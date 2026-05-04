Часть признанных "ограниченно годными" должны иметь возможность уволиться со службы, - Офис военного омбудсмена

Нынешний подход к проведению военно-медицинских комиссий и работе ТЦК, по мнению Офиса военного омбудсмена, требует изменений.

Об этом говорится в ответе Офиса на запрос hromadske относительно ситуации с мобилизацией негодящих мужчин и необходимых изменений в мобилизационном процессе, сообщает Цензор.НЕТ.

Там считают, что необходимо внести изменения в приказ Министерства обороны Украины №402, который регламентирует проведение ВЛК, чтобы "определенная часть военнослужащих, которые сейчас признаны "ограниченно годными", были признаны негодными и имели возможность уволиться со службы".

Кроме того, там призывают устранить юридическую коллизию между основаниями для увольнения с военной службы и основаниями для получения отсрочки от мобилизации. Из-за этого возникают ситуации, когда человек не подлежит мобилизации, но если уже служит - не может уволиться.

Что касается реформы ТЦК и СП, в Офисе военного омбудсмена подчеркивают: их позиция остается неизменной - "военнослужащие ТЦК и СП не должны заниматься принудительной мобилизацией".

