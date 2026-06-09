3 661 39
Індексація для військових: з червня підвищать грошове забезпечення на 132 гривні, - Гончаренко
З червня 2026 року грошове забезпечення військовослужбовцям піднімуть лише на 132 гривні.
Про це повідомив у фейсбуку нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Індексація для військових
"ТЕРМІНОВО! Військовослужбовцям все таки піднімають грошове забезпечення. З цього місяця буде проведена індексація і ВСІМ військовослжубовцям піднімуть грошове забезпечення на 132 ГРИВНІ. Я не жартую. Це так влада поважає військових і армію", - пише він.
Жодних деталей Гончаренко наразі не уточнив.
Що передувало?
Раніше Сирський інформував, що мінімальна зарплата військових ЗСУ становитиме 30 тисяч грн.
Також повідомлялося, що для піхотинців ЗСУ планують контракти з виплатами 250-400 тис. грн залежно від бойових завдань.
Топ коментарі
+18 Vasiliy
показати весь коментар09.06.2026 11:48 Відповісти Посилання
+15 igor shmatko
показати весь коментар09.06.2026 11:48 Відповісти Посилання
+10 Roman Stambul
показати весь коментар09.06.2026 11:45 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це ж не пісок з кладовищ, їм красти на «династію» зеленського з єрмаком, у Козині???
Як по вашому повинні воювати бусифіковані старі діди? Правильно, на 132 грн краще.
А що так можна ????
розмір індексації розраховується за чіткими формулами та показниками.
тож, коли ми говоримо про розмір індексації всі мають розуміти, що цей розмір не призначається, а саме розраховується.
гадаю гончаренко це знає але свідомо маніпулює.
коли з'явиться законопроєкт або постанова кабміну щодо підвищення з/п на 100,150 грн, іншу несмішну цифру, тоді можна буде це подавати так, як подав гончаренко.
таке.
Трамп стелил перед пуйлом красную дорожку, а эти стелили асфальтированные дороги.
Типа, приезжай за 3 дня. Договоримся. Не получилось.
Вот и мстят втихую, за несбывшуюся мечту, финансами и дурацкими постановлениями и законами.