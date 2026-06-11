Свириденко заявила, що концепцію армійської реформи представлять у липні, - Гончаренко
В Уряді заявили, що концепцію армійської реформи представлять у липні.
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Дорогі військовослужбовці та члени їх родин! Я знаю, що, ви всі чекаєте на підняття грошового забезпечення та строків служби.
Знаю, що міністр Федоров обіцяв представити концепцію в квітні, потім в транві, потім в червні. І знаю, що ви ставите питання: а де ж ця концепція?
Відповідаю.
На погоджувальній раді премʼєрка Свириденко заявила: буде в липні. Не сказала ЯКОГО РОКУ. Але точно в липні.
Про ці контракти, про грошове забув не лише Міністр Оборони (він бʼє ракетами по російським НПЗ), але і Президент України також. Скандал з Міндічем медійно пройшов, то і немає чого про покращення життя військовослужбовців говорити", - зазначив парламентар.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше у Міноборони заявили, що готують конкретні кроки для підвищення якості мобілізаційного ресурсу та зміни систему відбору, медконтролю й навчання.
- У Міноборони заявили, що презентувати армійську реформу можуть протягом червня.
- Раніше начальник Генштабу ЗСУ Гнатов заявив, що Уряд розглядає кілька сценаріїв підвищення грошового забезпечення військових. Пропозиції вже розроблені та перебувають на етапі розгляду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тобто просто Zельоний словений понос ..і навіть не зараз ..а можливо у липні )))
Цікаво, а у липні що пообіцяють?
1. Не погасять всі заборгованості перед військовими.
2. Не приймуть та затвердять все, що стосується адекватного грошового/майнового забезпечення військових та членів їх родин.
Особливообдарованих, що не розуміють - організувати канікули на нулі.
Замість звичайних бусів використовувати кемпери з чайником, холодильником, ліжком (це дозволить команді Офісу резерву+ тривалий час перебувати в автономному режимі, коли треба скажімо вичікувати в засідці ухилянта протягом кількох днів) і збільшеною кількістю посадочних місць (можна рідше заїжджати на базу для здачі добових поставок, відповідно росте ККД).
Поліції видати дрони з розпізнаванням обличчя. Ними облітати будинки й заглядати у вікна. Якщо є співпадіння виявленого обличчя з мордою ухилянта у базі даних, в квартиру перекривається подача води, електрики й усього іншого.
На кордоні з Румунією пуститити в рів крокодилів.