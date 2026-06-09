Федоров достеменно не відповів, де збирається брати гроші для збільшення зарплат військовим, - нардеп Рахманін

Глава Міноборони Михайло Федоров на дав чіткої відповіді нардепам з оборонного комітету про джерела фінансування підвищення зарплат військовим.

Про це заявив нардеп "Голосу", член член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Коментуючи армійську реформу, анонсовану Міноборони, парламентар зазначив, що зараз є лише набір тез.

"Збільшення грошової винагороди військовослужбовцям. Але питання: де на це візьметься фінансовий ресурс? Відповіді ми не почули ні в лютому, ні в березні, ні в квітні, ні в травні", - пояснив Рахманін.

"Про необхідність збільшення виплат. Усі очільники Міністерства оборони, всі представники Збройних сил говорять, щоб вам не збрехати, щонайменше з початку 2024 року, тому а) це не новина, б) це потрібно робити, в) я вже про це казав, я не знаю, звідки на це візьмуться фінансові ресурси.

Далі - чи можна це робити, чи обов’язково це робити законами, чи це можна робити підзаконними актами, постановами, наказами міністра і т.д. Теоретично можна це обійти і ці речі передбачити підзаконними актами, але бажано все-таки це робити за законом, як це робилося раніше. Це не обов’язково, але бажано", - зазначив нардеп.

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Водночас, зауважив Рахманін, у змінах до бюджету, проголосованих Радою та тих, які планують голосувати, цих грошей немає, вони не закладені.

"Для підвищення грошової винагороди, грошового забезпечення військовослужбовцям має бути окрема бюджетна програма, розписана і обрахована. Можливо, вона є, але я її не бачив, і жоден член нашого комітету її також не бачив. І в тих змінах бюджету, за які ми проголосували, і за які плануємо проголосувати, це не закладено.

Тобто я прогнозую, що, можливо, вони якимось чином це передбачають, але поки що цих грошей помацати руками неможливо.Я не розумію, які саме гроші будуть на це спрямовані", - наголосив він.

Рахманін підтримує те, що грошові виплати військовим треба збільшувати.

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"Питання дуже просте і дуже предметне: розкажіть, з яких самих фінансових ресурсів, яким чином ви будете ці гроші виділяти. І я думаю, що жодних проблем з голосуванням Верховній Раді подібних змін до бюджету не буде. Але поки що ми не знаємо, звідки ці гроші беруться.

Він (міністр оборони Федоров. - Ред.) окреслював напрямки, в яких він шукатиме гроші. Окреслення напрямків - ще не визначення конкретного фінансового ресурсу.

Питання це ставилося в той чи інший спосіб міністру і його представникам, якщо я не помиляюся, три чи чотири рази. Якоїсь достеменної, твердої, усталеної відповіді ми не почули. Ми почули напрямки, де він збирається ці гроші (знайти. - Ред.). Напрямок - це не ресурс. Це ідея, але це не предметні гроші, які можна помацати руками", - пояснив парламентар.

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