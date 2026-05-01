Для пехотинцев ВСУ планируют контракты с выплатами 250–400 тыс. грн в зависимости от боевых задач

піхота

В Силах обороны Украины ожидается повышение финансового вознаграждения с 30 тысяч гривен на тыловых должностях до 250–400 гривен у пехоты, выполняющей боевые задачи.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Денежное обеспечение

"Первое: поставил задачу ощутимо увеличить денежное обеспечение с учетом принципа справедливости, а именно – боевые задачи на первой линии, реальный боевой и управленческий опыт, эффективность военнослужащего должны гарантировать увеличение выплат.

  • Минимальный уровень должен быть не менее 30 тысяч гривен для тыловых должностей. Для боевых позиций – в разы больше. Для украинских командиров, боевых сержантов и офицеров – достойный и ощутимо повышенный уровень выплат", - подчеркнул глава государства.

Пехота

Вторым ключевым вопросом были пехотинцы.

"Украинский пехотинец, который держит на себе линию фронта, должен чувствовать, что наше государство реально его уважает. Поручил обеспечить внедрение специальных контрактов именно для наших пехотинцев с выплатами в рамках 250–400 тысяч гривен в зависимости от выполнения боевых задач", — пояснил Зеленский.

+28
Це так само швидко станеться, як підняття вчительської зарплатні до $ 4.000 ?
01.05.2026 18:15 Ответить
+22
Вже бачу там широке поле для на№балова
01.05.2026 18:21 Ответить
+21
Круто! Тепер всі штаби і Їх обслуга по документам опиняться на передовій...
01.05.2026 18:20 Ответить
Контрактна армія - запорука перемоги. Кріпаки просто розбіжуться.
01.05.2026 18:12 Ответить
В перші дні повномасштабки на позиціях в основному були добровольці, чи як їх називали контрактники "мобіки", а контрактники здебільшого на відтяжці. Справа в тім, що десь з 2017-го, коли активні бойові дії майже вщухли і добровольці "атошники" пішли на дємбєль, на контракт в ЗСУ в основному пішли "заробітчани". Коли в березні на позиції зайшли "мобіки", командир роти сказав: "Нарешті нормальні вояки зайшли". Потім, коли "мобіки" закінчилися, пішли і контрактники.
01.05.2026 18:54 Ответить
У Луганській області в 22 році бій прийняли контрачі. Які в біса підтяжки? Що за брєд. Нас розбирали артилерією ще з 17 лютого. А 24 пішли колони. Собаки з'явилися в перших числах березня. Без жодних бзвп. І хто ж їх вчив ? Контрачі. Прямо на рз та в окопах. Про яких нормальних бійців можна було говорити з мобілізованих в 22 році? На пальцях можна порахувати. Добровольці врятували контрачів від повного знищення і не більше. А контрачі навчили добровольців. У такого галімого ротного не дивно що всі закінчилися. Ми своїх добровольців і досі бережем. Так що говоріть за себе і свій підрозділ. За всіх розписуватися не треба. У всіх різний досвід. Ха ха ха.
01.05.2026 19:48 Ответить
Що ти *** несеш? У 22 р в Миколаїв і, потім далі на Херсоні не було не одного контрактника. Після того, як добровольці звільнили Херсон та Харків, їх, замість відпочинку, кинули на допомогу "доблєсним контрачам в Даун Басс".
Ты такий вояка - тільки *********, як і більшість контрактника.
02.05.2026 06:32 Ответить
Так ви добровольці з якого дива відправили бригаду А1736 з Херсонської області в Луганську? Шашлики з бубочкою хотіли їсти? Якого хєра я опинився з Кринок на Жолобку? Тому нікого і не було. Очухалися і взяли до рук зброю? То вже ваші проблеми у ваших фантазіях чому кацапи дійшли до Миколаєва. Ви навіть не розумієте і досі звідки є яка бригада і де вона має бути. І які ж то добровольці звільняли Херсон? По бригадах будь ласка? Я там був. Бригада А 1736. В якій ти бригаді був і звільняв Херсон? Пиши про себе. І нєхєр втручатися у дорослі розмови. Ха ха ха.
02.05.2026 09:21 Ответить
Перші дні агресію стримували ветерани-контрактники АТО, яких було близько 300 тис.
01.05.2026 20:02 Ответить
Та не було нас 300 тис. А1736 бригада була на 50 відсотків від потрібного штату. Якби наша бригада де ппд в Новій Каховці була не чомусь в Луганській області, а як і треба би прикривала підступи з Криму. Якби особовий склад був 100 відсотків, то нам не треба би було тих добровольців. Добровольці бігали би собі в своїх областях в тро і не більше. Постійно писали брехню про 300 тис і в те все вірили. Реально воюючих було 50-100 тис в секторах. Інші це суто тил. Ха ха ха.
01.05.2026 20:20 Ответить
В перші дні мобікі топтались під воєнкоматом якщо що, а контрачі ******* вже підорів. Тєряйся, хєрой
01.05.2026 20:35 Ответить
Ще одне вилізло. Контрактникі так доблєсно відбивались, що в березні добровольцями довелося звільняти Миколаїв й Київ, далі Херсон та Харків. Де були ці браві воякі, що дозволили окупувати пів України? А я відповім - більшість тікала разом з мєнтами, кидаючи цивільних на призволяще.
02.05.2026 06:39 Ответить
Цивільні готувалися до шашликів разом з добровольцями. Особисто я добровольцям і шашличникам повідомляв про початок війни ще 17 лютого. Чому всякі сбу і поліція і інші служби ще завчасно втікали? В добровольці і шашличникам і далі не цікавилися що відбувається в секторі. Ок. Я за три місяці відійшов з жолобка до Лисичанська. З якого дива і які бригади тіпа добровольців звільняли Херсонську область? Хоч один номер добровольської бригади? І взагалі юридично немає такого поняття і розуміння як доброволець. На паперах ви всі мобілізовані. І контрактники вже всі із закінченими контрактами теж мобілізовані. А про шухєр з Крима адміністрація Херсонської області знала ще з травня 21 року. Ми там мали займати позиції по селах і всі були попереджені. Навіть отримали виплати за бойове чергування за 10 днів. І що ж добровольці з цивільними? А нічого. Їм би шашлики, анекдоти і інша зелена туфта. Відправили нас з Херсонської області у Луганську. Ок. Тому ще Луганська область і досі є сіра зона. Донецька область ще не вся окупована. В Херсонську пройшли за добу. Чому? Тому що цивільні з добровольцями старалися. Ха ха ха.
02.05.2026 09:36 Ответить
Це так само швидко станеться, як підняття вчительської зарплатні до $ 4.000 ?
Я досі ору з цієї обіцянки. Зелень так намахала вчителів, бо знала що вони підтасовують вибори. Це такий непрямий підкуп був, який не справдився 😆😆😆
01.05.2026 18:18 Ответить
Ключове слово очікуються.

Про це президент Володимир Зеленський https://t.me/V_Zelenskiy_official/18837 повідомив у Telegram Джерело: https://censor.net/ua/n4001043

 щоб не було сумніву
01.05.2026 18:19 Ответить
" яжнелох" , черговою брехнею , намагаеться перебити шкандаль з підручними чернишов-ермак - міндіч-цукерманами , мегамародерами на крові ЗСУ ! Міндічу мільярди , а вам обіцянки , пораненим просто, насмішка , жалюгідні копійки " вові і андрію" - палаци , мільярди в офшори
02.05.2026 00:04 Ответить
Якщо прийдуть кацапи то вчителі стануть безробітними.
02.05.2026 09:07 Ответить
... штаби уже на передовій - наказ ще вчора надійшов на переміщення))))
01.05.2026 18:30 Ответить
І хто ж тобі зараз повірить, Вова...?
01.05.2026 18:20 Ответить
Так, військові дізнаватимуться, що фронт - це тил, поки не занесуть хабарі кому треба.
01.05.2026 20:03 Ответить
На разі в діючому бюджеті не вистачає кілька сотень мільярдів гривень на фінансування армії навіть за діючих умов оплати праці, тож, звідки Зеленський збирається взяти кошти на збільшення з/п військових в рази. Є сумніви, що вони збираються меньше красти або скорочувати витрати на утримання чиновників.
01.05.2026 18:24 Ответить
ЄС дасть кредит 90 млрд доларів, що українська армія взагалі не обвалилася. Але це лише у випадку мобілізації в рашці.
01.05.2026 20:04 Ответить
Воювати потрібно за країну, а не за гроші. Не будьте кацапами. Потрібна перемога, а не гроші.
01.05.2026 18:28 Ответить
Кому потрібно? 😁
Може держава мені житло подарувала чи basic income платить?
01.05.2026 18:41 Ответить
А в якій країні житло дарують?
01.05.2026 19:00 Ответить
Поки твоїм батькам квартиру ,,подарували,, вони горба на державу за три копійки багато років рвали.
01.05.2026 19:16 Ответить
В будь-якій цивілізованій країні військові можуть собі дозволити житло. А в Україні - лише безкоштовно померти за землі та заводи олігархату.
01.05.2026 20:06 Ответить
В цівілізованій країні БУДЬ-ЯКІ працюючі люди можуть дозволити собі житло. Ми поки що не живемо в цивілізовані країні, нажаль.
01.05.2026 20:17 Ответить
Скільки ти вже приблизно відвоював?
01.05.2026 18:45 Ответить
Ямка на дивані вже точно є.
01.05.2026 19:18 Ответить
все правильно

украинцам - патриотизм, а
гешефтникам - гешефты

смотри не перепутай!
02.05.2026 01:03 Ответить
Ти звідки впав припудрений?
01.05.2026 18:31 Ответить
Тилова посада від 30тис,як зрозуміти?Це 30-250?Не дурно так
01.05.2026 18:29 Ответить
Ну а кто ж ротой с 20 км руковОдить будет?
01.05.2026 18:33 Ответить
Є радіо.
01.05.2026 20:07 Ответить
Вова виліз перебити злив свого лайна на голови зедібілів.
Знову щось пообіцяти, набрехати, вони це *******.
01.05.2026 18:31 Ответить
Попереду вихідні-Вова заїпе потужністю
01.05.2026 18:32 Ответить
Оно конечно поезд ушёл и последний вагон тоже. Но напомнить стоит. Вот с таких контрактов надо было начинать с января 2023г, а запустили тварей ТЦК! И с того января уже прошло больше 3 лет, как был нанесён сильнейший урон в деле защиты родины у народа, и веры и в победу и в мораль и честь и славу и в победу! Когда нибудь вылезет, какие твари запустили этот проект. Только нахер тогда будет нужно.
01.05.2026 18:33 Ответить
Давно пора. А то цивільні думають, шо ми тут в шоколаді.
По перше, бойовим сотку вже давно стабільно не платять.
По друге - ті пресловуті 70 000 за повних 30 днів - все далеко не так просто як здається.
По третє - більшість витрат роти висить саме на нас. Ми самі платимо і за запчастини, і за паливо, і за купу інших речей. За РЕБи, за Чуйки та інші детектори, за батареї, за БПЛА та частини до них...
Волонтери вже не ті.
Тут в коментарях повно ухілесів, шо один раз кинули на донат 10 гривень за 5 років війни і тепер дорікають нам шо вони тримають "економічний фронт".
01.05.2026 18:34 Ответить
А ти ким будеш?Багато в тебе часу вільного.Робочий день до 17-00?
01.05.2026 18:37 Ответить
24/7
а ти ким будеш... Гребе тебе, чучело?
На відміну від тебе на фронті.
01.05.2026 18:39 Ответить
.Ти смішний.Який напрямок тримаєш воїне?З автоматом стоїш на дверях ТЦК?
01.05.2026 18:42 Ответить
найближчий ТЦК в Краматорську.
01.05.2026 18:44 Ответить
А міндіч скільки задонатив?
01.05.2026 18:43 Ответить
Зі знайомими на фронті рідко спілкуюсь,бо вони дійсно на фронті на відміну від тебе фріка
01.05.2026 18:44 Ответить
А, ну так. Вони в тебе з 22-го року безвилазно сидять в окопі без старлінку. І телефони їм не повернули злі ТЦКашники, тому зв'язок лише поштовими голубами.
01.05.2026 18:46 Ответить
Завали хрюкало, думка тисоплава чи ще якого ухилєса нікого не цікавить.
А я як людина що в ЗСУ з весни 22 підтверджую вищесказане колегою.
01.05.2026 18:56 Ответить
Зарплати у добровольців низькі завдяки мобілізації: навіщо платити гарні гроші добровольцям та забезпечувати їх усім необхідним, якщо можна безкоштовно наловити майбутніх героїв?
01.05.2026 20:10 Ответить
Нас, тих хто ще тут з початку повномасштабки - і так вже залишилося три з половиною каліки.
01.05.2026 20:15 Ответить
Брехло.
01.05.2026 20:14 Ответить
Ох, тільки не кажи шо вас от прямо всім забезпечують. То в 22-му було все і більше.
Тепер для генчиків бензин вже так не випишуть. Все на балансі. У місцевих цивільних бариг з розбірок для корчів відкручуємо потрібне за вагою золота.
01.05.2026 20:19 Ответить
Я про виплати.
02.05.2026 03:52 Ответить
так ухылесам все счета поблокировали гешефтники киевские.
даже если бы ухылес хотел бы помочь десяточкой, то уже все, поезд ушел.
02.05.2026 01:11 Ответить
Коли буде 15000 баксів навіть без податків, думаю навіть рашики захочуть приєднатися, поки це лишається фантазією.
01.05.2026 18:40 Ответить
Та хоча б 5 тисяч
01.05.2026 18:46 Ответить
Ти і за 50 в ЗСУ не підеш, яка тобі різниця)))
01.05.2026 18:58 Ответить
По собі судиш?
01.05.2026 20:11 Ответить
зато латиноамериканец пойдет
02.05.2026 01:14 Ответить
Это надо было 4 года назад делать.
01.05.2026 19:03 Ответить
кого на плівках Міндіча називавють Вова та Андрій?
01.05.2026 19:08 Ответить
Порошенко?
02.05.2026 01:15 Ответить
трохи запізніла ідея. вже 400000 що виїхали не повернеш. без мобілізації поліцаїв та держслужбовців не обійтися
01.05.2026 19:08 Ответить
без мобилизации женщин дело по мирным переговорам с мертвой точки не сдвинется.
02.05.2026 01:16 Ответить
ми тут знайшли одну цікаву ідею як підняти зарплати на передові, але десь згубили.
01.05.2026 19:11 Ответить
Цікаво, де воно на це гроші візьме? Верстати на монетному дворі в три зміни працювати будуть??
01.05.2026 19:12 Ответить
ЄС дасть кредит в 90 млрд євро.
01.05.2026 20:12 Ответить
Так євро через Україну відразу на зелені офшори полетять..а військовим у гривні платити буде..
01.05.2026 20:36 Ответить
так потрох уже сказал, что то на защиту энергетики.
02.05.2026 01:18 Ответить
Обіцяти - не значить женитись
01.05.2026 19:27 Ответить
Вибачюсь , мовою оригіналу : как говорил Ручечник- не купишь меня на эту туфту
01.05.2026 19:30 Ответить
Та це вже пізно. Якийсь відсоток поведеться на гроші. З такими як в нас командирами і трильйона мало. Краще з розумним втрати ніж з дурнем щось знайти. Тепер треба дивитися хто командує тим, чи іншим корпусом, бригадою, напрямком і т.д. Наприклад служити під командуванням кума сирського я більше не хочу і не буду. Там не служба і не війна, а бізнес. І пофіг, що він буде тіпа обіцяти 500к. Тобто не до всіх є елементарна довіра. Репутація яких грошей варта? Позно піть баржомі. Від гівнюків генералів треба уходити любими способами. Пофіг на гроші. Без чисток в ЗСУ нічого нормального не буде. Не допоможуть жодні гроші. Без посадок корупціонерів військовослужбовців все марне. Ха ха ха.
01.05.2026 20:05 Ответить
З іншої сторони це дуже дивне повідомлення. Можливо буде великий шухєр. Тобто десь може бути провал і триндець. Закидували грошима останній раз в кінці лютого і в березні 22 року. Ми також тоді не розуміли звідки гроші взялися. Ще вчора навіть і 3 к. доплатити не могли, в тут нате вам по 100. Значить щось намічається. Цікаво чи так само вже в цей раз будуть захищати Київ скажімо? Ха ха ха.
01.05.2026 20:33 Ответить
Уважно слідкуємо за руками:нові підвищені оклади КОНТРАКТНІКАМ.Мобілізовані продовжують воювати за 20-25тис.гр.
01.05.2026 20:43 Ответить
Зелені бовдури, таке було потрібно робити на початку 2023, поки не було такої кількості сзч, зараз пізно
01.05.2026 20:49 Ответить
Це ж яка інфляція в тилу буде . . . жесть
01.05.2026 21:07 Ответить
Аренда житла 100% відразу подорожчає до рівня Монако а то й більше..... є - гадали єдність? Ні обЄ#алово ближнього ..... й скажіть що я неправий.
01.05.2026 23:27 Ответить
Читаю коментарі....Вова знає свою роботу,головне розісрати всіх, проти всіх...
01.05.2026 22:19 Ответить
Президент-анонс: виготовимо, зробимо, плануємо, підвищимо, обговоримо, договоримось, забезпечимо...... все в майбутньому часі....
01.05.2026 23:25 Ответить
Чекаємо курс 80-90 грн/дол.
02.05.2026 00:53 Ответить
 
 