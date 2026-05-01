Усі аспекти реформи армії мають бути у травні остаточно затверджені, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони та військовому командуванню проговорити деталі реформи з бойовими командирами, щоб врахувати всі сильні пропозиції та повністю поінформувати про зміни.
Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Сьогодні провів нараду по армійській реформі: багато щодо цього ми проробили у квітні. Були й засідання Ставки, де ми готували деталі, і окремо працювали наші військові – Головнокомандувач, Генеральний штаб, міністр оборони, команда Офісу Президента. Я дякую всім вам за цю роботу. Сьогодні ми затвердили формат, який буде реалізовано. Головне – щоб наша армія була більше адаптована до викликів. Пʼятий рік повномасштабної війни – це те, що ставить особливі завдання.
Зараз, у травні, всі аспекти реформи армії мають бути остаточно затверджені: документи, регуляції, фінанси. Доручив міністру оборони та військовому командуванню, нашій команді Офісу проговорити деталі реформи з бойовими командирами, щоб врахувати всі сильні пропозиції та повністю поінформувати про зміни. Важливо, що вже були зроблені кроки, які допомагають бригадам", - заявив він.
Забезпечення бригад
"І по прямому фінансуванню бригад: програма працює дуже добре. Від минулого року це є. Працюють і рішення про забезпечення бойових бригад гарантованим щомісячним поповненням особовим складом. Теж була дуже важлива зміна. Це все буде розвиватись", - каже президент.
- Зеленський додав, що готується також спрощення переведень, є відповідні рішення.
- "І звісно, плюс до цього – новий значний етап армійської реформи. Завдання – зараз травень – усе фіналізувати й щоб з червня цього року зміни були: були відчутні", - резюмував він.
