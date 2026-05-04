Частина визнаних "обмежено придатними" мусять мати можливість звільнитися зі служби, - Офіс військового омбудсмана
Нинішній підхід до проведення військово-лікарських комісій та роботи ТЦК, на думку Офісу військового омбудсмана, потребує змін.
Про це йдеться у відповіді Офісу на запит hromadske щодо ситуації з мобілізацією непридатних чоловіків та необхідних змін у мобілізаційному процесі, повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Там вважають, що потрібно внести зміни в наказ Міністерства оборони України №402, який регламентує проведення ВЛК, щоб "певна частина військовослужбовців, які зараз визнані "обмежено придатними", були визнані непридатними і мали можливість звільнитися зі служби".
Окрім того, там закликають усунути юридичну колізію між підставами для звільнення з військової служби та підставами для отримання відстрочки від мобілізації. Через це виникають ситуації, коли людина не підлягає мобілізації, та якщо вже служить - не може звільнитись.
Що ж до реформи ТЦК та СП, в Офісі військового омбудсмана наголошують: їхня позиція залишається незмінною - "військовослужбовці ТЦК та СП не повинні займатися примусовою мобілізацією".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ВЛК та Мсек святого цього бе це дає безліміьне зростання прайса на викуп вдасного хворого тіла.
У законі 2024 року виписали так, що якщо дитина з інвалідністю, то відстрочку дають, але це не є підставою для звільнення із ЗСУ.
Тобто, не дай Бог приліт, дитина отримала травми та інвалідність, а батька не демобілізують. Хоча якщо у військового дружина, батько чи мати інвалідність оформить, то звільнитися можна.
Ви ж розумієте що країною керують не державні органи влади згідно законів, обрані народом. А кучка приведених лояльних родичів і друзів таємничого Вовошки з плівок Міндіча. Потім не питайте - а де взявся Міндіч