Міноборони розповіло про реформу мобілізації: готуються кроки для зміни відбору, ВЛК та навчання

У Міністерстві оборони України працюють над системним рішенням, що має виправити допущені помилки під час проходження військово-лікарських комісій та підвищити якість мобілізаційного ресурсу.

Про це у відомстві відповіли на запит hromadske, передає Цензор.НЕТ.

Зміни у ВЛК

У Міноборони запевняють: процедура військово-лікарської експертизи поступово змінюється. Мовляв, триває її цифровізація, оптимізуються правила проведення медоглядів.

"Наразі триває активна робота щодо аналізу похибок та непорозумінь, які мали місце під час проведення медичного огляду військово-лікарськими комісіями при ТЦК та СП, та розробки системного рішення, що дасть змогу виправити допущені та запобігти новим помилкам у майбутньому", - йдеться у відповіді Міноборони.

Там зауважили, що ВЛК лише визначає придатність до служби, а отже, за відсутності скарг і медичних документів про хвороби комісія може обмежитися базовими аналізами й базовим оглядом лікарів. Якщо ж у висновку ВЛК не враховано реального стану здоров’я, його можна оскаржити в досудовому порядку (у регіональній або Центральній ВЛК) або через суд.

Водночас наскільки часто вдається оскаржувати постанови ВЛК — такої статистики в Медичних силах ЗСУ не ведуть. У відомстві запевнили: аби підвищити якість проведення медоглядів, перевірки проводять. І створені групи контролю за проведенням ВЛК.

За 2025 рік проведено 318 перевірок діяльності ВЛК при ТЦК та СП. За результатами проведеної роботи, зокрема за підсумками зазначених перевірок, перепризначено (змінено) понад 130 голів ВЛК.Міністерство оборони України.

Потенційні зміни

У Міноборони також заявили, що готують конкретні кроки, аби підвищити якість мобілізаційного ресурсу та змінити систему відбору, медконтролю й навчання. Зокрема:

Вдосконалити обмін даними між системою "Оберіг", базами даних Нацполіції й Держприкордонслужби (щоб забезпечити миттєву перевірку актуального статусу особи на блокпостах і пунктах пропуску).

Забезпечити повноцінне функціонування електронного кабінету в "Резерв+" (що дасть змогу актуалізувати контактні дані й місце проживання без особистого відвідування ТЦК).

Впровадити доступ лікарів ВЛК до цифрових медичних історій пацієнтів у цивільних закладах охорони здоров’я (щоб об’єктивно оцінювати стан здоров’я й уникати помилок під час визначення придатності).

Перейти від масового оповіщення до принципу професійної відповідності. ТЦК та СП мають пріоритетно залучати фахівців конкретних профілів (водіїв, зв’язківців, медиків, ІТ-спеціалістів) відповідно до актуальних потреб підрозділів Сил оборони.

Завдяки інтеграції реєстрів забезпечити відображення в системі "Оберіг" інформації про цивільну професію, освіту й реальний стан здоров'я військовозобов'язаного для ефективного планування ресурсу.

Відпрацювати чіткий механізм взаємодії між ТЦК та СП, Нацполіцією та органами військового управління.

"Це необхідно для впровадження системи таргетованого оповіщення військовозобов’язаних, що підвищить ефективність мобілізаційних заходів та зменшить соціальну напругу", - резюмували в Міноборони.

