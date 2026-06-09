Індексація для військових: з червня підвищать грошове забезпечення на 132 гривні, - Гончаренко

З червня 2026 року грошове забезпечення військовослужбовцям піднімуть лише на 132 гривні.

Про це повідомив у фейсбуку нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Індексація для військових

"ТЕРМІНОВО! Військовослужбовцям все таки піднімають грошове забезпечення. З цього місяця буде проведена індексація і ВСІМ військовослжубовцям піднімуть грошове забезпечення на 132 ГРИВНІ. Я не жартую. Це так влада поважає військових і армію", - пише він.

Також читайте: У держбюджеті-2026 є "діра" у 180 млрд грн на зарплати військовим, коштів бракує навіть на торішній рівень виплат, - Железняк

Жодних деталей Гончаренко наразі не уточнив.

Що передувало?

Раніше Сирський інформував, що мінімальна зарплата військових ЗСУ становитиме 30 тисяч грн.

Також повідомлялося, що для піхотинців ЗСУ планують контракти з виплатами 250-400 тис. грн залежно від бойових завдань.

Також читайте: Підйомна допомога військовослужбовцям: кому та скільки виплачують?