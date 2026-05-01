Все аспекты реформы армии должны быть окончательно утверждены в мае, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский поручил министру обороны и военному командованию обсудить детали реформы с боевыми командирами, чтобы учесть все конструктивные предложения и полностью проинформировать о предстоящих изменениях.

Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.

"Сегодня провел совещание относительно армейской реформы: многое в этом направлении мы проделали в апреле. Были и заседания Ставки, где мы готовили детали, и отдельно работали наши военные – Главнокомандующий, Генеральный штаб, министр обороны, команда Офиса Президента. Я благодарю всех вас за эту работу. Сегодня мы утвердили формат, который будет реализован. Главное – чтобы наша армия была более адаптирована к вызовам. Пятый год полномасштабной войны – это то, что ставит особые задачи.

Сейчас, в мае, все аспекты реформы армии должны быть окончательно утверждены: документы, регламенты, финансы. Поручил министру обороны и военному командованию, нашей команде Офиса обсудить детали реформы с боевыми командирами, чтобы учесть все сильные предложения и полностью проинформировать об изменениях. Важно, что уже были сделаны шаги, которые помогают бригадам", - заявил он.

Обеспечение бригад

"Что касается прямого финансирования бригад: программа работает очень хорошо. Она действует с прошлого года. Работают и решения об обеспечении боевых бригад гарантированным ежемесячным пополнением личным составом. Это тоже было очень важное изменение. Все это будет развиваться", - говорит президент.

Зеленский добавил, что готовится также упрощение переводов, есть соответствующие решения.

"И, конечно, плюс к этому – новый значительный этап армейской реформы. Задача – сейчас май – все финализировать и чтобы с июня этого года изменения были: были ощутимы", – резюмировал он.

