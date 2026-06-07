В госбюджете-2026 есть "дыра" в 180 млрд грн на зарплаты военным, средств не хватает даже на прошлогодний уровень выплат, - Железняк

Кабинет Министров отказывается заложить необходимые средства в поправки к Государственному бюджету на 2026 год, создавая огромный дефицит финансирования армии. Правительство вообще не предусмотрело средств на повышение выплат военнослужащим.

Об этом рассказал нардеп Ярослав Железняк, сообщает Цензор.НЕТ.

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Скрытая дыра: откуда взялся дефицит в 300 миллиардов

По словам Железняка, кризис зародился еще в 2025 году. Первоначальный бюджет на оплату труда военнослужащих на 2026 год почти полностью дублировал цифры предыдущего года. Однако власть "забыла" учесть, что 20 или 21 октября 2025 года Верховная Рада была вынуждена экстренно внести изменения в госбюджет, увеличив расходы на зарплаты военным ориентировочно на 300 млрд грн.

Поскольку в армию привлекаются новые люди, а также растут выплаты раненым и списанным бойцам, реальные потребности ВСУ существенно выросли. Следовательно, чтобы сохранить выплаты защитникам хотя бы на прежнем уровне, в Бюджет-2026 необходимо было дополнительно заложить как минимум эти 300 миллиардов гривен.

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Нардеп рассказал о выделении правительством дополнительных 1,5 триллиона гривен на армию. По словам Железняка, Кабмин формально не лжет, но дьявол кроется в деталях.

Реальное распределение: Из огромной суммы анонсированных изменений непосредственно на обеспечение и заработную плату военным выделяют лишь 170 миллиардов гривен .

Реальный дефицит: эта сумма покрывает менее половины от минимально необходимых 300 миллиардов. Более того, по официальным расчетам Счетной палаты, для полноценного финансирования военных государству сейчас не хватает целых 365 миллиардов гривен.

"В данном случае получается, что у нас разрыв в 180 миллиардов гривен, которых не хватает. Причем не хватает не для того, чтобы повысить зарплату военным, а для того, чтобы заплатить хотя бы на уровне прошлого года! Все эти заявления и решения правительства и президента, которые там анонсировали, сейчас просто не имеют под собой финансовой основы. Это иллюзия", — подчеркнул Железняк.

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Он добавил, что Кабмин и парламентское большинство не планируют существенно увеличивать расходы на денежное обеспечение военных (запланированные точечные корректировки не достигают даже 10 миллиардов).

В то же время "Слуги народа" отказываются отменять непрофильные расходы или пресекать коррупционные схемы для перенаправления денег на фронт, а также игнорируют альтернативный законопроект оппозиции и планируют отобрать 40 млрд грн у Министерства обороны.

Политические интриги вокруг главы Минобороны

Железняк заявил, что за финансовым саботажем армейских выплат стоит внутренняя кулуарная борьба в команде власти.

"Проблема в том, что, очевидно, здесь есть еще и политическая интрига, где Михаила Федорова, который является министром обороны и отвечает за всю эту историю, заставляют фактически признать, что реформа не удастся. Потому что денег на нее не будет и, соответственно, их никто не выделит. Это зависит от парламента, президента, Минфина. Не похоже, что кто-то из этих лиц собирается найти там деньги", — отметил депутат.

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