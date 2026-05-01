Усі аспекти реформи армії мають бути у травні остаточно затверджені, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони та військовому командуванню проговорити деталі реформи з бойовими командирами, щоб врахувати всі сильні пропозиції та повністю поінформувати про зміни.

"Сьогодні провів нараду по армійській реформі: багато щодо цього ми проробили у квітні. Були й засідання Ставки, де ми готували деталі, і окремо працювали наші військові – Головнокомандувач, Генеральний штаб, міністр оборони, команда Офісу Президента. Я дякую всім вам за цю роботу. Сьогодні ми затвердили формат, який буде реалізовано. Головне – щоб наша армія була більше адаптована до викликів. Пʼятий рік повномасштабної війни – це те, що ставить особливі завдання.

Зараз, у травні, всі аспекти реформи армії мають бути остаточно затверджені: документи, регуляції, фінанси. Доручив міністру оборони та військовому командуванню, нашій команді Офісу проговорити деталі реформи з бойовими командирами, щоб врахувати всі сильні пропозиції та повністю поінформувати про зміни. Важливо, що вже були зроблені кроки, які допомагають бригадам", - заявив він.

Забезпечення бригад

"І по прямому фінансуванню бригад: програма працює дуже добре. Від минулого року це є. Працюють і рішення про забезпечення бойових бригад гарантованим щомісячним поповненням особовим складом. Теж була дуже важлива зміна. Це все буде розвиватись", - каже президент.

  • Зеленський додав, що готується  також спрощення переведень, є відповідні рішення.
  • "І звісно, плюс до цього – новий значний етап армійської реформи. Завдання – зараз травень – усе фіналізувати й щоб з червня цього року зміни були: були відчутні", - резюмував він.

Топ коментарі
Засуєтився вова ,мабуть припікає династія.
01.05.2026 19:49 Відповісти
У нашої влади все називають реформами щіткою асфальт,замість березового віника---РЕФОРМА. влучні назви і навіть смішні, бо думають ,що в лізі сміху,чи на сцені 95 кварталу.
01.05.2026 20:00 Відповісти
Еех Вова, Вова...
01.05.2026 19:57 Відповісти
Рожеві фламінгі полетіли в теплі краї ,як наші дронарі на арабщину.
01.05.2026 20:00 Відповісти
Хотів щось написати розумне, а вийшло як завжди...
01.05.2026 20:49 Відповісти
А що тобі не сподобалось ?
01.05.2026 20:51 Відповісти
Засуєтився вова ,мабуть припікає династія.
01.05.2026 19:49 Відповісти
Еех Вова, Вова...
01.05.2026 19:57 Відповісти
Випусти, хоч литвина, прокоментувати "плівки міндіча"!
01.05.2026 19:59 Відповісти
У нашої влади все називають реформами щіткою асфальт,замість березового віника---РЕФОРМА. влучні назви і навіть смішні, бо думають ,що в лізі сміху,чи на сцені 95 кварталу.
01.05.2026 20:00 Відповісти
У травні якого року? Цю тему мусолять вже кілька років
01.05.2026 20:26 Відповісти
Вова, фламінги де ? )
01.05.2026 20:31 Відповісти
Усе у міндіча на батьківщині лідора
01.05.2026 22:36 Відповісти
Після потужного "успіху" програми контрактів 18-24
01.05.2026 20:46 Відповісти
Реформа армії відбувалася з 2015-го. Армія переозброювалася, змінювалися підходи і стандарти. Зєлєнскій, ставши верховним головкомом, реформи зупинив, армію опустив. Вистачить порівняти два паради до Дня Незалежності 2018-го, коли у центрі була Армія і 2019-го, коли Зєлєнскій скакав по зображенню державного прапора, а в центрі параду були Вєрка Сердючка, щаєць із Плейбою і скоморошна масовка. Боюся навіть уявити, про яку реформу армії речуть невігласи і шоумени, головний з яких ніколи в армії не служив.
01.05.2026 20:54 Відповісти
А з якими бойовими командирами щось обговорювати? З содолем? Чи з тими в кого солдати як в бухенвальді? Може з тим комбригом де комбат напродавав дронів на чотири капртири, особняк і шість авто? До речі в якій бригаді відбувався той розпродаж? Ха ха ха.
01.05.2026 21:59 Відповісти
Шо воно меле це неподобство,коли в прямому ефірі вся країна побачила як вони голосували за зарплати військовим ..він або зовсім тупий або дійсно під кайфом....
02.05.2026 07:19 Відповісти
 
 