Для піхотинців ЗСУ планують контракти з виплатами 250-400 тис. грн залежно від бойових завдань

У Силах оборони України очікуються підвищення фінансових винагород від 30 тисяч гривень на тилових посадах до 250-400 грн у піхоти, що на бойових завданнях.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Грошове забезпечення

"Перше: поставив завдання відчутно збільшити грошове забезпечення з урахуванням принципу справедливості, а саме – бойові завдання на першій лінії, реальний бойовий та управлінський досвід, ефективність військовослужбовця повинні гарантувати збільшення виплат.

Мінімальний рівень має бути не менше ніж 30 тисяч гривень для тилових посад. Для бойових позицій – більше в рази. Для українських командирів, бойових сержантів та офіцерів – достойний та відчутно підвищений рівень виплат", - наголосив глава держави.

Піхота

Другим ключовим питанням були піхотинці.

"Український піхотинець, який тримає на собі лінію фронту, має відчувати, що наша держава реально його поважає. Доручив забезпечити впровадження спеціальних контрактів саме для наших піхотинців із виплатами в рамках 250–400 тисяч гривень залежно від виконання бойових завдань", - пояснив Зеленський.

