Все аспекты реформы армии должны быть окончательно утверждены в мае, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны и военному командованию обсудить детали реформы с боевыми командирами, чтобы учесть все конструктивные предложения и полностью проинформировать о предстоящих изменениях.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня провел совещание относительно армейской реформы: многое в этом направлении мы проделали в апреле. Были и заседания Ставки, где мы готовили детали, и отдельно работали наши военные – Главнокомандующий, Генеральный штаб, министр обороны, команда Офиса Президента. Я благодарю всех вас за эту работу. Сегодня мы утвердили формат, который будет реализован. Главное – чтобы наша армия была более адаптирована к вызовам. Пятый год полномасштабной войны – это то, что ставит особые задачи.

Сейчас, в мае, все аспекты реформы армии должны быть окончательно утверждены: документы, регламенты, финансы. Поручил министру обороны и военному командованию, нашей команде Офиса обсудить детали реформы с боевыми командирами, чтобы учесть все сильные предложения и полностью проинформировать об изменениях. Важно, что уже были сделаны шаги, которые помогают бригадам", - заявил он.

"Что касается прямого финансирования бригад: программа работает очень хорошо. Она действует с прошлого года. Работают и решения об обеспечении боевых бригад гарантированным ежемесячным пополнением личным составом. Это тоже было очень важное изменение. Все это будет развиваться", - говорит президент.

  • Зеленский добавил, что готовится также упрощение переводов, есть соответствующие решения.
  • "И, конечно, плюс к этому – новый значительный этап армейской реформы. Задача – сейчас май – все финализировать и чтобы с июня этого года изменения были: были ощутимы", – резюмировал он.

Топ комментарии
Засуєтився вова ,мабуть припікає династія.
01.05.2026 19:49 Ответить
У нашої влади все називають реформами щіткою асфальт,замість березового віника---РЕФОРМА. влучні назви і навіть смішні, бо думають ,що в лізі сміху,чи на сцені 95 кварталу.
01.05.2026 20:00 Ответить
Еех Вова, Вова...
01.05.2026 19:57 Ответить
Рожеві фламінгі полетіли в теплі краї ,як наші дронарі на арабщину.
01.05.2026 20:00 Ответить
Хотів щось написати розумне, а вийшло як завжди...
01.05.2026 20:49 Ответить
А що тобі не сподобалось ?
01.05.2026 20:51 Ответить
Випусти, хоч литвина, прокоментувати "плівки міндіча"!
01.05.2026 19:59 Ответить
У травні якого року? Цю тему мусолять вже кілька років
01.05.2026 20:26 Ответить
Вова, фламінги де ? )
01.05.2026 20:31 Ответить
Усе у міндіча на батьківщині лідора
01.05.2026 22:36 Ответить
Після потужного "успіху" програми контрактів 18-24
01.05.2026 20:46 Ответить
Реформа армії відбувалася з 2015-го. Армія переозброювалася, змінювалися підходи і стандарти. Зєлєнскій, ставши верховним головкомом, реформи зупинив, армію опустив. Вистачить порівняти два паради до Дня Незалежності 2018-го, коли у центрі була Армія і 2019-го, коли Зєлєнскій скакав по зображенню державного прапора, а в центрі параду були Вєрка Сердючка, щаєць із Плейбою і скоморошна масовка. Боюся навіть уявити, про яку реформу армії речуть невігласи і шоумени, головний з яких ніколи в армії не служив.
01.05.2026 20:54 Ответить
А з якими бойовими командирами щось обговорювати? З содолем? Чи з тими в кого солдати як в бухенвальді? Може з тим комбригом де комбат напродавав дронів на чотири капртири, особняк і шість авто? До речі в якій бригаді відбувався той розпродаж? Ха ха ха.
01.05.2026 21:59 Ответить
Шо воно меле це неподобство,коли в прямому ефірі вся країна побачила як вони голосували за зарплати військовим ..він або зовсім тупий або дійсно під кайфом....
02.05.2026 07:19 Ответить
 
 