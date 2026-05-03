Спрощено порядок використання та доступ до знеболювальних на фронті, - Міноборони

Бойові медики тепер зможуть використовувати наркотичні знеболювальні без зайвої бюрократії: уряд офіційно замінив складні цивільні норми звітності на спрощені військові форми, зокрема "Картку пораненого".

Про це повідомляє Міністерство оборони, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, це дозволяє легально та швидко фіксувати використання препаратів безпосередньо на полі бою.

Що змінилося

Кабінет Міністрів вніс відповідні зміни до Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я.

Також читайте: У квітні зафіксовано зниження кількості тяжких поранень та ампутацій на фронті, - Сирський

Ключовою зміною є відмова від використання цивільних форм медичної звітності в бойових умовах. Натомість легітимізується використання форм первинної облікової документації, затверджених Міноборони (зокрема, "Картки пораненого"). Ця норма діятиме протягом воєнного стану та 60 днів після його припинення.

Повноваження Міноборони

Крім того, Міноборони делеговані повноваження самостійно визначати вимоги до забезпечення наркотичними лікарськими засобами, психотропними речовинами і прекурсорами у військових частинах. Це положення стосується підрозділів, що виконують бойові завдання у районах ведення бойових дій або на тимчасово окупованих територіях.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ розширюють мережу підземних стабпунктів і потребують більше бронетранспорту для евакуації поранених, - Сирський

Тим самим скасовується необхідність дотримання вимог мирного часу щодо зберігання, використання та списання наркотичних лікарських засобів, які є об’єктивно неможливими для виконання в польових умовах.