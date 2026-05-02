В Киеве стартовали бесплатные курсы по тактической медицине для гражданских лиц. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Киеве "Ветеранский корпус" начал проводить открытые бесплатные курсы по тактической медицине для гражданского населения, которые продлятся два дня.
Такая инициатива появилась в ответ на события 18 апреля, когда в столице произошло вооруженное нападение на гражданских лиц. Мероприятие проходит возле станции метро "Голосеевская".
Время: 13:00-18:00
В теоретической части инструкторы объясняют, как реагировать на критические ситуации, как оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим до прибытия скорой помощи, в частности, как останавливать сильное кровотечение.
После теории участники тренинга проходят практические занятия, а именно учатся тампонировать "рану" и накладывать жгут.
Мероприятие состоится 2-3 мая.
Участие бесплатное по предварительной регистрации.
