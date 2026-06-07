РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9202 посетителя онлайн
Новости Выплаты военным Государственный бюджет
3 686 65

В госбюджете-2026 есть "дыра" в 180 млрд грн на зарплаты военным, средств не хватает даже на прошлогодний уровень выплат, - Железняк

Зарплаты военным в 2026 году - Железняк рассказал о дефиците

Кабинет Министров отказывается заложить необходимые средства в поправки к Государственному бюджету на 2026 год, создавая огромный дефицит финансирования армии. Правительство вообще не предусмотрело средств на повышение выплат военнослужащим.

Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Скрытая дыра: откуда взялся дефицит в 300 миллиардов

По словам Железняка, кризис зародился еще в 2025 году. Первоначальный бюджет на оплату труда военнослужащих на 2026 год почти полностью дублировал цифры предыдущего года. Однако власть "забыла" учесть, что 20 или 21 октября 2025 года Верховная Рада была вынуждена экстренно внести изменения в госбюджет, увеличив расходы на зарплаты военным ориентировочно на 300 млрд грн.

Поскольку в армию привлекаются новые люди, а также растут выплаты раненым и списанным бойцам, реальные потребности ВСУ существенно выросли. Следовательно, чтобы сохранить выплаты защитникам хотя бы на прежнем уровне, в Бюджет-2026 необходимо было дополнительно заложить как минимум эти 300 миллиардов гривен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Выплаты военным в июне 2026 года: от чего зависит размер денежного обеспечения?

Нардеп рассказал о выделении правительством дополнительных 1,5 триллиона гривен на армию. По словам Железняка, Кабмин формально не лжет, но дьявол кроется в деталях.

  • Реальное распределение: Из огромной суммы анонсированных изменений непосредственно на обеспечение и заработную плату военным выделяют лишь 170 миллиардов гривен.

  • Реальный дефицит: эта сумма покрывает менее половины от минимально необходимых 300 миллиардов. Более того, по официальным расчетам Счетной палаты, для полноценного финансирования военных государству сейчас не хватает целых 365 миллиардов гривен.

"В данном случае получается, что у нас разрыв в 180 миллиардов гривен, которых не хватает. Причем не хватает не для того, чтобы повысить зарплату военным, а для того, чтобы заплатить хотя бы на уровне прошлого года! Все эти заявления и решения правительства и президента, которые там анонсировали, сейчас просто не имеют под собой финансовой основы. Это иллюзия", — подчеркнул Железняк.

Читайте также: Каждая бригада ВСУ обязательно получает не менее 50 новобранцев в месяц, - Решетилова

Он добавил, что Кабмин и парламентское большинство не планируют существенно увеличивать расходы на денежное обеспечение военных (запланированные точечные корректировки не достигают даже 10 миллиардов).

В то же время "Слуги народа" отказываются отменять непрофильные расходы или пресекать коррупционные схемы для перенаправления денег на фронт, а также игнорируют альтернативный законопроект оппозиции и планируют отобрать 40 млрд грн у Министерства обороны.

Политические интриги вокруг главы Минобороны

Железняк заявил, что за финансовым саботажем армейских выплат стоит внутренняя кулуарная борьба в команде власти. 

"Проблема в том, что, очевидно, здесь есть еще и политическая интрига, где Михаила Федорова, который является министром обороны и отвечает за всю эту историю, заставляют фактически признать, что реформа не удастся. Потому что денег на нее не будет и, соответственно, их никто не выделит. Это зависит от парламента, президента, Минфина. Не похоже, что кто-то из этих лиц собирается найти там деньги", — отметил депутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военный сбор хотят направить исключительно на зарплаты ВСУ: Рада поддержала законопроект в первом чтении

Автор: 

бюджет (4753) выплаты (760) военнослужащие (6498) заработная плата (2333) Железняк Ярослав (609)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Докерувалися зелені паскуди, зате тцк купається в доларах!
показать весь комментарий
07.06.2026 15:44 Ответить
+18
Головне що евреї ситі, ДИнастія будується, етнос знищується, а ми в війні уже довшій чим були в 2 світову.

А дрібниці що грошей нема - то як кажуть евреї вони просто у іншого власника
показать весь комментарий
07.06.2026 15:39 Ответить
+17
"і чому це ви не хочете йти за нас воювати??" "А то буряти прийдуть!!!." (Нічого не забув?) (А ми тут в тилах тихенько на вас гешефти будемо робити і допомогу красти)
показать весь комментарий
07.06.2026 15:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
є Хуцпа -триває......
показать весь комментарий
07.06.2026 15:39 Ответить
Головне що евреї ситі, ДИнастія будується, етнос знищується, а ми в війні уже довшій чим були в 2 світову.

А дрібниці що грошей нема - то як кажуть евреї вони просто у іншого власника
показать весь комментарий
07.06.2026 15:39 Ответить
Не завидуй тем у кого есть Династия, денег не будет)
показать весь комментарий
07.06.2026 16:23 Ответить
весна прийшла - ЗЄля якісь культурні тисячі роздає..

.
показать весь комментарий
07.06.2026 16:24 Ответить
Судя по розданным тысячам больше всего гребут те, хто гонит на Зелю)
показать весь комментарий
07.06.2026 16:27 Ответить
А в кишенях дивились?
показать весь комментарий
07.06.2026 15:40 Ответить
А куди ж поділись гроші + кредити + "пакети допомоги"?
показать весь комментарий
07.06.2026 15:42 Ответить
За такі запитання пан отримає 8 рочків
показать весь комментарий
07.06.2026 15:59 Ответить
Можнапродати пару десятків тисяч фламінгів-на стільки як є зараз непотрібно.
показать весь комментарий
07.06.2026 16:09 Ответить
Докерувалися зелені паскуди, зате тцк купається в доларах!
показать весь комментарий
07.06.2026 15:44 Ответить
Ці "черепашки ніндзя" чудово вміють воювати з жінками, мабуть за це їм і платять зряплату.
Коли вже вони оті ганчірки з мордочок познімають? Згідно наказу Міноборони №606, це їм дозволяють або наказують командири/начальники, тобто питання до них.
показать весь комментарий
07.06.2026 16:00 Ответить
Ну не дарма морди закривають ж, бандюки від влади цілком офіційно.
показать весь комментарий
07.06.2026 16:03 Ответить
ТЦК купається в доларах, які їм заносять небайдужі громадяни, щоб їх не чіпали по незначним питанням типу "Батьківщину захищати"
показать весь комментарий
07.06.2026 17:51 Ответить
Нашому Лідору не загрожують голодні солдати, вони на фронті. А от холопи з непротими мозгами, без телемарафону, можуть наробити проблем
показать весь комментарий
07.06.2026 15:45 Ответить
зе! тільки за той ***@марафон можна пожиттєве давати..стільки вкрасти у війська..ну й ще з конфіскаціями в нього та депутатів, які оце прийняли. Гроші на армію відразу знайдуться. Взагалі, якого демона в депутатів таке забезпечення?? Чому не середня по Україні?
показать весь комментарий
07.06.2026 17:01 Ответить
Державна податкова служба виявила схему незаконного виведення майже 200 мільярдів гривень (понад $4,5 мільярдів) з України за останні два з половиною роки. Гроші виводили через мережу з понад 2,3 тисячі фіктивних компаній, які оформлювали експорт товарів (наприклад, зерна), але валютна виручка в країну так і не поверталася. Тут жеж головне шо партія зеленского має 39%. Та шоб вас всіх пі...ів поразривало хто дає такий відсоток шакалам зеленского во главі.
показать весь комментарий
07.06.2026 15:45 Ответить
"і чому це ви не хочете йти за нас воювати??" "А то буряти прийдуть!!!." (Нічого не забув?) (А ми тут в тилах тихенько на вас гешефти будемо робити і допомогу красти)
показать весь комментарий
07.06.2026 15:46 Ответить
Ще б не завадило регулярно перевіряти, хто отримує "бойові". Вже неодноразово виявляли таких тилових воєнів, котрі п'ятий рік сидять за кілька сотень кілометрів від фронту, при цьому маючи посвідчення УБД і товстенні морди.
показать весь комментарий
07.06.2026 15:47 Ответить
Так отож, хлопці які реально сидять на нулі можуть недоотримувати десятки тисяч гривень в місяць, в дехто в тилах ці десятки тисяч собі в кишеню
показать весь комментарий
07.06.2026 16:02 Ответить
Не факт що ті тиловики не існують тільки на папері.
показать весь комментарий
07.06.2026 16:06 Ответить
Або взагалі як картки віддають і він просто зникає а командири всі його зарплати і бонуси отримує, там таких схем сотні і сотні
показать весь комментарий
07.06.2026 16:07 Ответить
Або взагалі є дикий варіант, у командира чи групи командирів общак в декілька лямів гривень ці гроші лежать під процентом у банку і тупо всі солдати фіксовану суму скидають в цей общак , щоб поїхати у неофіційну відпустку на три дні (пофіг де ти живеш) платили мінімум 3000 грн з одного , ( це було восени 2024 року, зараз мабуть суми ще більші) 60 чоловік на протязі місяця їхали групами у відпустку=200000 грн як з куста, це було в 153 бригаді.
показать весь комментарий
07.06.2026 16:11 Ответить
общак "декілька лямів"...ви не розумієте, про що пишете)
показать весь комментарий
07.06.2026 16:49 Ответить
Прийшли ж 90 млд/45 на цей рік - може проплатять
показать весь комментарий
07.06.2026 15:47 Ответить
Куди прийшли і кому? В кінці червня в кращому випадку
показать весь комментарий
07.06.2026 15:53 Ответить
Та то таке. Головне щоб прокурорам, суддям і ментам хватало.
показать весь комментарий
07.06.2026 15:49 Ответить
Цим ніколи не вистачатиме
показать весь комментарий
07.06.2026 15:54 Ответить
Реально кожен рік вони виходять на пенсії в віці 40 років через суд отримують виплати від 100 до 200 тис, з такою дирою в пенсійному фонді ні на кого коштів ненапасешся.

Тепер ще врахуємо збільшення міністерств та утворення нових, різні адміністрації населених пунктів, що давно окуповані.

Переплати за державними тендерами в два рази що постійно виявляються, але потім "чесний" суд не без участі прокурорів, відпускає чиновників із штрафом, меншим чим вкрадено коштів. І ці чиновники, ще мають наглість, подавати на компенсацію від держави за пропущені робочі дні.

Зрозуміло що з таким підходом до управління, грошей не буде.
показать весь комментарий
07.06.2026 16:04 Ответить
жаль, не могу сейчас вспомнить - кто там провел 40 потужных реформ, в том числе и судебную?
показать весь комментарий
07.06.2026 16:51 Ответить
А ЗЕтисяча, а тупа акція Укрзалізниці , а телешмарофон….
показать весь комментарий
07.06.2026 15:50 Ответить
Не здивуюсь, якщо заставу за Єрмака внесли з держбюджету.
показать весь комментарий
07.06.2026 15:56 Ответить
За нього хоч зробили вигляд, що шукають "чисті" гроші, але мабуть всі вже забули, хто вносив "викуп" за Чернишова. Фінмоніторинг мабуть так і спить, не може перевірити походження коштів. Пронін, ти тут, читаєш?
показать весь комментарий
07.06.2026 16:03 Ответить
Короче з підвищенням грошового забезпечення, демобілізації і зміною до мобілізації буде великий пшик, тобто не на часі
показать весь комментарий
07.06.2026 15:57 Ответить
Всі ці заяви та рішення уряду і президента, які там анонсували, зараз просто не мають під собою фінансового підгрунтя. Це ілюзія", - наголосив Железняк

Але яка потужна!
показать весь комментарий
07.06.2026 15:57 Ответить
Зато Кабмін мільярди роздає наліво-направо всім бажаючим конторам Рога і Копита --за відкати.
показать весь комментарий
07.06.2026 15:58 Ответить
Може настав час зрізати жирок з тцк який накопичився з 22 року? Там вистачить не тільки на зарплати всім віддати яким заборгували а й навіть підняти, ще й зостанеться!
показать весь комментарий
07.06.2026 16:01 Ответить
В пріоритеті зелені забаганки, на них вистачає. Армія у кремлівських кротів на останньому місці, все логічно, а то дай їм все чого заманеться, то через кілька місяців проведуть парад на червоній площі.
показать весь комментарий
07.06.2026 16:04 Ответить
показать весь комментарий
07.06.2026 16:19 Ответить
А на *****, ''династію'', ''двушки'' на москву і на марафони і правоохоронців та суди вистачає? Невідомому Вові цього достатньо, щоб тримався його режим.
показать весь комментарий
07.06.2026 16:05 Ответить
Забрати частину зарплат і пенсій у суддів і депутатів
показать весь комментарий
07.06.2026 16:05 Ответить
показать весь комментарий
07.06.2026 16:06 Ответить
Хава нагіла худоба!
показать весь комментарий
07.06.2026 16:09 Ответить
Потрібно зменшити захмарні зарплати, пенсії, надбавки та премії НІЗАЩО, всім без розбору, я не бачу різниці між бабусею з пенсією 3000 грн і суддею з пенсією більше 100 тис грн.
показать весь комментарий
07.06.2026 16:10 Ответить
Так давно на час військовго стану треба було обмежити максимальну суму виплат, а то конституцію на паузу, всюди крім чиновників.
показать весь комментарий
07.06.2026 16:12 Ответить
Таки да..Хавало наїла
показать весь комментарий
07.06.2026 16:10 Ответить
Ну що, бойові офіцери й далі терпітимуть знущання вже не тільки з цивілів але й з побратимів? Доля Чаушеску нашим фараонам не світить?
показать весь комментарий
07.06.2026 16:14 Ответить
Пока нет. Кто знает, шо будет дальше. Меры принимаются).
показать весь комментарий
07.06.2026 16:25 Ответить
Нахєра Вовина тисяча,кешбек,катання по "Укрзалізниці" ?Всіх, абсолютно всіх,від ЗЕленського,Кабмін до депутатів "Уродливих слуг" судить треба.Гроші повинні йти тільки на оборону.Поміч тільки вразливим верстам населення,одиноким,інвалідам.!
показать весь комментарий
07.06.2026 16:17 Ответить
Інвалідам як раз порізали - ставлять більш легшу групу, понижують, щоб менше платити.
показать весь комментарий
07.06.2026 17:08 Ответить
І жодного довбня з зеленого племені в таких темах не побачиш, їх повно тільки в темах про ухилянтів.
показать весь комментарий
07.06.2026 16:20 Ответить
Тут просто його заспамлять і подачку в касі не отримає ( от ще куди гроші йдуть)
показать весь комментарий
07.06.2026 16:30 Ответить
Зато дыр на зарплаты нет в полиции, у судей, прокуроров и ОП.
В этом году миллиарды от военных оторвали и опять направили на ремонт дорог.
показать весь комментарий
07.06.2026 16:30 Ответить
зелені ублюдки "готують" Україну "до капітуляції" Здохніть Виродки
показать весь комментарий
07.06.2026 16:32 Ответить
Читаємо п. 1. - забезпечення потреб ЗСУ - приорітет!
п. 2. - якщо комусь це не подобається, - рашист, колаборант й покидьок, а тому дивимось знову п. 1. - забезпечення ЗСУ - приорітет!
п. 3. - де взяти гроші,- взяти їх у вчителів (нічого толком не роблять),викладачів ЗВО - сидатьна хабарях за сесії, відкатах від "студентів" 25-58+, лікарів - сидять на хабарях, науки - її давно немає, а "науковці" просто дармоїди та ледацюги, що видають бажане за дійсне, культури - не на часі в період війни, спорту - хто хоче займатись спортом, сам знайде для себе кошти!
показать весь комментарий
07.06.2026 16:35 Ответить
Они планируют добавить ЗП титушкам, которые будут паковать "ухылянтов"
показать весь комментарий
07.06.2026 16:40 Ответить
А Міндіч знає?
показать весь комментарий
07.06.2026 16:45 Ответить
Не буду тикати пальцем в тих хто пише,бо одні просто кацапські боти,інші "українські гниди" Більшість з вас вибирали цю владу і більшість отримували ,чи отримують різні кешбеки. то станьте перед дзеркалом і побачите співучасників цього ворожого і непрофесійного уряду і влади в цілому. А іще і при владі більшість інородців,для яких Україна є територією для наживи,шахрайства і крадіїв. Бо більшість тут живе баранів і лохів нездатних думати і аналізувати.
показать весь комментарий
07.06.2026 16:47 Ответить
Головне що головам міст, депутатам місцевим і в раді всього вистачає. Наш мер собі 400% премій виписує і в нього все чудово. Асвальт кладеться, бруківка кладеться. Все нормально, проблем немає. Після десятків мітингів пообіцяли виділити гроші, навіть в бюджет заклали, а потім всеодно все пустили будь куди тільки не на ЗСУ.
показать весь комментарий
07.06.2026 16:47 Ответить
Це ілюзія", - наголосив Железняк. Джерело: https://censor.net/ua/n4007136

Ілюзія - сам обкурений ішак, і вже давно, якої терміново треба позбавлятись. Це безтолкове чмо тягне в прірву країну та робить усе наперекір здоровому глузду. Країна у заручниках безтолкового мудака та його злочинної банди.
показать весь комментарий
07.06.2026 16:48 Ответить
Так тільки кооператив "Династія" підтверджено спи..ив 311 млрд грн.
показать весь комментарий
07.06.2026 17:03 Ответить
Розстріляти кілька десятків намародерених зелених під@расів - одразу гроші з'являться.
показать весь комментарий
07.06.2026 17:25 Ответить
А нафронтники в таких темах не пасуться, бо вони не розуміють, що мобілізованого треба не тільки схватити, а ще одягнути, нагодувати, дати зброю, платити гроші, а ще давати пільги і на це все треба ГРОШІ. Чиновники гроші не виробляють, не формують грошові потоки і додану вартість. І ось результат "забусярення", що виявляється на війну і на військових навіть наловлений треба гроші, оце відкриття. А потім фото голодуючих військових.

А далі ще, якщо військовий голодує, нема забезпечення і т.д. - ну як мінімум броньована влада потім буде тікати з намученими грошима, як це вже було 2022. Армії треба забезпечення, а забезпечення це працюючий тил. Але легше обізвати усіх незручних "ухилянтами" і тримати депресивно-репресивну систему, замість дати можливості працювати заробляти і гідно платити за мобілізацію.

Тобто мобілізуйся, а там тебе чекають заборгованості ... а у депутатів і т.д. новий автопарк і всі це бачать.

Нажаль нема про що говорити і всі все бачать.
показать весь комментарий
07.06.2026 17:40 Ответить
А мусорам,тцкунам,прокуратурі і суддям гроші є?П І Д А .....А С И зелені!!!
показать весь комментарий
07.06.2026 17:57 Ответить
 
 