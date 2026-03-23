На 2026 рік БЗВП запланована у трьох країнах ЄС, але обсяги підготовки за кордоном скоротилися, - Генштаб

На 2026 рік заплановані заходи базової загальновійськової підготовки українських військовослужбовців на території трьох країн ЄС.

Про це у коментарі "Укрінформу" повідомив офіцер відділу взаємодії з медіа управління зв’язків з громадськістю Головного управління комунікацій ЗСУ майор Дмитро Лиховій, інформує Цензор.НЕТ.

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Підготовка військових за кордоном триватиме

"Збройні сили України за підтримки іноземних партнерів продовжують підготовку військовослужбовців ЗС України за кордоном. Ідеться про фахову підготовку на іноземних зразках озброєння та військової техніки, підготовку командирів-лідерів, головних сержантів, інструкторів, а також базову загальновійськову підготовку. Так, на 2026 рік сплановані заходи БЗВП на території трьох країн Європейського Союзу, які проводяться за підтримки загалом чотирьох держав-членів НАТО",- розповів Лиховій.

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Обсяги підготовки за кордоном скорочуються

Водночас він зауважив, що останні два роки обсяги проходження особовим складом БЗВП за кордоном помітно скоротилися, адже ЗСУ нарощують кількісні і якісні показники підготовки військовослужбовців на території України.

Підготовка значною мірою переноситься в більш безпечні регіони, а полігони посилюють заходи безпеки та розосереджуються. Також БЗВП частково відбувається на фондах бойових бригад.

За словами офіцера, вирішальне значення у зміні місць проведення БЗВП має краща інтеграція бойового досвіду в українських навчальних центрах нашими інструкторами. Також враховуються вимоги законодавства і нормативної бази багатьох країн ЄС та НАТО.

"Саме в Україні ми маємо змогу без зайвих клопотів проводити заняття з інтенсивним використанням дронів, засобів РЕБ, нічними стрільбами, заходами зміцнення психологічної стійкості воїнів тощо. Крім того, підготовка в Україні не потребує складної логістики", - пояснив Лиховій.

Він зауважив, що БЗВП українських військових за кордоном має низку плюсів:

якісна навчальна матеріально-технічна база;

відсутність перерв на тривоги;

хороші інструктори базового рівня.

Тому вишкіл військовослужбовців ЗСУ у країнах НАТО триває.

Водночас у Генштабі переконані, що Збройні сили України спроможні підготувати необхідні обсяги поповнення власними зусиллями - з адаптацією до вимог сучасної високотехнологічної війни, зі зростаючою складовою безпілотних систем та з використанням власного бойового досвіду. Він зібраний у шосте видання програми БЗВП, в якій зацікавлені й західні партнери.

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Оптимізація підготовки за кордоном

Крім того, Лиховій розповів, що відбулася кластеризація та оптимізація підготовки військовослужбовців ЗСУ за кордоном.

"Визначено короткі переліки країн-партнерів, які спеціалізуються на БЗВП, на підготовці командирів-лідерів, на фаховій, технічній підготовці тощо. Окремі країни-партнери переспрямовують власний ресурс для підготовки наших воїнів на території третіх країн, що забезпечує більш ефективне використання цього ресурсу - фінансового і матеріально-технічного",- сказав офіцер.

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Що передувало

Нагадаємо, що раніше заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ Євген Межевікін заявив, що Україна припиняє практику направлення військовослужбовців на базову підготовку за межі країни.

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