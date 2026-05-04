Частина визнаних "обмежено придатними" мусять мати можливість звільнитися зі служби, - Офіс військового омбудсмана

Нинішній підхід до проведення військово-лікарських комісій та роботи ТЦК, на думку Офісу військового омбудсмана, потребує змін.

Про це йдеться у відповіді Офісу на запит hromadske щодо ситуації з мобілізацією непридатних чоловіків та необхідних змін у мобілізаційному процесі, повідомляє Цензор.НЕТ.

Там вважають, що потрібно внести зміни в наказ Міністерства оборони України №402, який регламентує проведення ВЛК, щоб "певна частина військовослужбовців, які зараз визнані "обмежено придатними", були визнані непридатними і мали можливість звільнитися зі служби".

Окрім того, там закликають усунути юридичну колізію між підставами для звільнення з військової служби та підставами для отримання відстрочки від мобілізації. Через це виникають ситуації, коли людина не підлягає мобілізації, та якщо вже служить - не може звільнитись.

Що ж до реформи ТЦК та СП, в Офісі військового омбудсмана наголошують: їхня позиція залишається незмінною - "військовослужбовці ТЦК та СП не повинні займатися примусовою мобілізацією".

