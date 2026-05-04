Часть признанных "ограниченно годными" должны иметь возможность уволиться со службы, - Офис военного омбудсмена

Военная служба: что предлагают в офисе омбудсмена

Нынешний подход к проведению военно-медицинских комиссий и работе ТЦК, по мнению Офиса военного омбудсмена, требует изменений.

Об этом говорится в ответе Офиса на запрос hromadske относительно ситуации с мобилизацией негодящих мужчин и необходимых изменений в мобилизационном процессе, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробности

Там считают, что необходимо внести изменения в приказ Министерства обороны Украины №402, который регламентирует проведение ВЛК, чтобы "определенная часть военнослужащих, которые сейчас признаны "ограниченно годными", были признаны негодными и имели возможность уволиться со службы".

Кроме того, там призывают устранить юридическую коллизию между основаниями для увольнения с военной службы и основаниями для получения отсрочки от мобилизации. Из-за этого возникают ситуации, когда человек не подлежит мобилизации, но если уже служит - не может уволиться.

Что касается реформы ТЦК и СП, в Офисе военного омбудсмена подчеркивают: их позиция остается неизменной - "военнослужащие ТЦК и СП не должны заниматься принудительной мобилизацией".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис военного омбудсмена о ситуации с 14 ОМБр: Вмешались, когда действительно стало критично

мобілізація ТЦК війна в Україині військовий омбудсмен
+6
Поки діє наказ, що всі хворі здорові і ніяк інакше.
ВЛК та Мсек святого цього бе це дає безліміьне зростання прайса на викуп вдасного хворого тіла.
Скільки грошей йде на цей офіс, як і на все що зелене чмо понастворювало.
Ви ж розумієте що країною керують не державні органи влади згідно законів, обрані народом. А кучка приведених лояльних родичів і друзів таємничого Вовошки з плівок Міндіча. Потім не питайте - а де взявся Міндіч
04.05.2026 14:04 Ответить
+4
Обмежено придатних тепер не має. Є придатні або не придатні. І є придатні (по старому обмежено придатні) зі службою в тилу, не на передовій.
Яких строків? Про що ти, взагалі???!
04.05.2026 15:36 Ответить
А, то лише думка офісу військового омбудсмана. Звивина мозку прорізалась?🤣
04.05.2026 13:56 Ответить
А лапкИ ви не зауважили?
05.05.2026 04:40 Ответить
Я рік ходив на відправку по повістках. Щомісячно, може і скорше. Потім все затихло. Один воєнкомівець мене навіть пожалів. Сказав речі не тягай і так тебе не заберуть. А повістки приходили.
04.05.2026 13:59 Ответить
Забув додати. Я, офіцер запасу..
04.05.2026 14:12 Ответить
В я був обмежено придатний. Потім пройшов ВЛК, не як усі, в нормально - 4 дні проходив. Усі мої болячки підтвердили, але по новому закону я по усіх повністю придатний. Але на БЗВП і КМБ (4.10.2024 був мобілізований) враховували і не так сильно ганяли. Тепер, як і Юра, в Хартії. Польоти нормальний. Правда торік ледь вижив після попадання фпв, але оклигав. Зараз якраз у відпустці
04.05.2026 15:17 Ответить
Окрім того, там закликають усунути юридичну колізію між підставами для звільнення з військової служби та підставами для отримання відстрочки від мобілізації.

У законі 2024 року виписали так, що якщо дитина з інвалідністю, то відстрочку дають, але це не є підставою для звільнення із ЗСУ.

Тобто, не дай Бог приліт, дитина отримала травми та інвалідність, а батька не демобілізують. Хоча якщо у військового дружина, батько чи мати інвалідність оформить, то звільнитися можна.
04.05.2026 14:00 Ответить
Та невже ?!
04.05.2026 14:01 Ответить
Ось потихеньку готується прогрів до того, що жодної демобілізації і чітких строків служби для тих хто дійсно воює - у черговій "мобілізаційній реформі" не буде.
04.05.2026 14:01 Ответить
Поки що. Реформуй, не реформуй все одно зелений куй.
04.05.2026 14:27 Ответить
Хоть поржём.
Там вважають, що потрібно внести зміни в наказ Міністерства оборони України №402, який регламентує проведення ВЛК, щоб "певна частина військовослужбовців, які зараз визнані "обмежено придатними", були визнані непридатними і мали можливість звільнитися зі служби". (небіжчики на вічно вже звільнилися із служби.)Вічна память,
04.05.2026 14:08 Ответить
Этот Офис только выражает мнение. Решения принимаются совершенно в другом месте.
04.05.2026 14:52 Ответить
Так всіх "обмежено придатних" автоматично визнали ще три роки тому, що це за дічь?
04.05.2026 15:37 Ответить
 
 