабуть не медиків, а когось іншого? Може кацапи просто менше стріляти стали. Чи за рахунок чого зменшення? Сподіваюсь не за рахунок смертей?
Ну а якщо зменшення тяжких поранень, то звичайно буде менше і кількість ампутацій. Сирський - вправний жонгльор цифрами?
03.05.2026 09:23 Ответить
Для нього тупо цинічно це статистика
03.05.2026 09:33 Ответить
Більше помирають.
03.05.2026 10:05 Ответить
Головне - не як голосують, а як рахують.
03.05.2026 09:24 Ответить
Від покращення меддопомоги на догоспітальному етапі кількість важких поранень не зменшується. Від цього зменшується смертність, кількість ускладнень, інвалідність, тривалість лікування. А важкі поранення були, є і залишаються важкими - небезпечними для життя в момент отримання. Сирський, ну, про нього уже і так достатньо сказано...
03.05.2026 18:07 Ответить
Як казав товариш мій , повезло вижити бо після поранення хватило ще сил вийти на точку евакуації , а не вийшов би то пропав безвісти
03.05.2026 21:55 Ответить
 
 