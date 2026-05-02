В Киеве стартовали бесплатные курсы по тактической медицине для гражданских лиц. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве "Ветеранский корпус" начал проводить открытые бесплатные курсы по тактической медицине для гражданского населения, которые продлятся два дня.

Такая инициатива появилась в ответ на события 18 апреля, когда в столице произошло вооруженное нападение на гражданских лиц. Мероприятие проходит возле станции метро "Голосеевская".

Место проведения: https://maps.app.goo.gl/eodH5dC9GaNWCa748?g_st=aw

Время: 13:00-18:00

В теоретической части инструкторы объясняют, как реагировать на критические ситуации, как оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим до прибытия скорой помощи, в частности, как останавливать сильное кровотечение.

курс такмед
После теории участники тренинга проходят практические занятия, а именно учатся тампонировать "рану" и накладывать жгут.

Мероприятие состоится 2-3 мая.

Участие бесплатное по предварительной регистрации: https://forms.gle/YtvXnnDHezhuSpyV6

Гарно так в палатках плитку поклали
02.05.2026 15:48 Ответить
Це потрібно було проводити за пів року рік до вторгення
02.05.2026 15:53 Ответить
На фото одні жінки. Чому б це?
02.05.2026 16:02 Ответить
Скоро будут одни жінки и иностранцы
02.05.2026 16:08 Ответить
Чоловіки воюють, кастрати вдома у мам під спідницями ховаються.
02.05.2026 16:11 Ответить
Ви до якої групи відноситесь?
02.05.2026 16:13 Ответить
Три роки, один місяць і чотири дні в ЗСУ. Не побував тільки в Херсонській області.
02.05.2026 16:22 Ответить
Моя повага, якщо це правда.
02.05.2026 16:29 Ответить
Вибачайте... Але що за ***** сталася з новинами від Цензор нету...? Ледь не кожен другий допис - це зашкварення... З 2014 року в Україні проводяться курси з так меду.. Вже 12 років , безкоштовно, бляха ... І , новина від Цензору ..... Що це за ХХХ уйня?
02.05.2026 16:25 Ответить
 
 