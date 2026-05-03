У квітні зафіксовано зниження кількості тяжких поранень та ампутацій на фронті, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський тримає на особистому контролі питання підвищення ефективності медичного забезпечення військ, насамперед у частині підтримки підрозділів, які виконують завдання в районах ведення бойових дій.

Про це він повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

Розмова з військовими медиками

Як зазначається, Сирський залучив до розмови військових медиків усіх рівнів - від тактичної ланки до органів військового управління медичним забезпеченням.

Основна ціль - обговорити ситуацію з місць, оцінити реальний стан спроможностей медичної служби, визначити критичні проблеми та напрацювати практичні рішення для їх оперативного усунення.

Недостатня укомплектованість медичних підрозділів

За його словами, наразі одним із ключових питань залишається недостатня укомплектованість медичних підрозділів молодшим медичним персоналом, передусім бойовими медиками. Саме на них припадає основне навантаження з надання тактичної домедичної допомоги пораненим безпосередньо на передньому краї та в умовах ускладненої евакуації.

Позитивні тенденції

Водночас у квітні спостерігається певна позитивна динаміка комплектування медичними фахівцями: порівняно з березнем показник зріс на 7%. Упродовж квітня було підготовлено 328 військовослужбовців за медичними спеціальностями, що дозволило поступово посилити спроможності підрозділів на тактичному рівні.

"Окрему увагу приділено аналізу структури бойової травми. З урахуванням зміни тактики противника та широкого застосування ударних БпЛА, FPV-дронів і баражуючих боєприпасів", - йдеться у повідомленні.

Сирський наголосив, що у квітні зафіксовано зниження кількості тяжких поранень. Також спостерігається позитивна тенденція щодо зменшення кількості ампутацій.

"Це свідчить про поступове покращення якості надання допомоги на догоспітальних етапах, підвищення рівня підготовки особового складу та кращу обізнаність військовослужбовців щодо своєчасної конверсії турнікетів", - заевнив він.

Від початку року до військ передано понад 50 одиниць медичної техніки. Разом із тим питання забезпечення підрозділів броньованими, повнопривідними та високомобільними евакуаційними платформами залишається критично актуальним.

"Противник системно порушує норми міжнародного гуманітарного права, Женевські конвенції, закони та звичаї війни, цілеспрямовано уражаючи санітарний транспорт і медичні евакуаційні засоби. Лише в смузі відповідальності 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ від початку року було знищено п’ять санітарних евакуаційних автомобілів.

В умовах постійної загрози з боку FPV-дронів, засобів ураження з повітря та високої прозорості поля бою особливої ваги набуває забезпечення підрозділів наземними роботизованими комплексами для передової евакуації, зокрема платформами, оснащеними броньованими капсулами для транспортування поранених. Робота в цьому напрямі триває. Паралельно продовжуються випробування важких безпілотних авіаційних систем для евакуації поранених повітряним шляхом у складних тактичних умовах", - додав головком.

Завдання щодо розвитку

За підсумками наради визначено подальші завдання щодо розвитку системи медичного забезпечення Збройних Сил України. Пріоритетом залишається посилення спроможностей переднього краю, підвищення якості допомоги на догоспітальному етапі, удосконалення маршрутизації поранених, нарощування евакуаційних спроможностей та забезпечення безперервності медичної евакуації на всіх етапах.