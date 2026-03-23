На 2026 год БОВП запланирована в трех странах ЕС, но объемы подготовки за рубежом сократились, - Генштаб
На 2026 год запланированы мероприятия по базовой общевойсковой подготовке украинских военнослужащих на территории трех стран ЕС.
Об этом в комментарии "Укринформу" сообщил офицер отдела взаимодействия со СМИ управления по связям с общественностью Главного управления коммуникаций ВСУ майор Дмитрий Лиховой, сообщает Цензор.НЕТ.
Подготовка военных за рубежом будет продолжаться
"Вооруженные силы Украины при поддержке иностранных партнеров продолжают подготовку военнослужащих ВС Украины за рубежом. Речь идет о профессиональной подготовке на иностранных образцах вооружения и военной техники, подготовке командиров-лидеров, старших сержантов, инструкторов, а также базовой общевойсковой подготовке. Так, на 2026 год запланированы мероприятия БОВП на территории трех стран Европейского Союза, которые проводятся при поддержке в общей сложности четырех государств-членов НАТО", — рассказал Лиховой.
Объемы подготовки за рубежом сокращаются
В то же время он отметил, что за последние два года объемы прохождения личным составом БОВП за рубежом заметно сократились, ведь ВСУ наращивают количественные и качественные показатели подготовки военнослужащих на территории Украины.
Подготовка в значительной степени переносится в более безопасные регионы, а полигоны усиливают меры безопасности и рассредоточиваются. Также БОВП частично проходит на базах боевых бригад.
По словам офицера, решающее значение в изменении мест проведения БОВП имеет лучшая интеграция боевого опыта в украинских учебных центрах нашими инструкторами. Также учитываются требования законодательства и нормативной базы многих стран ЕС и НАТО.
"Именно в Украине у нас есть возможность без лишних хлопот проводить занятия с интенсивным использованием дронов, средств РЭБ, ночными стрельбами, мероприятиями по укреплению психологической устойчивости воинов и т. д. Кроме того, подготовка в Украине не требует сложной логистики", — пояснил Лиховой.
Он отметил, что БОВП украинских военных за рубежом имеет ряд плюсов:
- качественная учебная материально-техническая база;
- отсутствие перерывов на тревоги;
- хорошие инструкторы базового уровня.
Поэтому обучение военнослужащих ВСУ в странах НАТО продолжается.
В то же время в Генштабе убеждены, что Вооруженные силы Украины способны подготовить необходимые объемы пополнения собственными силами — с адаптацией к требованиям современной высокотехнологичной войны, с растущей долей беспилотных систем и с использованием собственного боевого опыта. Он собран в шестом издании программы БОВП, в которой заинтересованы и западные партнеры.
Оптимизация подготовки за рубежом
Кроме того, Лиховой рассказал, что состоялась кластеризация и оптимизация подготовки военнослужащих ВСУ за рубежом.
"Определены краткие перечни стран-партнеров, которые специализируются на БОВП, на подготовке командиров-лидеров, на профессиональной, технической подготовке и т. д. Отдельные страны-партнеры перенаправляют собственные ресурсы для подготовки наших воинов на территории третьих стран, что обеспечивает более эффективное использование этих ресурсов — финансовых и материально-технических", — сказал офицер.
Что предшествовало
Напомним, что ранее заместитель начальника Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ Евгений Межевикин заявил, что Украина прекращает практику направления военнослужащих на базовую подготовку за пределы страны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль