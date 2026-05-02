Стартували безкоштовні навчання з тактичної медицини для цивільних у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ветеранський корпус розпочав у Києві відкриті безкоштовні навчання з тактичної медицини для цивільного населення, які триватимуть два дні.

Така ініціатива з’явилася, як відповідь на події 18 квітня, коли у столиці стався збройний напад на цивільних. Захід проходить біля станції метро "Голосіївська".

Локація: https://maps.app.goo.gl/eodH5dC9GaNWCa748?g_st=aw

Час:13:00-18:00

На теоретичній частині інструктори пояснюють, як реагувати на критичні ситуації, як надавати першу медичну допомогу постраждалим, доки не прибуде швидка, зокрема зупиняти критичну кровотечу.









Після теорії присутні на тренінгу проходять практичні заняття, а саме вчаться тампонувати "рану" та накладати турнікет.

Захід триматиме 2-3 травня.

Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією: https://forms.gle/YtvXnnDHezhuSpyV6

