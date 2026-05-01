Для пехотинцев ВСУ планируют контракты с выплатами 250–400 тыс. грн в зависимости от боевых задач
В Силах обороны Украины ожидается повышение финансового вознаграждения с 30 тысяч гривен на тыловых должностях до 250–400 гривен у пехоты, выполняющей боевые задачи.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
Денежное обеспечение
"Первое: поставил задачу ощутимо увеличить денежное обеспечение с учетом принципа справедливости, а именно – боевые задачи на первой линии, реальный боевой и управленческий опыт, эффективность военнослужащего должны гарантировать увеличение выплат.
- Минимальный уровень должен быть не менее 30 тысяч гривен для тыловых должностей. Для боевых позиций – в разы больше. Для украинских командиров, боевых сержантов и офицеров – достойный и ощутимо повышенный уровень выплат", - подчеркнул глава государства.
Пехота
Вторым ключевым вопросом были пехотинцы.
"Украинский пехотинец, который держит на себе линию фронта, должен чувствовать, что наше государство реально его уважает. Поручил обеспечить внедрение специальных контрактов именно для наших пехотинцев с выплатами в рамках 250–400 тысяч гривен в зависимости от выполнения боевых задач", — пояснил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ты такий вояка - тільки *********, як і більшість контрактника.
Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram Джерело: https://censor.net/ua/n4001043
щоб не було сумніву
Може держава мені житло подарувала чи basic income платить?
украинцам - патриотизм, а
гешефтникам - гешефты
смотри не перепутай!
Знову щось пообіцяти, набрехати, вони це *******.
По перше, бойовим сотку вже давно стабільно не платять.
По друге - ті пресловуті 70 000 за повних 30 днів - все далеко не так просто як здається.
По третє - більшість витрат роти висить саме на нас. Ми самі платимо і за запчастини, і за паливо, і за купу інших речей. За РЕБи, за Чуйки та інші детектори, за батареї, за БПЛА та частини до них...
Волонтери вже не ті.
Тут в коментарях повно ухілесів, шо один раз кинули на донат 10 гривень за 5 років війни і тепер дорікають нам шо вони тримають "економічний фронт".
а ти ким будеш... Гребе тебе, чучело?
На відміну від тебе на фронті.
А я як людина що в ЗСУ з весни 22 підтверджую вищесказане колегою.
Тепер для генчиків бензин вже так не випишуть. Все на балансі. У місцевих цивільних бариг з розбірок для корчів відкручуємо потрібне за вагою золота.
даже если бы ухылес хотел бы помочь десяточкой, то уже все, поезд ушел.