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Новини Виплати військовим
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Індексація для військових: з червня підвищать грошове забезпечення на 132 гривні, - Гончаренко

Підняття зарплат військовим

З червня 2026 року грошове забезпечення військовослужбовцям піднімуть лише на 132 гривні.

Про це повідомив у фейсбуку нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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Індексація для військових

"ТЕРМІНОВО! Військовослужбовцям все таки піднімають грошове забезпечення. З цього місяця буде проведена індексація і ВСІМ військовослжубовцям піднімуть грошове забезпечення на 132 ГРИВНІ. Я не жартую. Це так влада поважає військових і армію", - пише він.

Також читайте: У держбюджеті-2026 є "діра" у 180 млрд грн на зарплати військовим, коштів бракує навіть на торішній рівень виплат, - Железняк

Жодних деталей Гончаренко наразі не уточнив.

Що передувало?

Раніше Сирський інформував, що мінімальна зарплата військових ЗСУ становитиме 30 тисяч грн.

Також повідомлялося, що для піхотинців ЗСУ планують контракти з виплатами 250-400 тис. грн залежно від бойових завдань.

гончаренко скрін

Також читайте: Підйомна допомога військовослужбовцям: кому та скільки виплачують?

Автор: 

виплати (1306) військовослужбовці (5206) Гончаренко Олексій (542)
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Топ коментарі
+18
Ні , це вони просто так знущається (" і чому ви не хочете воювати?! ", "тікають чогось в сзч, дивно! Ми їм аж на цілих 132 грн про індексували а вони все рівно тікають!")
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09.06.2026 11:48 Відповісти
+15
132 це "великі" гроші для воїнів ЗСУ! А на скільки збільшилась зарплатня та премії у суддів, депутатів, прокурорів, ментів?
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09.06.2026 11:48 Відповісти
+10
потужно....
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09.06.2026 11:45 Відповісти
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Це жарт такий?!
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09.06.2026 11:45 Відповісти
Ні , це вони просто так знущається (" і чому ви не хочете воювати?! ", "тікають чогось в сзч, дивно! Ми їм аж на цілих 132 грн про індексували а вони все рівно тікають!")
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09.06.2026 11:48 Відповісти
За ці «ШАЛЕННІ гроші», треба купити міцної вірьовки і люструвати дієво оту потороч з Урядового кварталу, яка гадить в Україні і мародерить на крові Українців!! Це дієва РЕФОРМА для стефанчука-зеленського-свириденко та умерова, з їх обслугою з ВРУ+КМУ+РНБОУ!!!
Це ж не пісок з кладовищ, їм красти на «династію» зеленського з єрмаком, у Козині???
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09.06.2026 11:53 Відповісти
На добру мотузку не вистачить,хіба на шнурок(один).
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09.06.2026 12:15 Відповісти
Тут на днях, посмеиваясь с иронией, сообщили, что воякам РФ повысили зарплату на всего на 6 долларов. Наши ,что ли, взяли пример с них? Издевательство.
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09.06.2026 12:53 Відповісти
потужно....
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09.06.2026 11:45 Відповісти
Урра! Гуляємо! Аж цілих 132 грн🤦 щоб ви подавилися.. самий кринж в тому що військовий ще й платить сам собі військовий збір ще..
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09.06.2026 11:46 Відповісти
Фіга се! Лишня пачка сигарет. Чим погано? )
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09.06.2026 11:47 Відповісти
На пачку цигарок не вистачить, хіба що контрофактних, від СН!
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09.06.2026 11:50 Відповісти
А ось і наочний результат потужної реформи ЗСУ від нового міністра та старого гівнокомандувача - як і обіцяли, грошове забезпечення військововслужбовців суттєво збільшено!!!
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09.06.2026 11:47 Відповісти
132 це "великі" гроші для воїнів ЗСУ! А на скільки збільшилась зарплатня та премії у суддів, депутатів, прокурорів, ментів?
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09.06.2026 11:48 Відповісти
Бо на їхніх мужніх плечах тримається весь тил...
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09.06.2026 11:52 Відповісти
атланти та каріатиди зєлічкіного царювання ))
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09.06.2026 12:09 Відповісти
Чим більше впевненість депутатів, що фронт не наблизиться до Києва - тим більший розрив між зарплатою депутатів та ГЗ військовослужбовців. У березні 2022-го цей розрив був мінімальним - зараз максимальний.
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09.06.2026 11:51 Відповісти
Гора народила мишу
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09.06.2026 11:53 Відповісти
Це ні про що - хай вже прийдуть 90 млд /45 на 2026р
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09.06.2026 11:53 Відповісти
Давно Міндічі так не сміялися...
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09.06.2026 12:00 Відповісти
Круто! Потужно! Міндіч навіть не посміхнувся...
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09.06.2026 12:00 Відповісти
Це потужно, см надзвичайно потужно?
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09.06.2026 12:03 Відповісти
Потужно, незламно, разюче, вагомо та незворотно!!!
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09.06.2026 12:49 Відповісти
"зелені зрадники" наживаються в часі війни .оббираючи ЗСУ
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09.06.2026 12:04 Відповісти
коли під двері амазоновський ліферант замовлення приносить, він отримує зараз 3 євро чайових ))) не всі правда дають, але вже за день він заробляє, точно!, в рази більше, чим добавка військовому за місяць ))
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09.06.2026 12:07 Відповісти
Потужно заживем!
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09.06.2026 12:10 Відповісти
ого!!!

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09.06.2026 12:16 Відповісти
Це говорить про те як наша влада ставиться до військових.
Як по вашому повинні воювати бусифіковані старі діди? Правильно, на 132 грн краще.
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09.06.2026 12:16 Відповісти
Щщб їх підняло та гнепнуло, з їхнім підвищенням!!!
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09.06.2026 12:17 Відповісти
Ух ты, ух ты---- чуть попёрло! Только вот притихли массовые восторги по части мартовской индексации у пенсов наших, и тут армия тоже чуть гульнет и по крупному! Ешь потей--- работай мёрзни!
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09.06.2026 12:19 Відповісти
https://censor.net/biz/news/4007454/v-ugorschyni-deputaty-odnogolosno-progolosuvaly-za-znyjennya-vlasnyh-zarpla
А що так можна ????
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09.06.2026 12:19 Відповісти
Ого! Аж на три бакси, мля!
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09.06.2026 12:28 Відповісти
Каждый военный должен получать минимум 3000 долларов на передке, тогда и тцк не нужно - мотивированный народ сам будет идти воевать
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09.06.2026 12:33 Відповісти
Я ж і кажу, навіть кацапи зрозуміли що ваньок скрепами не заманиш, а в нас щиро ще думають що у насильно бусифікованого Миколи чи Тараса з'явиться мотивація воювати за злиденні 20000 грн і аж! + 132 грн!
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09.06.2026 13:13 Відповісти
Можна 5 кг. гороху купити!
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09.06.2026 12:46 Відповісти
*******!
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09.06.2026 12:50 Відповісти
Терпіть і надалі ці знущання,і не скігліть, ви цього заслуговуєте своїм мовчанням,бездіяльністю. Де ви знесуни ***...ві,ааааауууу???
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09.06.2026 12:54 Відповісти
+2.5 євро - гуляй босота пару пляшок пива і мороженка
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09.06.2026 12:58 Відповісти
популізм та клікбейт притамані не тільки владі але й гончаренку.
розмір індексації розраховується за чіткими формулами та показниками.
тож, коли ми говоримо про розмір індексації всі мають розуміти, що цей розмір не призначається, а саме розраховується.
гадаю гончаренко це знає але свідомо маніпулює.
коли з'явиться законопроєкт або постанова кабміну щодо підвищення з/п на 100,150 грн, іншу несмішну цифру, тоді можна буде це подавати так, як подав гончаренко.
таке.
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09.06.2026 13:09 Відповісти
потужно
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09.06.2026 13:10 Відповісти
Те що ніякої 30 тки немає вже всі побачили.Держава вкотре наї...Теж саме і контракти .
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09.06.2026 13:34 Відповісти
5 колона продолжает работать в тылу уже 5-ый год
Трамп стелил перед пуйлом красную дорожку, а эти стелили асфальтированные дороги.
Типа, приезжай за 3 дня. Договоримся. Не получилось.
Вот и мстят втихую, за несбывшуюся мечту, финансами и дурацкими постановлениями и законами.
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09.06.2026 13:38 Відповісти
 
 