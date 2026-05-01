Для пехотинцев ВСУ планируют контракты с выплатами 250–400 тыс. грн в зависимости от боевых задач

В Силах обороны Украины ожидается повышение финансового вознаграждения с 30 тысяч гривен на тыловых должностях до 250–400 гривен у пехоты, выполняющей боевые задачи.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

Денежное обеспечение

"Первое: поставил задачу ощутимо увеличить денежное обеспечение с учетом принципа справедливости, а именно – боевые задачи на первой линии, реальный боевой и управленческий опыт, эффективность военнослужащего должны гарантировать увеличение выплат.

Минимальный уровень должен быть не менее 30 тысяч гривен для тыловых должностей. Для боевых позиций – в разы больше. Для украинских командиров, боевых сержантов и офицеров – достойный и ощутимо повышенный уровень выплат", - подчеркнул глава государства.

Пехота

Вторым ключевым вопросом были пехотинцы.

"Украинский пехотинец, который держит на себе линию фронта, должен чувствовать, что наше государство реально его уважает. Поручил обеспечить внедрение специальных контрактов именно для наших пехотинцев с выплатами в рамках 250–400 тысяч гривен в зависимости от выполнения боевых задач", — пояснил Зеленский.

