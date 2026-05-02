Стартували безкоштовні навчання з тактичної медицини для цивільних у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ветеранський корпус розпочав у Києві відкриті безкоштовні навчання з тактичної медицини для цивільного населення, які триватимуть два дні.

Така ініціатива з’явилася, як відповідь на події 18 квітня, коли у столиці стався збройний напад на цивільних. Захід проходить біля станції метро "Голосіївська".

Локація: https://maps.app.goo.gl/eodH5dC9GaNWCa748?g_st=aw

Час:13:00-18:00

На теоретичній частині інструктори пояснюють, як реагувати на критичні ситуації, як надавати першу медичну допомогу постраждалим, доки не прибуде швидка, зокрема зупиняти критичну кровотечу.

Після теорії присутні на тренінгу проходять практичні заняття, а саме вчаться тампонувати "рану" та накладати турнікет.

Захід триматиме 2-3 травня.

Участь безкоштовна за попередньою реєстрацією: https://forms.gle/YtvXnnDHezhuSpyV6

Гарно так в палатках плитку поклали
02.05.2026 15:48 Відповісти
Це потрібно було проводити за пів року рік до вторгення
02.05.2026 15:53 Відповісти
На фото одні жінки. Чому б це?
02.05.2026 16:02 Відповісти
Скоро будут одни жінки и иностранцы
02.05.2026 16:08 Відповісти
Чоловіки воюють, кастрати вдома у мам під спідницями ховаються.
02.05.2026 16:11 Відповісти
Ви до якої групи відноситесь?
02.05.2026 16:13 Відповісти
Три роки, один місяць і чотири дні в ЗСУ. Не побував тільки в Херсонській області.
02.05.2026 16:22 Відповісти
Моя повага, якщо це правда.
02.05.2026 16:29 Відповісти
Вибачайте... Але що за ***** сталася з новинами від Цензор нету...? Ледь не кожен другий допис - це зашкварення... З 2014 року в Україні проводяться курси з так меду.. Вже 12 років , безкоштовно, бляха ... І , новина від Цензору ..... Що це за ХХХ уйня?
02.05.2026 16:25 Відповісти
 
 