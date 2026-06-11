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Новини Виплати військовим
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Свириденко заявила, що концепцію армійської реформи представлять у липні, - Гончаренко

Коли буде армійська реформа? В Уряді назвали нову дату

В Уряді заявили, що концепцію армійської реформи представлять у липні.

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Дорогі військовослужбовці та члени їх родин! Я знаю, що, ви всі чекаєте на підняття грошового забезпечення та строків служби.

Знаю, що міністр Федоров обіцяв представити концепцію в квітні, потім в транві, потім в червні. І знаю, що ви ставите питання: а де ж ця концепція?

Відповідаю.

На погоджувальній раді премʼєрка Свириденко заявила: буде в липні. Не сказала ЯКОГО РОКУ. Але точно в липні.

Про ці контракти, про грошове забув не лише Міністр Оборони (він бʼє ракетами по російським НПЗ), але і Президент України також. Скандал з Міндічем медійно пройшов, то і немає чого про покращення життя військовослужбовців говорити", - зазначив парламентар.

Читайте: Федоров достеменно не відповів, де збирається брати гроші для збільшення зарплат військовим, - нардеп Рахманін

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше у Міноборони заявили, що готують конкретні кроки для підвищення якості мобілізаційного ресурсу та зміни систему відбору, медконтролю й навчання.
  • У Міноборони заявили, що презентувати армійську реформу можуть протягом червня.
  • Раніше начальник Генштабу ЗСУ Гнатов заявив, що Уряд розглядає кілька сценаріїв підвищення грошового забезпечення військових. Пропозиції вже розроблені та перебувають на етапі розгляду.

Читайте також: Виплати військовим у червні 2026 року: Від чого залежить розмір грошового забезпечення?

Автор: 

виплати (1311) військовослужбовці (5215) Гончаренко Олексій (543) Свириденко Юлія (936)
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так в травні обіцяли що в червні......зелені брехуни
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11.06.2026 15:46 Відповісти
Ну да, пока снова не вспомнят про Вову с пленок Миндичгейта и про его хатынку в "Династии" - про обещание военным можно снова забыть. А вспомнят про домик и Вову - можно снова пообещать. И так по кругу. Военным не привыкать к кидалову.
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11.06.2026 15:48 Відповісти
Концепція (від латинського conceptio - розуміння, система) - це загальний задум, провідна думка або система поглядів, що визначає спосіб розуміння певного явища, процесу чи об'єкта. Вона слугує "каркасом" для подальшого планування та дій.

тобто просто Zельоний словений понос ..і навіть не зараз ..а можливо у липні )))
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11.06.2026 15:55 Відповісти
нагадало

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11.06.2026 15:58 Відповісти
Знову Федорову треба дату на презентації міняти....Але скандал затих, тому суми обіцянок будуть зменшені, а то розкатали губи...
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11.06.2026 15:59 Відповісти
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11.06.2026 15:59 Відповісти
на крові
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11.06.2026 16:02 Відповісти
Так додали ж зп аж на 137 грн! Вам мало?
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11.06.2026 16:05 Відповісти
Спочатку обіцяли на початок року; тепер обіцяють на липень...
Цікаво, а у липні що пообіцяють?
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11.06.2026 16:05 Відповісти
Самий простий та дієвий спосіб - треба перестати платити ЗП депутатам та презу, їх помічникам та секретарям, виплачувати компенсації за оренду житла та авто. До тих пір, поки вони:
1. Не погасять всі заборгованості перед військовими.
2. Не приймуть та затвердять все, що стосується адекватного грошового/майнового забезпечення військових та членів їх родин.

Особливообдарованих, що не розуміють - організувати канікули на нулі.
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11.06.2026 16:06 Відповісти
Є трохи ідей для реформи:

Замість звичайних бусів використовувати кемпери з чайником, холодильником, ліжком (це дозволить команді Офісу резерву+ тривалий час перебувати в автономному режимі, коли треба скажімо вичікувати в засідці ухилянта протягом кількох днів) і збільшеною кількістю посадочних місць (можна рідше заїжджати на базу для здачі добових поставок, відповідно росте ККД).

Поліції видати дрони з розпізнаванням обличчя. Ними облітати будинки й заглядати у вікна. Якщо є співпадіння виявленого обличчя з мордою ухилянта у базі даних, в квартиру перекривається подача води, електрики й усього іншого.

На кордоні з Румунією пуститити в рів крокодилів.
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11.06.2026 16:08 Відповісти
 
 