Міноборони розповіло про реформу мобілізації: готуються кроки для зміни відбору, ВЛК та навчання

У Міністерстві оборони України працюють над системним рішенням, що має виправити допущені помилки під час проходження військово-лікарських комісій та підвищити якість мобілізаційного ресурсу.

Про це у відомстві відповіли на запит hromadske, передає Цензор.НЕТ.

Зміни у ВЛК

У Міноборони запевняють: процедура військово-лікарської експертизи поступово змінюється. Мовляв, триває її цифровізація, оптимізуються правила проведення медоглядів.

"Наразі триває активна робота щодо аналізу похибок та непорозумінь, які мали місце під час проведення медичного огляду військово-лікарськими комісіями при ТЦК та СП, та розробки системного рішення, що дасть змогу виправити допущені та запобігти новим помилкам у майбутньому", - йдеться у відповіді Міноборони.

Там зауважили, що ВЛК лише визначає придатність до служби, а отже, за відсутності скарг і медичних документів про хвороби комісія може обмежитися базовими аналізами й базовим оглядом лікарів. Якщо ж у висновку ВЛК не враховано реального стану здоров’я, його можна оскаржити в досудовому порядку (у регіональній або Центральній ВЛК) або через суд.

Водночас наскільки часто вдається оскаржувати постанови ВЛК такої статистики в Медичних силах ЗСУ не ведуть. У відомстві запевнили: аби підвищити якість проведення медоглядів, перевірки проводять. І створені групи контролю за проведенням ВЛК.

За 2025 рік проведено 318 перевірок діяльності ВЛК при ТЦК та СП. За результатами проведеної роботи, зокрема за підсумками зазначених перевірок, перепризначено (змінено) понад 130 голів ВЛК.Міністерство оборони України.

Потенційні зміни

У Міноборони також заявили, що готують конкретні кроки, аби підвищити якість мобілізаційного ресурсу та змінити систему відбору, медконтролю й навчання. Зокрема:

  • Вдосконалити обмін даними між системою "Оберіг", базами даних Нацполіції й Держприкордонслужби (щоб забезпечити миттєву перевірку актуального статусу особи на блокпостах і пунктах пропуску).
  • Забезпечити повноцінне функціонування електронного кабінету в "Резерв+" (що дасть змогу актуалізувати контактні дані й місце проживання без особистого відвідування ТЦК).
  • Впровадити доступ лікарів ВЛК до цифрових медичних історій пацієнтів у цивільних закладах охорони здоров’я (щоб об’єктивно оцінювати стан здоров’я й уникати помилок під час визначення придатності).
  • Перейти від масового оповіщення до принципу професійної відповідності. ТЦК та СП мають пріоритетно залучати фахівців конкретних профілів (водіїв, зв’язківців, медиків, ІТ-спеціалістів) відповідно до актуальних потреб підрозділів Сил оборони.
  • Завдяки інтеграції реєстрів забезпечити відображення в системі "Оберіг" інформації про цивільну професію, освіту й реальний стан здоров'я військовозобов'язаного для ефективного планування ресурсу.
  • Відпрацювати чіткий механізм взаємодії між ТЦК та СП, Нацполіцією та органами військового управління.

"Це необхідно для впровадження системи таргетованого оповіщення військовозобов’язаних, що підвищить ефективність мобілізаційних заходів та зменшить соціальну напругу", - резюмували в Міноборони.

Міноборони реформи мобілізація військово-лікарська комісія ТЦК та СП
Тобто будуть вибирати з хворих і косих дідів 50+ найменше хворих і найменш косих/кривих, отака "якість"? А може не треба було випускати 18..22 роки за кордон? Якому бовдуру це спало на думку?
04.05.2026 16:20 Відповісти
Хворий? Лікуватись пробував?
04.05.2026 17:42 Відповісти
Вірити цим істотам ? Чи не вірити?
04.05.2026 16:20 Відповісти
Вірити цим істотам ? Чи не вірити?
показати весь коментар
04.05.2026 16:20 Відповісти
Якщо пан належить до суїцидників73%, то треба ОБОВ'ЯЗКОВО ВІРИТИ та славити ЦАРЯ!
показати весь коментар
04.05.2026 18:16 Відповісти
Що означа " вірити- невірити"? Всі розумні люди, ще у 22-му 23 роках постаралися всі записи про стан здоров'я виписки, результати обстежень і висновки приватних лікарів провести через державну медичну систему з відображенням офіційних діагнозів.

Більшість ніколи цього не робила. Приосить такий розумник папір від приватного лікаря на засідання ВЛК і ДУУЖЕ невдоволений, що " не прийняли".
Розуму не вистачає зрозуміти, що згідно законодавства ніяка державна медкомісія папери від приватних лікарів, ( інколи навіть від іноземних) розглядати не буде.
Хочеш, щоб твої болячи були враховані- займася цим питанням із сімейним лікарем і системними державними лікарнями зазделегідь.
Але це не про українців...
показати весь коментар
04.05.2026 21:01 Відповісти
Випустили 18 -ти річних бо турботливі матусі почали вивозити 16 - 17 - ти річних - як зупинити?
показати весь коментар
04.05.2026 16:24 Відповісти
>як зупинити?

закрити кордони?
показати весь коментар
04.05.2026 16:29 Відповісти
Тому "бовдуру", який перенаправив гроші з виробництва ракет на "велике будівництво". Це спецоперація кремля через його агентів в українській владі.
показати весь коментар
04.05.2026 16:26 Відповісти
Перше молодь тих років не брала участь ні в одних виборах і не має відповідати за корупцію та бардак що знизили військовий потенціал України через що орки і напали вважаючи легкою ціллю.

Друге їх мала кількість залишилась через те що вже багато часу виїзджають на навчання в ЄС.

Третє якщо втратимо молодь у держави немає майбутнього, уже масового починають завози індусів як робочу силу, ще втратити молодь то будемо не українці а банглеш чи індія.
показати весь коментар
04.05.2026 16:28 Відповісти
Молодь, збережена у Європі, ніколи не повернеться. Вони більш гнучкі, мобільні, не мають зобов'язань в Україні.
Єдині, хто сюди приїде після закінчення війни - елітка. Синочки Порошенка, Веніславського, Садового прийдуть, щоб керувати залишками народа.
показати весь коментар
04.05.2026 20:22 Відповісти
Оманському бовдуру
показати весь коментар
04.05.2026 16:43 Відповісти
що, боїшся, що тебе призвуть? правильно пхай замість себе 18річних
показати весь коментар
04.05.2026 17:19 Відповісти
У всіх нормальних країнах 18..22 роки призовний вік, чи ботва яка тут тільки сере?
показати весь коментар
04.05.2026 17:51 Відповісти
а скільки тобі рочків?
показати весь коментар
04.05.2026 18:50 Відповісти
Вибішують номерні пропагандисти совєцкого кріпацкого строя... Закрити, не випускати, повинні, ... Тьху!
21 сторіччя на дворі. Кожен знає що, де, як і чому відбувається. Кожний здатний прийняти рішення. Кожний робить те, що вважає правильним. Вважаєш, що треба воювати - іди і воюй. Вважаєш, що треба тікати - тікай. Порушуєш закон - неси відовідальність по закону. НЕ ЧІПАЙ ІНШИХ!
Що до 18 річних, то теперішнє покоління 18-річних - це діти, на відміну від 18-річних в тому ж совку. Відправляти примусово будь-кого на фронт, а особливо дитину - це злочин.
показати весь коментар
04.05.2026 18:10 Відповісти
Пройдіться по "качалках" - там хлопці гарно готовляться до армії
показати весь коментар
04.05.2026 16:20 Відповісти
Ну поїдуть по качалках, там більішсть списані від війська по хворобі або з трьома дітьми.

В моєму місті вже був тиждень таких рейдів і тільки 1 чоловіка знайшли на все велике місто, причому він з собою не мав документів, можливо навіть і має їх.
показати весь коментар
04.05.2026 16:24 Відповісти
Так, у них інвалідності.
показати весь коментар
04.05.2026 16:30 Відповісти
А ти не хочеш в качалку? Чи заздриш
показати весь коментар
04.05.2026 17:20 Відповісти
Качаюсь - на дачі
показати весь коментар
04.05.2026 17:24 Відповісти
А вони вміють то всьо робити ?
********
показати весь коментар
04.05.2026 16:35 Відповісти
Яка за рахунком реформа?Рибакам хоть якісь посвідчення намалюйте з печатками для початку(їх можно накуй посилать з військовими квитками).Приберіть коррупцію і поверніть конституцію.Вроді все просто.
показати весь коментар
04.05.2026 16:38 Відповісти
Ударим цифровизацией по несправедливости! По крайней мере заявим об этом).
показати весь коментар
04.05.2026 16:44 Відповісти
Вешать лапшу на уши, это то что украинская власть умеет и умела делать лучше всего, при чём всегда...ну правда, на первое место я бы всё таки поставил умение тырить бабки у лохов ушастых...
показати весь коментар
04.05.2026 16:47 Відповісти
За допущені помилки когось покарають ?
показати весь коментар
04.05.2026 16:54 Відповісти
Самі себе?
показати весь коментар
04.05.2026 17:10 Відповісти
Знову "ресурс"
показати весь коментар
04.05.2026 16:56 Відповісти
Міністерстві оборони України працюють над системним рішенням, що має виправити допущені помилки під час проходження військово-лікарських комісій та підвищити якість мобілізаційного ресурсу. " Это ТрындеЦ НайпотужнеЙй заголовок! А до этого они, что делали? "Яйца чухали"?
показати весь коментар
04.05.2026 17:00 Відповісти
А з тими ''старперами'' яких через помилки понабирали і тепер незнають куди їх притнути бо ніхто їх не хоче брати до себе в частину що будете робити? Може вже пора за подібні помилки до відповідальності притягувати!
показати весь коментар
04.05.2026 17:05 Відповісти
Почніть з перевірки інвалідностей. Там не тільки прокурори.
показати весь коментар
04.05.2026 17:06 Відповісти
Тобто ця вакханналія закінчиться? І устав перестануть порушувати?
показати весь коментар
04.05.2026 17:10 Відповісти
Давайте згадаємо яка була мобілізація у роки Громадянської війни 1917-1921 роках. Заходить у селище армія, без різниці яка - Червона, Біла або Зелена. Збирають всіх чоловікив, кого знайшли, біля сараю, та пропонують залучитись до війська. Хто проти - всіх у стінки сараю в расход обнуляють. Бо знали, якщо зараз не підуть з ними, то через деякий час підуть на службу супротивнику.
Чому зараз не повернутись до цього досвіду? Озброєні Зондер-команди з ТЦК разом з Кордом обходять помешкання. Хто не відкриває сам, ломають двері. Всіх зібраних ведуть на підвал підписувати контракт на добровільну мобілізацію. Хто проти - назад з підвалу вивозить труповозка. Гарантую в наступни тижні аншлаги та велечезні черги біля обласних ТЦК з добровольців різного віку та досвіду.
показати весь коментар
04.05.2026 17:26 Відповісти
Треба тоді вже відновити ЧК, НКВД, ГУЛАГ, щоб все було як в СССР, станемо УССР, а Зеля буде наш типу Сталін)
показати весь коментар
04.05.2026 18:00 Відповісти
вже гулаг
показати весь коментар
04.05.2026 21:44 Відповісти
Тоді і за саботаж при виробництві озброєння чи корупцію в органах влади одразу до стінки, а у нас відпускають. Треба починати з цього нововедення спочатку, так як це призводить до втрат особового складу і їх мотивації.
показати весь коментар
04.05.2026 18:43 Відповісти
Приезжайте к нам, будете расстреливать. Я дам вам парабеллум
показати весь коментар
04.05.2026 18:46 Відповісти
Батько Махно їде із синочками навчати.
показати весь коментар
04.05.2026 20:34 Відповісти
Багато тексту, красивих й незрозумілих слів. Якесь "таргетоване оповіщення". Довелось шукати значення цього слова. Виявляється, що це вибірковість, вузька спрямованість. То це не можна було написати людськими словами? Обов"язково якусь незрозумілу ху%ню треба ліпити? Дегенерати!
показати весь коментар
04.05.2026 18:06 Відповісти
Для того, щоб мобілізувати ІТ-спеціалістів, треба мати зарплати на рівні. А то мало того, що совковий ********** в ЗСУ, так ще й зарплати по 20 тис.
показати весь коментар
04.05.2026 18:08 Відповісти
Ха ! Так ті айтішніки заброньовані.
показати весь коментар
04.05.2026 19:42 Відповісти
Знов переміщення ліжок в борделі.
показати весь коментар
04.05.2026 18:20 Відповісти
Масове порушення у військовій частині: до підрозділу потрапили 2 тисячі непридатних мобілізованих, - Решетилова Джерело: https://censor.net/ua/n3608941
Чи посадили бодай когось з комісій ВЛК, які признали придатними 2 тисячі непридатних осіб і таким способом знизили боєздатність ЗСУ?
показати весь коментар
04.05.2026 19:44 Відповісти
І надати путіну преміальний доступ до Резервг++, щоб на флешках не носити.
показати весь коментар
04.05.2026 21:10 Відповісти
підуть скоро по хатах. готуйтеся. подивимося чи тече в нас кров славних предків
показати весь коментар
04.05.2026 21:42 Відповісти
у вас помилка у слові вібору, треба "відлову"
показати весь коментар
04.05.2026 21:58 Відповісти
Ні слова про ГЕНОЦИД етнічних українців ((((((((((((((((((((((((((.
Ні слова про смертну кару для кримінальних мафіозних гаманців, які до цього причетні((((((((((((((((.
Від читання інфокалу і кидання інфокалом в гіффнюків, на усіх рівнях призначених гнидами з гаманцями - ніякого результату НЕ буде(((.
Бекання ЗЕ баранят і мовчання "ягнят" при владі(((
показати весь коментар
04.05.2026 22:02 Відповісти
 
 