Новини Військова медицина
Спрощено порядок використання та доступ до знеболювальних на фронті, - Міноборони

Бойові медики тепер зможуть використовувати наркотичні знеболювальні без зайвої бюрократії: уряд офіційно замінив складні цивільні норми звітності на спрощені військові форми, зокрема "Картку пораненого".

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Як зазначається, це дозволяє легально та швидко фіксувати використання препаратів безпосередньо на полі бою.

Що змінилося

Кабінет Міністрів вніс відповідні зміни до Порядку придбання, перевезення, зберігання, відпуску, використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у закладах охорони здоров’я.

Ключовою зміною є відмова від використання цивільних форм медичної звітності в бойових умовах. Натомість легітимізується використання форм первинної облікової документації, затверджених Міноборони (зокрема, "Картки пораненого"). Ця норма діятиме протягом воєнного стану та 60 днів після його припинення.

Повноваження Міноборони

Крім того, Міноборони делеговані повноваження самостійно визначати вимоги до забезпечення наркотичними лікарськими засобами, психотропними речовинами і прекурсорами у військових частинах. Це положення стосується підрозділів, що виконують бойові завдання у районах ведення бойових дій або на тимчасово окупованих територіях.

Тим самим скасовується необхідність дотримання вимог мирного часу щодо зберігання, використання та списання наркотичних лікарських засобів, які є об’єктивно неможливими для виконання в польових умовах.

Блін, 12 років війни Судити усіх попередників
03.05.2026 12:28 Відповісти
Яких? Протокол застосування наркоти, для медичних цілей, затверджений на підставі чинного законодавства. А закони міняє Верховна Рада... Це вони - "попередники"? Так цей протокол діє вже багато років - ще до початку війни, введений в дію...
03.05.2026 12:40 Відповісти
Т Кабмін вніс зміни до порядку, не рада...тобто раніше йм до того діла не було
03.05.2026 13:32 Відповісти
Кабмін міг внести зміни до "підзаконного акту" . Протокол ним і є. Значить, законодавчий акт не потребував змін...
03.05.2026 13:39 Відповісти
ну тоды до чого ви лыпите верховну раду і закон?
03.05.2026 13:45 Відповісти
Я не "лыплю", а пояснюю, що основою для діяльності, є Закон. Якщо положення підзаконного акту дозволяють внесення змін, для спрощення процедури застосування - то не бачу проблеми. Але, щоб оцінить це - треба знать як закон , так і підзаконний акт. А ні тобі, ні мені, їх положення, не знайомі...
03.05.2026 13:56 Відповісти
У цьому випадку під знеболюючими розуміють наркоту. За прикладом Зє.
03.05.2026 13:28 Відповісти
Пройшло 11 років московської війни…
Дієві зміни та зрушення у МОУ, це, як з 2014 року, лжереформи авакіна- яценюка у МВС ….
03.05.2026 16:07 Відповісти
 
 