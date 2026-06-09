Индексация для военных: с июня повысят денежное обеспечение на 132 гривни, - Гончаренко

С июня 2026 года денежное обеспечение военнослужащих повысят всего на 132 гривни.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.

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Индексация для военных

"СРОЧНО! Военнослужащим все-таки повышают денежное довольствие. С этого месяца будет проведена индексация и ВСЕМ военнослужащим повысят денежное довольствие на 132 ГРИВНИ. Я не шучу. Так власть уважает военных и армию", - пишет он.

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Никаких подробностей Гончаренко пока не уточнил.

Что предшествовало?

Ранее Сырский сообщил, что минимальная зарплата военных ВСУ составит 30 тысяч грн.

Также сообщалось, что для пехотинцев ВСУ планируются контракты с выплатами 250-400 тыс. грн в зависимости от боевых задач.

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