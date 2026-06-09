РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10611 посетитель онлайн
Новости Выплаты военным
3 477 37

Индексация для военных: с июня повысят денежное обеспечение на 132 гривни, - Гончаренко

Повышение зарплат военным

С июня 2026 года денежное обеспечение военнослужащих повысят всего на 132 гривни.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Индексация для военных

"СРОЧНО! Военнослужащим все-таки повышают денежное довольствие. С этого месяца будет проведена индексация и ВСЕМ военнослужащим повысят денежное довольствие на 132 ГРИВНИ. Я не шучу. Так власть уважает военных и армию", - пишет он.

Читайте также: В госбюджете-2026 есть "дыра" в 180 млрд грн на зарплаты военным, средств не хватает даже на прошлогодний уровень выплат, - Железняк

Никаких подробностей Гончаренко пока не уточнил.

Что предшествовало?

Ранее Сырский сообщил, что минимальная зарплата военных ВСУ составит 30 тысяч грн.

Также сообщалось, что для пехотинцев ВСУ планируются контракты с выплатами 250-400 тыс. грн в зависимости от боевых задач.

Гончаренко скрин

Читайте также: Пособие на подъем военнослужащим: кому и сколько выплачивают?

Автор: 

выплаты (760) военнослужащие (6500) Гончаренко (588)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Ні , це вони просто так знущається (" і чому ви не хочете воювати?! ", "тікають чогось в сзч, дивно! Ми їм аж на цілих 132 грн про індексували а вони все рівно тікають!")
показать весь комментарий
09.06.2026 11:48 Ответить
+14
132 це "великі" гроші для воїнів ЗСУ! А на скільки збільшилась зарплатня та премії у суддів, депутатів, прокурорів, ментів?
показать весь комментарий
09.06.2026 11:48 Ответить
+10
Урра! Гуляємо! Аж цілих 132 грн🤦 щоб ви подавилися.. самий кринж в тому що військовий ще й платить сам собі військовий збір ще..
показать весь комментарий
09.06.2026 11:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це жарт такий?!
показать весь комментарий
09.06.2026 11:45 Ответить
Ні , це вони просто так знущається (" і чому ви не хочете воювати?! ", "тікають чогось в сзч, дивно! Ми їм аж на цілих 132 грн про індексували а вони все рівно тікають!")
показать весь комментарий
09.06.2026 11:48 Ответить
За ці «ШАЛЕННІ гроші», треба купити міцної вірьовки і люструвати дієво оту потороч з Урядового кварталу, яка гадить в Україні і мародерить на крові Українців!! Це дієва РЕФОРМА для стефанчука-зеленського-свириденко та умерова, з їх обслугою з ВРУ+КМУ+РНБОУ!!!
Це ж не пісок з кладовищ, їм красти на «династію» зеленського з єрмаком, у Козині???
показать весь комментарий
09.06.2026 11:53 Ответить
На добру мотузку не вистачить,хіба на шнурок(один).
показать весь комментарий
09.06.2026 12:15 Ответить
Тут на днях, посмеиваясь с иронией, сообщили, что воякам РФ повысили зарплату на всего на 6 долларов. Наши ,что ли, взяли пример с них? Издевательство.
показать весь комментарий
09.06.2026 12:53 Ответить
потужно....
показать весь комментарий
09.06.2026 11:45 Ответить
Урра! Гуляємо! Аж цілих 132 грн🤦 щоб ви подавилися.. самий кринж в тому що військовий ще й платить сам собі військовий збір ще..
показать весь комментарий
09.06.2026 11:46 Ответить
Фіга се! Лишня пачка сигарет. Чим погано? )
показать весь комментарий
09.06.2026 11:47 Ответить
На пачку цигарок не вистачить, хіба що контрофактних, від СН!
показать весь комментарий
09.06.2026 11:50 Ответить
А ось і наочний результат потужної реформи ЗСУ від нового міністра та старого гівнокомандувача - як і обіцяли, грошове забезпечення військововслужбовців суттєво збільшено!!!
показать весь комментарий
09.06.2026 11:47 Ответить
132 це "великі" гроші для воїнів ЗСУ! А на скільки збільшилась зарплатня та премії у суддів, депутатів, прокурорів, ментів?
показать весь комментарий
09.06.2026 11:48 Ответить
Бо на їхніх мужніх плечах тримається весь тил...
показать весь комментарий
09.06.2026 11:52 Ответить
атланти та каріатиди зєлічкіного царювання ))
показать весь комментарий
09.06.2026 12:09 Ответить
Чим більше впевненість депутатів, що фронт не наблизиться до Києва - тим більший розрив між зарплатою депутатів та ГЗ військовослужбовців. У березні 2022-го цей розрив був мінімальним - зараз максимальний.
показать весь комментарий
09.06.2026 11:51 Ответить
Гора народила мишу
показать весь комментарий
09.06.2026 11:53 Ответить
Це ні про що - хай вже прийдуть 90 млд /45 на 2026р
показать весь комментарий
09.06.2026 11:53 Ответить
Давно Міндічі так не сміялися...
показать весь комментарий
09.06.2026 12:00 Ответить
Круто! Потужно! Міндіч навіть не посміхнувся...
показать весь комментарий
09.06.2026 12:00 Ответить
Це потужно, см надзвичайно потужно?
показать весь комментарий
09.06.2026 12:03 Ответить
Потужно, незламно, разюче, вагомо та незворотно!!!
показать весь комментарий
09.06.2026 12:49 Ответить
"зелені зрадники" наживаються в часі війни .оббираючи ЗСУ
показать весь комментарий
09.06.2026 12:04 Ответить
коли під двері амазоновський ліферант замовлення приносить, він отримує зараз 3 євро чайових ))) не всі правда дають, але вже за день він заробляє, точно!, в рази більше, чим добавка військовому за місяць ))
показать весь комментарий
09.06.2026 12:07 Ответить
Потужно заживем!
показать весь комментарий
09.06.2026 12:10 Ответить
ого!!!

показать весь комментарий
09.06.2026 12:16 Ответить
Це говорить про те як наша влада ставиться до військових.
Як по вашому повинні воювати бусифіковані старі діди? Правильно, на 132 грн краще.
показать весь комментарий
09.06.2026 12:16 Ответить
Щщб їх підняло та гнепнуло, з їхнім підвищенням!!!
показать весь комментарий
09.06.2026 12:17 Ответить
Ух ты, ух ты---- чуть попёрло! Только вот притихли массовые восторги по части мартовской индексации у пенсов наших, и тут армия тоже чуть гульнет и по крупному! Ешь потей--- работай мёрзни!
показать весь комментарий
09.06.2026 12:19 Ответить
https://censor.net/biz/news/4007454/v-ugorschyni-deputaty-odnogolosno-progolosuvaly-za-znyjennya-vlasnyh-zarpla
А що так можна ????
показать весь комментарий
09.06.2026 12:19 Ответить
Ого! Аж на три бакси, мля!
показать весь комментарий
09.06.2026 12:28 Ответить
Каждый военный должен получать минимум 3000 долларов на передке, тогда и тцк не нужно - мотивированный народ сам будет идти воевать
показать весь комментарий
09.06.2026 12:33 Ответить
Я ж і кажу, навіть кацапи зрозуміли що ваньок скрепами не заманиш, а в нас щиро ще думають що у насильно бусифікованого Миколи чи Тараса з'явиться мотивація воювати за злиденні 20000 грн і аж! + 132 грн!
показать весь комментарий
09.06.2026 13:13 Ответить
Можна 5 кг. гороху купити!
показать весь комментарий
09.06.2026 12:46 Ответить
*******!
показать весь комментарий
09.06.2026 12:50 Ответить
Терпіть і надалі ці знущання,і не скігліть, ви цього заслуговуєте своїм мовчанням,бездіяльністю. Де ви знесуни ***...ві,ааааауууу???
показать весь комментарий
09.06.2026 12:54 Ответить
+2.5 євро - гуляй босота пару пляшок пива і мороженка
показать весь комментарий
09.06.2026 12:58 Ответить
популізм та клікбейт притамані не тільки владі але й гончаренку.
розмір індексації розраховується за чіткими формулами та показниками.
тож, коли ми говоримо про розмір індексації всі мають розуміти, що цей розмір не призначається, а саме розраховується.
гадаю гончаренко це знає але свідомо маніпулює.
коли з'явиться законопроєкт або постанова кабміну щодо підвищення з/п на 100,150 грн, іншу несмішну цифру, тоді можна буде це подавати так, як подав гончаренко.
таке.
показать весь комментарий
09.06.2026 13:09 Ответить
потужно
показать весь комментарий
09.06.2026 13:10 Ответить
 
 