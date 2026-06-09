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Новини Виплати військовим Реформи в армії
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Федоров достеменно не відповів, де збирається брати гроші для збільшення зарплат військовим, - нардеп Рахманін

Підвищення зарплат військовим: звідки взяти гроші?

Глава Міноборони Михайло Федоров на дав чіткої відповіді нардепам з оборонного комітету про джерела фінансування підвищення зарплат військовим.

Про це заявив нардеп "Голосу", член член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Коментуючи армійську реформу, анонсовану Міноборони, парламентар зазначив, що зараз є лише набір тез.

"Збільшення грошової винагороди військовослужбовцям. Але питання: де на це візьметься фінансовий ресурс? Відповіді ми не почули ні в лютому, ні в березні, ні в квітні, ні в травні", - пояснив Рахманін.

"Про необхідність збільшення виплат. Усі очільники Міністерства оборони, всі представники Збройних сил говорять, щоб вам не збрехати, щонайменше з початку 2024 року, тому а) це не новина, б) це потрібно робити, в) я вже про це казав, я не знаю, звідки на це візьмуться фінансові ресурси.

Далі - чи можна це робити, чи обов’язково це робити законами, чи це можна робити підзаконними актами, постановами, наказами міністра і т.д. Теоретично можна це обійти і ці речі передбачити підзаконними актами, але бажано все-таки це робити за законом, як це робилося раніше. Це не обов’язково, але бажано", - зазначив нардеп.

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Водночас, зауважив Рахманін, у змінах до бюджету, проголосованих Радою та тих, які планують голосувати, цих грошей немає, вони не закладені.

"Для підвищення грошової винагороди, грошового забезпечення військовослужбовцям має бути окрема бюджетна програма, розписана і обрахована. Можливо, вона є, але я її не бачив, і жоден член нашого комітету її також не бачив. І в тих змінах бюджету, за які ми проголосували, і за які плануємо проголосувати, це не закладено.

Тобто я прогнозую, що, можливо, вони якимось чином це передбачають, але поки що цих грошей помацати руками неможливо.Я не розумію, які саме гроші будуть на це спрямовані", - наголосив він.

Рахманін підтримує те, що грошові виплати військовим треба збільшувати.

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"Питання дуже просте і дуже предметне: розкажіть, з яких самих фінансових ресурсів, яким чином ви будете ці гроші виділяти. І я думаю, що жодних проблем з голосуванням Верховній Раді подібних змін до бюджету не буде. Але поки що ми не знаємо, звідки ці гроші беруться.

Він (міністр оборони Федоров. - Ред.) окреслював напрямки, в яких він шукатиме гроші. Окреслення напрямків - ще не визначення конкретного фінансового ресурсу. 

Питання це ставилося в той чи інший спосіб міністру і його представникам, якщо я не помиляюся, три чи чотири рази. Якоїсь достеменної, твердої, усталеної відповіді ми не почули. Ми почули напрямки, де він збирається ці гроші (знайти. - Ред.). Напрямок - це не ресурс. Це ідея, але це не предметні гроші, які можна помацати руками", - пояснив парламентар.

Читайте: Жодного законопроєкту про армійську реформу в Раді поки не бачили, - нардеп "Голосу" Рахманін

Автор: 

Міноборони (7865) військовослужбовці (5206) Рахманін Сергій (136) зарплата (2325)
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Топ коментарі
+7
А я знаю де, з зарплат і пенсій прокурорів, суддів всіх рівнів і депутатів ВР
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09.06.2026 15:32 Відповісти
+6
собі вони знають де взяти
говорять, що через прикордонників прокатали сотні мільярдів гривень
Дейнекі привіт від НАБУ
тим часом наші військові сиділи без снарядів і були змушені віддавати території - конкретно Авдіївку
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09.06.2026 15:30 Відповісти
+4
Опустять гривню до 100 грн. за долар і піднімуть заплату в двічі, ось такий фокус. І вовки ситі і вівці цілі))...
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09.06.2026 15:36 Відповісти
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Ответ есть, но он рифмуемый и нецензурный).
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09.06.2026 15:29 Відповісти
собі вони знають де взяти
говорять, що через прикордонників прокатали сотні мільярдів гривень
Дейнекі привіт від НАБУ
тим часом наші військові сиділи без снарядів і були змушені віддавати території - конкретно Авдіївку
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09.06.2026 15:30 Відповісти
А я знаю де, з зарплат і пенсій прокурорів, суддів всіх рівнів і депутатів ВР
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09.06.2026 15:32 Відповісти
Я знаю, режим тотальної економії. Всім депутатам, суддям, чинушам різко зменшити зарплати, пенсії, премії взагалі відмінити. Ніякого будівництва, чи якихось державних проектів не пов'язаних з забезпеченням війська.

Перестати кошмарити бізнес, і дати йому можливість працювати і сплачувати податки.

Продажам державного майна яке не є критичним.
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09.06.2026 15:36 Відповісти
Опустять гривню до 100 грн. за долар і піднімуть заплату в двічі, ось такий фокус. І вовки ситі і вівці цілі))...
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09.06.2026 15:36 Відповісти
і вівці бриті !
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09.06.2026 16:47 Відповісти
Головне, щоб презентація була гарна і потужна, а там, якось саме розсосеться або зроблять його керівником іншого міністерства...
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09.06.2026 15:36 Відповісти
Де-де ...Чекають доки халява з-за кордону прийде. І щось же ж треба ще вкрасти.
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09.06.2026 15:39 Відповісти
Ну это как бы вопрос не к Федорову, а к Минфину и депутатам.
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09.06.2026 15:41 Відповісти
Міністр фьодоров не направив Сергія Разманіна до Мінфіна або до стефанчука з ВР, а надав розмиту відповідь, шо буде шукати десь там... Тобто, цей т.з. міністр напевно знає, шо тих коштів для військових реально не буде, але вирішив надати якусь оптимістичну відповідь. Ну, чисто у стилі зелено-синіх зрадників-клептоманів. Чесніше було б сказати "дєнег нєт, но ви дєржитєсь!", але ж зелена погань проблеми не вирішує, а камуфлює їх.
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09.06.2026 16:36 Відповісти
Де брать гроші розігнать всіх депатан від місцевих до в р чиновникам мінус 70 % з п і половину скоротити прокурорам суддям середню з п по Україні пенсії на прожитковий а не 280 т гр булоб бажання і воля
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09.06.2026 15:42 Відповісти
А Федоров хто - міністр фінансів? Голова НБУ? Прем'єр? Депутат від моносброду?
Чи може цей песик Пінчука Рахманінов - переплутав Федорова з Гетьманцевим?
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09.06.2026 15:42 Відповісти
Заграница нам поможет
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09.06.2026 15:43 Відповісти
Ця кацапська консерва Рахманін вже напрягає. Чому просто не запитає у Прем'єрки- де гроші? Провокатор кремлядський.
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09.06.2026 16:32 Відповісти
Федоров людина - цифра. У "потужного" була мрія побудувати "країну мрії", а у Федорова побудувати "державу в смартфоні".Тому його більше цікавить цифровая трансформація, а не земні справи міністра оборони.Тому і не знав що відповісти.
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09.06.2026 16:32 Відповісти
Так буратінка вже збудував країну мрій для себе та друзів/кумів/сватів/партнерів по бізнесу. Тому й на військових коштів не вистачає.
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09.06.2026 16:43 Відповісти
Навіщо стільки перечислять просто написати 95 квартал і родичі
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09.06.2026 17:01 Відповісти
Мало, мало нам обіцяють. Треба обіцяти більше !

...
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09.06.2026 16:48 Відповісти
Це вам дебілам треба думати де гроші брати військовим, хоча для вас основне, це де взяти гроші на хабарі керівництву, та підвищення зарплати собі, та іншим держслужбовцям.
Не пам'ятаю, по моєму в Болгарії, прийняли рішення скоротити зарплату депутатам, та іншим дармоїдам. Ну ви це можна, бо у них немає війни.
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09.06.2026 16:59 Відповісти
 
 