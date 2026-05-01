Усі аспекти реформи армії мають бути у травні остаточно затверджені, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський доручив міністру оборони та військовому командуванню проговорити деталі реформи з бойовими командирами, щоб врахувати всі сильні пропозиції та повністю поінформувати про зміни.

Про це глава держави повідомив у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Сьогодні провів нараду по армійській реформі: багато щодо цього ми проробили у квітні. Були й засідання Ставки, де ми готували деталі, і окремо працювали наші військові – Головнокомандувач, Генеральний штаб, міністр оборони, команда Офісу Президента. Я дякую всім вам за цю роботу. Сьогодні ми затвердили формат, який буде реалізовано. Головне – щоб наша армія була більше адаптована до викликів. Пʼятий рік повномасштабної війни – це те, що ставить особливі завдання.

Зараз, у травні, всі аспекти реформи армії мають бути остаточно затверджені: документи, регуляції, фінанси. Доручив міністру оборони та військовому командуванню, нашій команді Офісу проговорити деталі реформи з бойовими командирами, щоб врахувати всі сильні пропозиції та повністю поінформувати про зміни. Важливо, що вже були зроблені кроки, які допомагають бригадам", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для піхотинців ЗСУ планують контракти з виплатами 250-400 тис. грн залежно від бойових завдань

Забезпечення бригад

"І по прямому фінансуванню бригад: програма працює дуже добре. Від минулого року це є. Працюють і рішення про забезпечення бойових бригад гарантованим щомісячним поповненням особовим складом. Теж була дуже важлива зміна. Це все буде розвиватись", - каже президент.

Зеленський додав, що готується також спрощення переведень, є відповідні рішення.

"І звісно, плюс до цього – новий значний етап армійської реформи. Завдання – зараз травень – усе фіналізувати й щоб з червня цього року зміни були: були відчутні", - резюмував він.

Читайте також: Реформа армії стартує у червні: вже цьогоріч розпочнуть поетапну демобілізацію, - Зеленський