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Индексация для военных: с июня повысят денежное обеспечение на 132 гривни, - Гончаренко
С июня 2026 года денежное обеспечение военнослужащих повысят всего на 132 гривни.
Об этом сообщил в Facebook народный депутат от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко, сообщает Цензор.НЕТ.
Индексация для военных
"СРОЧНО! Военнослужащим все-таки повышают денежное довольствие. С этого месяца будет проведена индексация и ВСЕМ военнослужащим повысят денежное довольствие на 132 ГРИВНИ. Я не шучу. Так власть уважает военных и армию", - пишет он.
Никаких подробностей Гончаренко пока не уточнил.
Что предшествовало?
Ранее Сырский сообщил, что минимальная зарплата военных ВСУ составит 30 тысяч грн.
Также сообщалось, что для пехотинцев ВСУ планируются контракты с выплатами 250-400 тыс. грн в зависимости от боевых задач.
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+17 Vasiliy
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+14 igor shmatko
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+10 Vasiliy
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Це ж не пісок з кладовищ, їм красти на «династію» зеленського з єрмаком, у Козині???
Як по вашому повинні воювати бусифіковані старі діди? Правильно, на 132 грн краще.
А що так можна ????
розмір індексації розраховується за чіткими формулами та показниками.
тож, коли ми говоримо про розмір індексації всі мають розуміти, що цей розмір не призначається, а саме розраховується.
гадаю гончаренко це знає але свідомо маніпулює.
коли з'явиться законопроєкт або постанова кабміну щодо підвищення з/п на 100,150 грн, іншу несмішну цифру, тоді можна буде це подавати так, як подав гончаренко.
таке.