В госбюджете-2026 есть "дыра" в 180 млрд грн на зарплаты военным, средств не хватает даже на прошлогодний уровень выплат, - Железняк
Кабинет Министров отказывается заложить необходимые средства в поправки к Государственному бюджету на 2026 год, создавая огромный дефицит финансирования армии. Правительство вообще не предусмотрело средств на повышение выплат военнослужащим.
Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.
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Скрытая дыра: откуда взялся дефицит в 300 миллиардов
По словам Железняка, кризис зародился еще в 2025 году. Первоначальный бюджет на оплату труда военнослужащих на 2026 год почти полностью дублировал цифры предыдущего года. Однако власть "забыла" учесть, что 20 или 21 октября 2025 года Верховная Рада была вынуждена экстренно внести изменения в госбюджет, увеличив расходы на зарплаты военным ориентировочно на 300 млрд грн.
Поскольку в армию привлекаются новые люди, а также растут выплаты раненым и списанным бойцам, реальные потребности ВСУ существенно выросли. Следовательно, чтобы сохранить выплаты защитникам хотя бы на прежнем уровне, в Бюджет-2026 необходимо было дополнительно заложить как минимум эти 300 миллиардов гривен.
Нардеп рассказал о выделении правительством дополнительных 1,5 триллиона гривен на армию. По словам Железняка, Кабмин формально не лжет, но дьявол кроется в деталях.
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Реальное распределение: Из огромной суммы анонсированных изменений непосредственно на обеспечение и заработную плату военным выделяют лишь 170 миллиардов гривен.
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Реальный дефицит: эта сумма покрывает менее половины от минимально необходимых 300 миллиардов. Более того, по официальным расчетам Счетной палаты, для полноценного финансирования военных государству сейчас не хватает целых 365 миллиардов гривен.
"В данном случае получается, что у нас разрыв в 180 миллиардов гривен, которых не хватает. Причем не хватает не для того, чтобы повысить зарплату военным, а для того, чтобы заплатить хотя бы на уровне прошлого года! Все эти заявления и решения правительства и президента, которые там анонсировали, сейчас просто не имеют под собой финансовой основы. Это иллюзия", — подчеркнул Железняк.
Он добавил, что Кабмин и парламентское большинство не планируют существенно увеличивать расходы на денежное обеспечение военных (запланированные точечные корректировки не достигают даже 10 миллиардов).
В то же время "Слуги народа" отказываются отменять непрофильные расходы или пресекать коррупционные схемы для перенаправления денег на фронт, а также игнорируют альтернативный законопроект оппозиции и планируют отобрать 40 млрд грн у Министерства обороны.
Политические интриги вокруг главы Минобороны
Железняк заявил, что за финансовым саботажем армейских выплат стоит внутренняя кулуарная борьба в команде власти.
"Проблема в том, что, очевидно, здесь есть еще и политическая интрига, где Михаила Федорова, который является министром обороны и отвечает за всю эту историю, заставляют фактически признать, что реформа не удастся. Потому что денег на нее не будет и, соответственно, их никто не выделит. Это зависит от парламента, президента, Минфина. Не похоже, что кто-то из этих лиц собирается найти там деньги", — отметил депутат.
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А дрібниці що грошей нема - то як кажуть евреї вони просто у іншого власника
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Коли вже вони оті ганчірки з мордочок познімають? Згідно наказу Міноборони №606, це їм дозволяють або наказують командири/начальники, тобто питання до них.
Тепер ще врахуємо збільшення міністерств та утворення нових, різні адміністрації населених пунктів, що давно окуповані.
Переплати за державними тендерами в два рази що постійно виявляються, але потім "чесний" суд не без участі прокурорів, відпускає чиновників із штрафом, меншим чим вкрадено коштів. І ці чиновники, ще мають наглість, подавати на компенсацію від держави за пропущені робочі дні.
Зрозуміло що з таким підходом до управління, грошей не буде.
Але яка потужна!
В этом году миллиарды от военных оторвали и опять направили на ремонт дорог.
п. 2. - якщо комусь це не подобається, - рашист, колаборант й покидьок, а тому дивимось знову п. 1. - забезпечення ЗСУ - приорітет!
п. 3. - де взяти гроші,- взяти їх у вчителів (нічого толком не роблять),викладачів ЗВО - сидатьна хабарях за сесії, відкатах від "студентів" 25-58+, лікарів - сидять на хабарях, науки - її давно немає, а "науковці" просто дармоїди та ледацюги, що видають бажане за дійсне, культури - не на часі в період війни, спорту - хто хоче займатись спортом, сам знайде для себе кошти!
Ілюзія - сам обкурений ішак, і вже давно, якої терміново треба позбавлятись. Це безтолкове чмо тягне в прірву країну та робить усе наперекір здоровому глузду. Країна у заручниках безтолкового мудака та його злочинної банди.
А далі ще, якщо військовий голодує, нема забезпечення і т.д. - ну як мінімум броньована влада потім буде тікати з намученими грошима, як це вже було 2022. Армії треба забезпечення, а забезпечення це працюючий тил. Але легше обізвати усіх незручних "ухилянтами" і тримати депресивно-репресивну систему, замість дати можливості працювати заробляти і гідно платити за мобілізацію.
Тобто мобілізуйся, а там тебе чекають заборгованості ... а у депутатів і т.д. новий автопарк і всі це бачать.
Нажаль нема про що говорити і всі все бачать.